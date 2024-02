Gigantikus naperőmű fejlesztésekbe kezdhetnek Magyarországon a kínaiak

"A Magyarországon akkumulátor- és elektromos autógyárakat építő kínai cégek felismerték azt, hogy az Orbán-kormány képtelen megoldani az energiaigényüket, ezért saját kezükbe vették az ügyet, és saját naperőműveket fognak építeni" - jelezte egy jó kapcsolatokkal rendelkező üzleti forrás a Vsquare -nek, amely értesülésre jól rímelt Orbán Viktor kormányfő minapi érvértékelőjének néhány mondata is. A forrás úgy tudja, hogy a kínai naperőművi beruházások mérete legalább 2,5 milliárd dollár, azaz mostani árfolyamon legalább 900 milliárd forint lesz. A magyarországi naperőművek terjedésének kilátásairól, a zöld áram beszerzés és elosztás kérdéseiről is szó lesz a Portfolio április 11-i Vállalati Energiamenedzsment konferencián, további részletek itt érhetők el.

A V4-es ügyekkel foglalkozó oknyomozó portál legfrissebb hírlevelében az egész kínai naperőművi fejlesztés "saját kézbe vételének" gyökereként egy látszólag teljesen független ügyet jelölt meg. Arra emlékeztet ugyanis, hogy számos nyugati kormányzati forrása szkeptikus a Paks II. projekt haladásával kapcsolatban, és egyiküknek egy magasrangú magyar kormányzati forrás nemrég elismerte:

"csak politikai szlogen" az, hogy a projekt az egyébként is jelentős csúszást takaró 2030-as évek elejére elkészülne.

Ennek kapcsán megjegyezzük: a "kulcsrakész" kivitelezést rögzítő magyar-orosz szerződésben még 2030-as átadási dátum szerepel, de ezt nemsokára át kell írni egy reálisabbra az új ütemterv kidolgozásával párhuzamosan. Az utóbbi időszakban a hivatalos magyar kommunikáció már a 2030-as évek elejét, a 2032 körüli célátumot emlegeti. A projektért felelős Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter február elején részletes tájékoztatást adott a Paks II. telephelyén zajló építési munkálatok állásáról és jelezte, hogy márciusban várhatóan ismét Magyarországra látogat a Roszatom vezérigazgatója, hogy áttekintsék a folyamat állását és az ahhoz kapcsolódó jogi ügyeket.

Egy másik nyugati kormányzati forrás azt jelezte a lapnak, hogy a saját legoptimistább becslésük szerint is 2035 lehet a legkorábbi dátum, amikor a Paks II. befejeződhet és bekapcsolódhat az áramtermelésbe. A magyarországi áramigény viszont már 2028-ig radikálisan, 53,5 TWh közelébe ugorhat a 2023-as 44 TWh körülről a rendszerüzemeltető MAVIR friss előrejelzése szerint.

A Vquare értesülései egybevágnak a Portfolio három teljesen különböző kormányzati, illetve szakmai forrásból származó információjával, amelyek szerint optimista esetben 2035 körül lehet a Paks II. átadása, a pesszimistábbak inkább 2037 körüli átadási dátummal számolnak. Így tehát a jelentős, 2400 MW zsinóráram termelési kapacitás belépése a rendszerbe még igencsak arrébb van, viszont a hazánkba települő nagy kínai (pl. CATL, BYD, Sunwoda) és egyéb (pl. BMW) akkumulátoros és elektromos autóipari beruházásoknak már a következő évektől kezdve szükségük van a plusz áramtermelési kapacitásokra. A fenti értesülés szerint ezt a "saját kezükbe veszik", így jelentős beruházásokat kénytelenek végrehajtani gyors ütemben a következő években.

A lap felhívja a figyelmet arra, hogy ezzel teljesen összhangban fogalmazott Orbán Viktor kormányfő a február 17-i évértékelő beszédében, amikor azt mondta:

Szélsebesen felépítjük a kisebb-nagyobb naperőműveinket.

Ez egyébként abban a kontextusban hangzott el, hogy "A zöldátálláshoz két dolog kell: a zöldenergiát meg kell termelni, és el kell tárolni. A mi tervünk az, hogy megépítjük Paks II.-t, Paks I. üzemidejét meghosszabbítjuk, és szélsebesen felépítjük a kisebb-nagyobb naperőműveinket."

A miniszterelnök egyébként azt is kiemelte: "Naperőmű-fejlesztési programunk úgy vágtat, hogy időnként egy megbokrosodott lóra emlékeztet, lassan nekünk kell visszafognunk és megzaboláznunk". Ezzel arra utalt, amelyről már számos alkalommal írtunk az elmúlt hetekben is, miszerint a beépített naperőművi kapacitások február 1-jére már az 5700 MW-ot is meghaladták, ami csaknem háromszorosa a Paks I. kapacitásának.

A beépített kapacitások bő fele ipari méretű erőmű (50 kW feletti névleges kapacitású), a kisebb része háztartási méretű (50 kW alattiak). Utóbbiakból már több, mint 255 ezer működik az országban. A nagyon gyors naperőművi terjedés pedig óriási kihívásokat is okoz a rendszerben, ahogy azt ebben a cikkben is körbejártuk.

Az ipari méretű, 50 kW feletti kapacitású naperőművekből mostanra már 3333 MW épült ki, tehát több, mint másfélszer annyi, mint Paks I. névleges kapacitása (2026 MW), és amint az alábbi ábrán látjuk: már önmagában ezek az erőművek tavaly számos alkalommal jóval több áramot termeltek a csúcs időszakaikban, mint Paks I. (zöld vonal, napon belül a déli órákban, illetve főként a tavaszi hónapok erős besugárzása, viszonylag alacsonyabb hőmérséklete mellett számos hónapban előfordult 2500 MW feletti csúcstermelés, illetve 85-90% körüli kihasználtsági ráta).

Azt is kiemelte a miniszterelnök a gyors naperőművi előretörés kapcsán, hogy

az energiafogyasztás 15 százalékát már napelemekkel állítjuk elő.

A háztartási méretű kiserőművek adatai nélkül ez az arány tavaly közel 14% volt, és idén várhatóan lendületen tovább nő.

Mindezek nyomán a kormányfő leszögezte:

Karnyújtásnyira, vagyis néhány évre vagyunk az energiafüggetlenség állapotától. Aki azt mondja, hogy a magyar gazdaság fejlesztéséhez és az iparstratégiánkhoz nem lesz elegendő energia, az nem tudja, mit beszél, jobb esetben nem látja a fától az erdőt.

Ezzel arra utalt, hogy szó sincs jövőbeli áramhiányról, el lehet látni a nagy ipari egységeket is, illetve amint már a tavalyi tusnádfürdői beszédben is vázolta: idővel nullára eshet az ország éves áramimportjának aránya. Amint januári átfogó elemzésünkben rámutattunk: a naperőművek gyors terjedésével egyelőre oda jutottunk, hogy 11 éves mélypontra, 24,1%-ra esett az áramimportunk aránya tavaly. Nagy kérdésként vázoltuk azonban azt, hogy ez tényleg a nulla felé tart-e a következő években a fent vázolt okok miatt (főleg, ha Paks II. ennyit csúszik).

A kormányfői beszéd üzenete viszont az volt, hogy a Paks I. üzemidő-hosszabbításával, és Paks II. megépülésével a betelepülő nagy kínai és egyéb ipari egységeket igenis el tudja majd látni árammal az ország. Arról viszont nem beszélt, hogy ez az ellátás milyen forrásokból, és mikori időtávtól kezdődően tud megvalósulni. A "szélsebesen felépülő" naperőművi kapacitások mellett ugyanis az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy az esti-éjjeli órákban az áramimport igény is nagyon felfut (akár az aktuális igények 40-50%-a fölé is), és ennek kielégítésében a már előkésztés alatt álló azeri zöld áram projekt is csak korlátozottan tud segíteni (ott kicsit hamarabb van éjszaka, mint nálunk, és egyébként is importforrásról beszélünk), így muszáj a kiegyenlítő kapacitásokat is jelentősen növelni:

Ennek egyik ága az MVM által tervezett szivattyús tározós erőmű, illetve a három CCGT gázerőmű lesz. Utóbbiakra, az eredményhirdetéshez közelítő tenderekre utalva ki is jelentette: "a tartalék erőműveinket hamarosan felépítjük". Információink szerint a két nemzetközi gázerőmű tenderen két-két nem kötelező érvényű ajánlat érkezett be, most ezekről folynak a tárgyalások, és az a terv, hogy az idén nyári eredményhirdetés és év vége körüli szerződéskötés után 2027-ben legalább egy erőmű már termelésbe álljon, aztán a két másik 2028 körül. Fontos azonban az is, hogy tudomásunk szerint az eredeti fő jellemzőjüktől eltérően (rugalmas áramtermelés akkor, amikor az időjárásfüggő termelést ki kell egyensúlyozni) ezeket az erőműveket lényegében zsinóráram termelésre fogják felhasználni az első időkben. Ezt a megnövekedett áramigények kielégítése mellett az is indokolni fogja, hogy amikor 2030 körül megkezdődik a négy paksi blokk üzemidő hosszabbítása, így az egyes blokkok egymás után 9-12 hónapra le fognak állni, akkor a kieső termelést ezek a gázerőművek fogják részben pótolni. Információink szerint hosszabb távon is az a terv, hogy a 3-ból 2 CCGT-t a zsinóráram termelésben fognak felhasználni és csak 1-et használnak inkább a csúcsigények kielégítésére. A kiegyenlítési szükségletek másik fontos ágára, az energiatárolásra, akkumulátorokra külön kitért a kormányfő, igaz elismerte, hogy ezzel lesznek kihívások: "keményebb dió a megtermelt zöldenergia tárolása". Azt is vázolta azonban, hogy a gyorsan fejlődő technológia terén "Európa, sőt a világ élvonalában járunk". Úgy fogalmazott: "Csak néhány év kérdése, és életünk minden szegletében, személyes életterünkben is mindenhol ott lesznek az energiatároló eszközök. Az autóinkban, a házainkban, a munkahelyeken, a gyártelepeken, az ipari parkokban. A magyar kormány erre a célra hatalmas összeget, több százmilliárd forintot fordít." Ennek a nagyságrendnek egy része már ismert, hiszen januárban indult el a 76 milliárd forintos lakossági napelemes és energiatárolós pályázat, illetve a 62 milliárd forintos ipari energiatárolós pályázat, de a több százmilliárd forint alapján itt jöhetnek még további projektek is.

Összességében tehát a lap értesülése és a kormányfő beszéde afelé mutat, hogy az eddig is nagyon gyors magyarországi naperőművi terjedés nem fog leállni, sőt "szélesebesen" tovább fog haladni. Ez részben amiatt történik meg, mert a következő években elkészülő nagy elektromos autóipari beruházások (itt a debeceni BMW-t is említette a kínai CATL mellett) megnövekedő energiaigényét a beruházók minél inkább "saját kézbe véve" ki tudják elégíteni, részben azért, mert Paks II. termelésbe állása még jócskán arrébb van. Nagy kérdés, hogy ez milyen hálózatfejlesztési, és kiegyenlítési, illetve importáram szükséglettel fog járni, és természetesen legalább ekkora kérdés az, hogy a Paks II. projekt milyen ütemezés szerint mikorra fog elkészülni.

