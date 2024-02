Mozgalmas hét lesz, egymást érik a fontos események

A héten a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése lesz a legfontosabb esemény, de ezen kívül érkezik még az eurózóna inflációs adata, a befektetők pedig az amerikai adatközlésekre is nagyon odafigyelnek majd.

Hétfőn az MNB banki mérlegadatokat közöl, az Egyesült Államokban pedig az újlakás-értékesítések adatait közlik. Nem ez lesz tehát a hét legizgalmasabb napja.

Kedden beindulnak a dolgok. Ezen a napon tartja a bevezetőben említett kamatdöntését a Magyar Nemzeti Bank, de érkeznek konjunktúraadatok az Egyesült Államokból is, valamint közzéteszik a japán infláció alakulását.

2024. február 26 - március 3. makronaptár Magyar makrogazdaság február 26. hétfő 8:30 MNB Hitelintézeti mérlegstatsiztikák jan. február 27. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció február 27. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés február 27. kedd 15:00 MNB Közlemény február 28. szerda 8:30 KSH Szálláshelyek forgalma jan. február 29. csütörtök 8:30 KSH Beruházás Q4 február 29. csütörtök 8:30 KSH Ipari termelői árak jan. február 29. csütörtök 8:30 KSH Népmozgalom jan. március 1. péntek 8:30 KSH Külkereskedelem dec. Nemzetközi makrogazdaság február 26. hétfő 16:00 USA Újlakás-eladások jan. február 27. kedd 3:00 Japán Infláció jan. február 27. kedd 14:30 USA Tartós javak rendelésállománya jan. február 27. kedd 16:00 USA CB hangulatindex febr. február 28. szerda 11:00 EU Bizottság hangulatindexe febr. február 28. szerda 14:30 USA GDP (második becslés) Q4 február 29. csütörtök 0:50 Japán Kiskereskedelem jan. február 29. csütörtök 8:00 Németo. Kiskereskedelem jan. február 29. csütörtök 8:45 Franciao. Infláció febr. február 29. csütörtök 9:00 Spanyolo. Infláció febr. február 29. csütörtök 9:55 Németo. Munkanélküliség febr. február 29. csütörtök 14:00 Németo. Infláció febr. február 29. csütörtök 14:30 USA PCE-infláció jan. február 29. csütörtök 16:00 USA Folyamatban levő lakáseladások jan. március 1. péntek 2:00 Kína NBS BMI febr. március 1. péntek 2:45 Kína Caixin BMI febr. március 1. péntek 11:00 EU Infláció febr. március 1. péntek 16:00 USA ISM BMI febr. március 1. péntek 16:00 USA Inflációs várakozások febr. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Szerdán a turisztikai szektor adatait közli a KSH, az Európai Bizottság közzéteszi hangulatindexét, amelynek pontossága ugyan kétséges, a befektetők mégis figyelnek rá. Ezen a napon érkezik az amerikai GDP második becslése, a tengerentúlon gyakran megesik, hogy az első becsléshez képest jókora módosítást látunk a felülvizsgált számban.

Csütörtökön a KSH is fontos adatokat közöl. Érkeznek a beruházások negyedik negyedéves számai, az ipari termelői árak alakulása januárból, valamint demográfiai statisztikák szintén januárból. Ezen a napon érkezik a német infláció (az eurózóna átlagának legfontosabb előfutára) és az amerikai PCE-infláció is, valamint az USA-ban lakáspiaci adatokat is ismertetnek.

Pénteken aztán az eurózóna inflációs adatait is közzéteszi az Eurostat, érkezik amerikai BMI, valamint az 5 éves inflációs várakozásokat is megismerjük. Idehaza a termék- és szolgáltatás-külkereskedelemre érdemes figyelni.

