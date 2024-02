Egyre drágább az olaj

A tegnapi emelkedést követően ma is feljebb került az olaj világpiaci ára, a nyugati benchmark olajterméknek számító Brent jegyzése már jócskán a hordónkénti 80 dolláros szint felett jár.

A mai áremelkedés hátterében elsősorban egy orosz bejelentés állhat, miszerint

március 1-jétől hat hónapra betiltják a benzinexportot,

hogy kielégítsék a fogyasztók és gazdálkodók növekvő igényeit, valamint lehetőséget biztosítsanak a finomítók tervezett karbantartására. Az orosz üzemanyag-behozatal betiltása óta Európa többek között a Közel-Keleten keres beszállítókat - az Oroszország által bevezetett tilalom miatt vélhetően fokozódni fog a verseny ezekért a szállítmányokért, ami kihatással lehet az európai árakra is.

Ezen felül továbbra is bizonytalanság a piac az esetleges gázai tűzszünettel kapcsolatban, a jemeni húszi lázadók pedig továbbra is ellehetetlenítik a Vörös-tengeri hajózást, ami magasabb fuvarköltségekhez és szállítási késlekedéshez vezet. Emellett a befektetők ugyancsak feszülten várják az OPEC+ márciusi döntését arról, hogy a következő negyedévre is meghosszabbítják-e a kibocsátáscsökkentést - várhatóan a termelők az önkéntes termelési kvóták fenntartása mellett döntenek legalább a júniusi találkozóig, hogy "stabilitást" biztosítsanak a piac számára.

