Felfedte a kormány, hol lát munkaerő-tartalékokat Magyarországon

A magyar kormány fő célja az aktivitási ráta növelése, az inaktívak hatékony bevonása a munkaerőpiacra. Az építő- és feldolgozóipar kivételével a munkaerőpiac jelenleg stabil, és demográfiai kihívásokra is felkészültek a már futó GINOP programokon keresztül – ismertette Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár egy keddi, a Nemzetgazdasági Minisztérium által szervezett háttérbeszélgetésen. A politikus kifejtette, hogy az inaktív munkaerő-tartalékok három csoportra oszthatók, és tervezik a munkaerőügyi központok bővítését a hatékonyabb támogatás érdekében. A közfoglalkoztatás átalakításával és a külföldi munkaerő bevonásával is számolnak a jövőbeli terveikben.

Az Európai Unió felé 2030-ig vállalt 85%-os foglalkoztatási ráta elérése, az aktivitási ráta növelése és a munkaerő-tartalék mozgósítása jelenleg a legfontosabb célunk – mondta Czomba Sándor, a foglalkoztatásért felelős államtitkár. Úgy látja, hogy az EU-s célkitűzést előbb elérik majd, ezért a kabinet fő célja már a munkaerő-tartalék mozgósítása a 15-64 éves korosztály esetében, hogy a jelenlegi 78%-ról 85%-ra emelkedjen a foglalkoztatás. Ennek esetében az államtitkár fontosnak tartotta kiemelni a különbséget az aktivitási ráta növelése és a munkanélküliség csökkentése között.

Arra a kérdésre, hogy az elmúlt időszakban a KSH szerint megugrott a munkanélküliség Magyarországon, Czomba Sándor jelezte, hogy a munkaerőpiacon jelenleg csak néhány szektornál látszódnak problémák, mint például az építő-, valamint a feldolgozóiparnál. Utóbbira szerinte az a magyarázat, hogy „a magyar és a német gazdaság ezer szálon kötődik egymáshoz”, így Németország jelenlegi problémái kihatnak Magyarországra is. Az államtitkár nem lát aggasztó tendenciákat, amelyek az eszközök áthangolását szükségessé tennék.

A demográfiai mutatók alapján 2030-ra várhatóan 300 ezerrel kevesebb dolgozó lesz az országban, ennél pedig gyors fordulat nem várható. Czomba Sándor úgy látja, hogy a foglalkoztatás terén már most is szükség van átfogó intézkedésekre. A jelenlegi eszközök közül kiemelte a jelenleg is futó GINOP programokat, amelyek az inaktívak támogatását célozzák. Mint az államtitkár közölte, megközelítőleg 300 ezer ember van még, akit be lehet vonni a munkaerőpiacra, ezeknek egy több tízezres rétegét szinte azonnal.

Ismertette, hogy amikor a munkaerő-tartalékokról beszél a kormányzat, akkor nagyjából 240 ezer olyan inaktívat akarnak megszólítani, akik a munkanélküliségi statisztikákban nem feltétlenül jelennek meg.

Mint ismertette, a halmazt három részre lehet szedni. Az első nagyjából 40 ezer főből áll, akiket relatív könnyen meg tudnak szólítani, képzettek és olyan helyen élnek, ahol vannak munkahelyek. A második csoport is 40-50 ezer főből áll a Nemzetgazdasági Minisztérium becslései szerint, akiket átképzéssel be tudnak vonni a munkaerőpiacra akár egy éven belül. A harmadik csoportba viszont azok tartoznak, kiknél évekre van szükség, hogy alkalmasak legyenek a munkára. Esetükben lehetnek családi, szociális vagy egészségügyi okok is, amelyek miatt jelenleg nem tudnak elhelyezkedni. Példaként említette, hogy például ilyenek lehetnek azok, akik egy beteg hozzátartozót ápolnak.

Viszont náluk számos egyéb fejlesztés is szükséges lehet a szociális-egészségügyi területeken. Ahogy úgy látja, hogy a munkaerő mobilitása is nagyon alacsony Magyarországon, tehát szükséges a közlekedés fejlesztése is, hogy a munkaerő oda tudjon jutni, ahol az álláshelyek vannak.

Czomba Sándor hangsúlyozta a munkaerőügyi központok fontosságát, mint olyan helyeket, ahol az ügyfelek számára hatékony segítség nyújtható. A tervek szerint ezek a központok különböző szinteken nyújtanak segítséget, az ügyintézők pedig a tapasztalatukkal fel tudják mérni, hogy kinek és milyen támogatásra van szüksége.

Az államtitkár kijelentette, hogy az álláskeresők és inaktívak számát összehasonlítva, még sokat kell tenni az utóbbi csoport láthatóságának növelése érdekében: jelenleg is sokakról nem tudják, hogy milyen módon, milyen életkörülmények között élnek, miért nem dolgoznak. Jelezte azt is, hogy a munkaerőpiacon kívül lévő diákokat és nyugdíjasokat például nem számolják bele az aktivitás javítására vonatkozó stratégiájukba, őket nem is sorolják az inaktívak közé, de ezeket a rétegeket is jobban bevonnák a munkaerőpiacra.

A háttérbeszélgetés során kitért még a közfoglalkoztatás helyzetére is. Czomba Sándor elmondta, hogy itt már kevés tartalék van, a program eredeti célja is volt, hogy segítse a közmunkában résztvevőket a versenyszférába való átmenetben. Míg a csúcson 300 ezer felett voltak ebben a foglalkoztatási rendszerben, addig mostanra ez már 70-80 ezer főre csökkent. Ennek oka, hogy amikor a program elindult, nem volt elegendő munkahely, de a tömeget fel akarták készíteni arra, hogy visszatérjenek a versenypiaci szereplőkhöz. De úgy látja, hogy itt már minimális tartalékok vannak, ideális esetben csak 70 ezren maradnak a közmunkarendszerben hosszú távon, ők is csak ideiglenesen, mert találnak majd maguknak helyet a munkaerőpiacon.

A vendégmunkásokról szót ejtve elmondta, hogy idén 65 ezerben határozzák meg a külföldiek foglalkoztatási kvótáját. A szabályozás elméleti maximuma, vagyis az előző négy negyedévre vonatkozó üres álláshelyek átlagos száma alapján 80-85 ezer fő lenne, azonban ezt nem akarják teljesen kitölteni. Sőt, Czomba Sándor úgy becsüli, hogy ebből ténylegesen 40-45 ezer ember érkezhet majd 2024-ben.

Ismertette, hogy jelenleg mintegy 120 ezer körül van a nem EU-s külföldi állampolgárok száma, akik érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkeznek. Ennek oka, hogy a kiadott engedélyek 1-2 évre szólnak, sőt meghosszabbíthatók, így vannak, akik még korábban kaptak jóváhagyást. Továbbá jelezte, hogy törvényileg ebbe a számba nem tartoznak bele a szerb és ukrán munkavállalók, akiket korábban kivontak a kvóta alól.

Címlapkép forrása: Shutterstock