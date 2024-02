Megszólal a jegybank alelnöke a várva várt kamatdöntés után

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke online háttérbeszélgetést tart a monetáris politika aktuális kérdéseiről ma 15 órakor - derült ki az MNB meghívójából.

Ma 14 órakor dönt az MNB a kamatokról. Megosztottak a Portfolio által megkérdezett elemzők abban, hogy a jegybank a kedden esedékes kamatdöntő ülésén gyorsítani fog-e a kamatvágás tempóján. Azt tudjuk, hogy a 75 és a 100 bázispontos csökkentés lehetősége is ott lesz a Monetáris Tanács asztalán.

Ezt követően tart háttérbeszélgetést Virág Barnabás, a jegybank alelnöke. 15 órakor jelenik meg az MNB közleménye is a kamatdöntés hátteréről. Elemzők azt várják, hogy a jegybank a kamatpálya jövőjével kapcsolatos utalásokat is tehet. Az alelnök tájékoztatójáról és a jegybank közleményéről is beszámolunk.

