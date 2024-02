Megszületett a döntés: nagy változások jönnek a jogosítványoknál

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén támogatta a jogosítványokra vonatkozó uniós szabályok frissítését, mely egyebek mellett a tagállamokra bízná annak eldöntését, kell-e orvosi vizsgálat a vezetői engedély kiállításakor vagy meghosszabbításakor, illetve legalább kétéves próbaidőt írna elő a kezdő járművezetők számára.

Az uniós parlament szerdai tájékoztatása szerint a 339 igen szavazattal, 240 ellenében és 37 tartózkodás mellett elfogadott szabálytervezet azt célozza, hogy a járművezetők felkészültebbek legyenek a valós vezetési helyzetekre, és tisztában legyenek a kockázatokkal, különösen a veszélyeztetett úthasználókkal, például a gyalogosokkal, a gyermekekkel, a kerékpárosokkal és az elektromos rollerek használóival kapcsolatban.

A tervezet szerint a jogosítvány megszerzéséhez szükséges

vizsga részének kell lennie a hóban és csúszós körülmények közötti vezetésnek, a biztonságos telefonhasználatnak vezetés közben,

a holtterek, a vezetéstámogató rendszerek használatának és a járművek ajtajainak biztonságos kinyitásának is.

Az EP-képviselők egyetértettek abban, hogy a vezetői engedélyeknek motorkerékpárok, és személygépkocsik esetében legalább 15 évig, teherautók és buszok esetében pedig öt évig kellene érvényesnek lenniük. Az EP-képviselők

nem támogatták az idősek vezetői engedélyének érvényességi idejének csökkentését, hogy elkerüljék a hátrányos megkülönböztetést.

Véleményük szerint a járművezetőknek a vezetői engedély kiállításakor és megújításakor maguknak kellene értékelniük a vezetésre való alkalmasságukat, és az uniós tagállamokra bíznák annak eldöntését, hogy az önértékelést elfogadják-e, vagy orvosi vizsgálatot is kell-e végezni. A vizsgálatnak a többi között a járművezetők látására és szív- és érrendszeri állapotára is kiterjedne.

A jogosítvány meghosszabbítása és az orvosi alkalmassági vizsgálat tíz évente lenne szükséges, 50 év felett 5 évente, 60 év felett 3 évente, és 70 év felett pedig 2 évente.

A tapasztalatlan járművezetőknek legalább kétéves próbaidőszakot kellene teljesíteniük. Ez időszak alatt bizonyos korlátozások vonatkoznának rájuk,

például szigorúbb alkoholszint vezetés közben, és szigorúbb büntetések kiszabása a nem biztonságos vezetésért.

A hivatásos járművezetők hiányának enyhítése érdekében az EP-képviselők abban is megállapodtak, hogy a 18 évesek is kaphatnak engedélyt teherautó vagy legfeljebb 16 utast szállító autóbusz vezetésére, amennyiben rendelkeznek szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal. Emellett a 17 éveseknek is jogosultak lennének személygépkocsi- vagy tehergépkocsi-vezetői engedélyt szerezni, ha tapasztalt járművezető kíséri őket.

Az EP-képviselők szorgalmazták azt is, hogy

az EU vezessen be a mobiltelefonon elérhető, a fizikai jogosítvánnyal teljesen egyenértékű digitális vezetői engedélyt.

Az uniós vezetői engedélyekre vonatkozó szabálytervezet ügyét a június 6. és 9. között esedékes európai parlamenti választások után megalakuló, új összetételű Európai Parlament viszi tovább - tájékoztattak.

Címlapkép forrása: Shutterstock