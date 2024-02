Patai Mihály újabb jogkörét veszítette el a jegybankban

A jövőben már csak Virág Barnabás és Kandrács Csaba alelnökök helyettesíthetik Matolcsy György MNB-elnököt távollétében. Ezzel Patai Mihály újabb jogkörét veszítette el, miután a hírek szerint konfliktusba került a jegybank vezetőjével, akinek korábban bizalmi embere volt.

Szerdától hatályát veszítette Matolcsy György korábbi rendelete, amely szerint Virág Barnabást még Patai Mihály helyettesítette, és őt követte a sorban Kandrács Csaba – derül ki egy a Magyar Közlönyben kedd este megjelent MNB-elnöki rendeletből, ahogy azt a 24.hu kiszúrta.

Ahogy arról tavaly ősszel írtunk, Patai Mihály eredetileg a nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért, digitalizációért és hitelösztönzésért felelt. Valamint az MNB delegált tagja volt a Budapesti Értéktőzsde igazgatóságába, amelyet elnökölt is, de innen is visszahívták. Később távoznia kellett a Giro Zrt.-ben betöltött hasonló pozíciójából is.

Akkor több forrásunk is arról beszélt, hogy a korábbi bizalmi emberével Matolcsy György konfliktusba keveredett. Ennek hátteréről eltérő híreket hallottunk: volt, aki szerint egy szakmai vita vezetett a kapcsolat megromlásához, mások szerint személyes gyökere van ennek. Mindez azért is volt meglepő, mert olyan jó kapcsolatuk volt, hogy Matolcsy korábban lakását is az alelnöktől bérelte.

Címlapkép: Patai Mihály, az MNB alelnöke köszöntõt mond a KiberPajzs Edukációs Program aktualitásait ismertetõ sajtótájékoztatón a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Lámfalussy Sándor Konferenciaközpontjában 2023. szeptember 7-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert.