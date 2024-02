Aggasztó égési sérülések vannak a bolti csirkehúson

A BBC a 10 legnagyobb brit láncot kérdezte meg erről, amelyek közül a Co-op és az Aldi jelentette a legmagasabb arányokat a csirkehússal összefüggésben.

A British Retail Consortium, vagyis a brit élelmiszerbiztonsági felelős szerv hangsúlyozta, hogy komolyan veszik ezt a problémát.

Az ízületi égés barna fekélyek formájában jelenik meg a csomagolt és előkészített húsokon a csirkék lábának hátsó részén.

Ettől még a hús fogyasztható marad, de mindenképpen ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen rossz körülmények uralkodnak az állattartó telepeken.

A Co-op képviselője az mondta a lapnak, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek a jelenség minimalizálása érdekében. Az Aldi képviselője hozzátette, hogy szorosan együttműködnek beszállítóikkal az élelmiszertermékek folyamatos javítása érdekében.

Kate Parkes, az RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, egy Angliában és Walesben működő jótékonysági szervezet) baromfiszakértője szerint az ízületi égés aggasztó egészségügyi probléma és sajnálatos módon gyakori sok intenzív tartású gazdaságban.

Ennek kockázata jelentősen megnövekszik, ha a madarakat rosszul kezelik vagy túlzsúfolt körülmények között nevelik

- tette hozzá.

Az Open Cages nevű állatvédelmi csoport önkénteseit arra kérték, hogy vizsgáljanak meg több mint 500 egész csirkét 22 Lidl-üzletben kilenc brit városban. A vizsgált időszak alatt 74 százaléknál találták ízületi égés nyomait.

Az Egyesült Királyság tíz vezető élelmiszer-kereskedelmi vállalata közül öt - Asda, Morrisons, Lidl, Iceland és Ocado - nem adott konkrét adatokat. A

a Co-op 36.7%-os arányt jelentett,

a Tesco 26.3%-ot jegyzett fel 2022/23-ban,

a Sainsbury's minden ötödik csirkénél talált ízületi égést,

a Waitrose pedig csak 2.7%-ot regisztrált és elmondása szerint 2014 és 2022 között 80%-kal csökkentette ezen esetek számát.

Címlapkép forrása: Getty Images