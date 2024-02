Véglegesen elvehetik az autód, ha túl gyorsan hajtasz Ausztriában

Minden korábbinál súlyosabb büntetés vár a száguldókra márciustól Ausztriában. Aki túllépi a sebességhatárt, nemcsak magas bírsággal vagy jogosítványának elkobzásával kell számolnia, hanem járművének is búcsút inthet – akár véglegesen is - írja az Infostart.

Az osztrák KRESZ legújabb módosítása szerint, amely március elsején lép életbe, a gyorshajtók járművei nem csupán elkobozhatók, hanem akár el is árverezhetők. Az új szabályok szerint annak a sofőrnek, aki a lakott területen a megengedett sebességet legalább 80 km/órával túllépi – tehát egy normál városi útszakaszon 130-nál gyorsabban hajt, akkor az autóját azonnal elkobozhatják és el is árverezhetik – természetesen szabálysértési bírság mellett. Ugyanez a szankció érvényes az autópályákon száguldozókra: ott az veszíti el a kocsiját, aki a megengedett sebességet 90 km/órával lépi túl, azaz legalább 220-szal repeszt a sztrádán.

Aki viszont visszaesőnek számít a közúton, ennél kevesebbért is bukhatja az autóját: ha a gyorshajtás lakott területen meghaladja az óránként 60 kilométeres, lakott területen kívül pedig a 70 kilométeres óránkénti sebességet.

A jogalkotó arra is gondolt, ha az autó nem a gyorshajtóé, ebben az esetben a járművet legfeljebb 14 napra kivonják a forgalomból, a sofőrt pedig élete végéig eltiltják a vezetéstől. Ami pedig a magyar autósokat is érinti: a külföldi gyorshajtókra is ugyanez a büntetés vár.

A szigorú fellépésre az osztrák kormány szerint azért volt szükség, mert elharapódzott a féktelen száguldozás, Karintiában például évente átlagosan mintegy 400 olyan esetet jegyeztek fel, amikor az új szabályok szerint el kellett volna kobozni a szabálysértő autóját.

