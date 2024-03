A monetáris politikáról folytatott szakmai viták jobb minőségű döntésekhez vezetnek

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Állítás #1: „A vállalatok és a lakosság által valójában figyelt reálkamatok mélyen negatív szintjénél viszont dübörögnie kellett volna a növekedésnek.”

Cáfolat #1: Olyan rendkívüli időszakban, amikor az infláció és a nominális kamatok átmenetileg kétszámjegyű tartományba ugranak valószínűleg a nehezen megfoghatóvá és volatilissé váló reálkamatnak kisebb szerepe van a hitelezésben akárhogy is számoljuk. A bizonytalanságon túl, a nagy nominális kamatok önmagukban ijesztők, a vállalatok és háztartások inkább kivárnak, ezért nem „dübörgött” a hitelezés tavaly. Ugyanakkor a jelenlegi moderált inflációs környezetben a reálkamat szerepe ismét felértékelődött. A reálkamatot tehát nem csak önmagában, hanem az inflációval együtt, kontextusában kell értelmezni.

Az egyensúlyi reálkamat Magyarországon korábbi kutatások és az elmúlt évek nemzetközi tapasztalatai szerint 2 százalék környékén lehet. Ha elfogadjuk az MNB reálkamat-definícióját a jelenlegi 9 százalékos alapkamatot a 3,8 százalékos inflációval összevetve 5,2 százalékos reálkamatot kapunk, ami 3,2 százalékponttal van az egyensúlyi reálkamat felett, és erősen megszorító monetáris politikai irányultságot mutat, amelyhez hasonlót legutóbb talán csak a 2009-es válság során tapasztaltunk. (A módszertant az MNB egy 2013. októberi tanulmányából vettem). Az MNB szerint az év közepére is csak 6-7 százalék közelébe fog csökkenni az alapkamat, azaz várhatóan a monetáris politika irányultsága az év nagyobb részében továbbra is megszorító marad. Mindez egy olyan évben történik, amikor az MNB szerint a rövidbázisú infláció az árstabilitással már konzisztens, és az Európai Bizottság szerint a kibocsátási résünk -1,9 százalékra várható. Véleményem szerint, a jegybank ebben a helyzetben az árstabilitás-veszélyeztetés nélkül is sokkal jobban tudná segíteni a kormány gazdaságpolitikáját, ami a jegybanktörvényben megfogalmazott feladata.

Állítás #2: „A hitelezés lassulása mögött nem az áll, hogy a vállalatok a magas kamatok miatt növelnék a megtakarításaikat. […] A Magyar Kereskedelmi Iparkamara és a VOSZ által készített felmérésekben a tőke- és pénzhiány – mint korlátozó tényezők – még dobogós helyre sem kerültek fel.”

Cáfolat #2: Azért nincsenek a finanszírozási költségek ezen a listán, mert a kamatstop védi a már meglévő hiteleiket az átárazódástól, illetve az államilag támogatott hitelprogramok kielégítették a legalapvetőbb finanszírozási szükségleteiket.

Meglepő és a valós élet tapasztalataival ellentétes az MNB azon érvelése, miszerint a rekordmagas kamatoknak semmilyen negatív hatása nem volt a hitelezésre. Ezzel az álláspontjával a hitelpiacon egyedül van. Sőt, még önmagának is ellentmond, hiszen a saját Hitelezési felmérése szerint 2022. negyedik és 2023. harmadik negyedéve között folyamatosan a kamatszint volt az a tényező, amely a legnagyobb mértékben hozzájárult a hitelkereslet csökkenéséhez (lásd 1. ábra).

Ráirányítanám viszont a figyelmet arra, hogy a VOSZ és az MKIK felmérése szerint az elégtelen kereslet a vállalatok panaszlistájának az első helyén áll. Az elégtelen keresletet pedig részben a cserearányromlás, de jelentős részben a magas kamatok és a fent említett bizonytalanság okozta. Ahogy a 2. ábra mutatja, a lakosság megtakarítási rátája 2023-ban meredeken, rekord magasságba emelkedett, ami jelentősen visszafogta a fogyasztást. Ez az emelkedés csak a magas kamatokkal magyarázható, minden más tényező az ellenkező irányba mutat.

Állítás #3: „a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram rendkívül drága volt és ennek ellenére nagyon alacsonyan alakult a programon belül a beruházási hitelek aránya”

Cáfolat #3: A BGH 1000 milliárdos keretének 60 százaléka dedikáltan forgóeszköz-finanszírozásra lett felhasználva. Ez nem kellene, hogy meglepje a jegybankot, hiszen az NHP is először a vállalatok legsürgetőbb problémáját kellett, hogy kezelje. A 2023-ban lejárt még 2,5 százalékon kiadott NHP forgóeszközhiteleket a piacon 20 százalék körüli szinten tudták volna enélkül a vállalatok megújítani. Szerencsére nem tudtuk meg, hogy ez milyen arányban taszította volna csődbe a cégeket. A BGH fennmaradó 400 milliárdja, és az idén ráemelt 200 milliárdos keret már a vállalati hitelpiac stabilizálását követően – az NHP-hoz hasonlóan – beruházási célra van fenntartva.

Ami a kamattámogatott hitelek költségvetési vonzatát illeti, számításaink szerint ezeket a hitelprogram pozitív gazdasági hatásai messze felülmúlták. A tavalyi évben a hazai kamatkörnyezet alakulása miatt sajnos a kormányzatnak nem volt más választása, minthogy szignifikáns költségek árán is stabilizálja a hitelpiacot.

Állítás #4: „Az MNB a 2022. októberi intézkedéseivel egy árfolyamválságot előzött meg”

Cáfolat #4: A jegybank szerint tehát, ha az MNB nem emelt volna 2022. októberében 500 bázispontot az effektív kamaton, a magyar gazdaság árfolyamválságba süllyedt volna. Értelmezési kérdéseket vet fel, hogy egy szabadon lebegő árfolyamrendszerben, makrogazdasági szempontból jelentős nyitott devizapozíciók hiányában egyáltalán mit jelent az árfolyamválság fogalma. Ugyanakkor abban egyetértek, hogy a döntést megelőző napok fokozott volatilitása beavatkozást igényelt. De vajon nem lehetett volna ezt a reálgazdaságra nézve kisebb károk árán megtenni? 2022. február végén, a háború kitörését követően a lengyel zloty mélyrepülésbe kezdett. A lengyel jegybank higgadtan megvárta a következő rendes kamatdöntő ülését, amin az irányadó kamatot az inflációs kilátások romlása miatt 75 bázisponttal 3,5 százalékra emelte, az árfolyam zuhanását egy szóbeli beavatkozással megállította és megfordította.

Az MNB abban hisz, hogy amennyiben nincs a forintnak jó néhány száz bázispontos felára a fejlett devizákkal szemben, akkor kontrollálhatatlan zuhanásba kezd. Ezt sem elméleti, sem gyakorlati példák nem támasztják alá. A fejlett piaci kamatok befolyásolják, de nem határozzák meg a többi ország kamatpolitikáját (erről szól a korábban említett trilemma). Viszont ennek a téves függésnek a folyamatos sugallása önmagában is aláássa a forintba vetett bizalmat.

Állítás #5: „Tárgyi tévedés azt állítani, hogy az MNB az inflációs cél mellé bevette az árfolyamcélt is.”

Cáfolat #5: Az MNB gyakran hangoztatja, hogy nincs árfolyamcélja, de a tettei másról tanúskodnak. Nemcsak a 2022. októberi döntés esetében, hanem a legutóbbi kettőnél is. Amikor gyengül az árfolyam, akkor az „óvatosság” jegyében a vártnál kevesebbet, amikor stabilizálódik az árfolyam, „átmeneti gyorsítás” jelszóval a vártnál többet vág. A kamatdöntés után megfogalmazott üzenetek ugyanezt támasztják alá: most azért lehetett többet csökkenteni, mert „elült a pénzpiaci zaj”. A piaci szereplők ezt már régen meg is tanulták. A kamatdöntés előtt készített piaci elemzések a kamatdöntés mértékében rejlő bizonytalanságot egyértelműen az árfolyam alakulásához kötötték: „a mérleg nyelve ismételten a forint lehet” írta egyikük, a forint árfolyamának kulcsszerepét emelte ki a másik. A piaci kamatvárakozások alakulásában a jegybank a saját kinyilvánított célfüggvényét látja viszont és ezzel igazolva is látja azt.

Természetesen az árfolyamnak az importtermékek árán keresztül van hatása az inflációra, és ezért a jegybank számára távolról sem érdektelen annak alakulása, de itt láthatóan többről van szó. Az árfolyam stabilitása valós inflációs jelentőségénél túlmutató céllá vált, pedig számtalan kis és nyitott gazdaság példája mutatja, hogy az árstabilitás fenntartható viszonylag nagy árfolyamkilengések közepette is. Az árfolyam és az inflációs cél folyamatosan ellentmondásba kerül egymással, ezért esetlen a jegybank kommunikációja. Az árfolyam fetisizálása régi magyar sajátosság, amit ideje lenne elhagyni.

Címlapkép forrása: Portfolio