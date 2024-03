Annyiszor fordul a román-magyar versenyfutás, hogy már követni is nehéz

A 25 legszegényebb európai uniós régióból négy magyar - derül ki az Eurostat héten megjelent regionális fejlettségi statisztikájából. A vásárlóerőparitáson számolt egy főre jutó GDP alapján a legtöbb elmaradott térség Bulgáriában, Görögországban, Lengyelországban és nálunk található. Természetesen a szegényebb régiók a fejletlenebb országokban vannak, de ezek között a sorrend néha meglepően gyorsan változik: a magyar-román fejlettségi viszony például a 2022-es adatok pontosítása során annyiszor változott, hogy már követni is nehéz.

A három legszegényebb régió közül kettő francia, ez azonban csak azért van így, mert a két egzotikus térség, Mayotte szigete és Francia Guyana is szerepel a statisztikában. Ezektől eltekintve a 2022-es adatok nagyjából a megszokott képet mutatják, Görögország mellett a kelet-közép-európai régió (NUTS2-es szintű) régiói találthatók a fejletlenségi listán.

Bulgária hat régiójából öt van benne a legfejletlenebb 25-ben, a hét magyar régióból négy, a 13 görögből hét, a 17 lengyelből négy. Érdekesség, hogy Románia nyolc régiójából mindössze egy került fel erre a listára. Ez is rávilágít, hogy nem csak az országok általános fejlettsége, hanem az országon belüli regionális különbségek is befolyásolják ezt a rangsort.

Ennél is szélsőségesebben befolyásolja az országon belüli regionális struktúra a legfejlettebb régiók listáját. Sőt, ezen kívül még a GDP-mutató tökéletlenségei, illetve a pontos régióhatárok is nagyon befolyásolók. Így aztán a lista tetején csupa kakukktojás van:

Írország két régiója a globális szolgáltató cégek itt elszámolt globális GDP-je miatt tud hatalmas számokat kimutatni (286 és 247 százalék az EU átlagához viszonyítva).

Prága (207%), Brüsszel (196), Hamburg (195), Koppenhága (191) és Bukarest (177) régiója pedig a tipikus nagyvárosi torzítás tüneteit mutatja: a GDP-jüket sokkal több dolgozó rakja össze, mint amekkora a lakosságuk, illetve az itteni nagy cégek működési területe szélesebb, mint maga a régió. Hasonló torzítás egyébként az egyetlen régiónak számító Luxemburg (257) esetében is megfigyelhető.

Ahogy a fenti térképen is látszik, a regionális eltéréseknek fontos meghatározói az országok fejlettségbeli különbségei, ezért is látjuk a felzárkózó, de még mindig szegényebb kelet-közép-európai országok régióit a rangsor alján. Az Eurostat az országos, 2022-es egy főre jutó GDP-adatait már elég régen közölte először, azóta viszont számos alkalommal felülvizsgálta azokat. Ezek a felülvizsgálatok pedig folyamatosan újraírták a kelet-közép-európai országok sorrendjét, köztük az idehaza nagy közfigyelmet kiváltó magyar-román relációt. Az utolsó módosítás decemberben történt, ez a szokásosnál nagyobb módosításokat tartalmazott, ráadásul három év adatait írta át visszamenőleg.

A főbb változások a régiós helyzetben a következők:

Portugália a növekedési problémái miatt az utóbbi években teljesen belesüllyedni látszott a KKE-régióba, ám az élénkülés, illetve a 2020-2022-es év revíziói valamelyest javítottak a pozícióiján. Például abban, hogy így végül Magyarország egyik évben sem került a luzitánok elé.

a növekedési problémái miatt az utóbbi években teljesen belesüllyedni látszott a KKE-régióba, ám az élénkülés, illetve a 2020-2022-es év revíziói valamelyest javítottak a pozícióiján. Például abban, hogy így végül Magyarország egyik évben sem került a luzitánok elé. A pénzügyi válságban Csehország átvette a krízisen áteső Szlovéniától a régiós vezető pozíciót, ám úgy tűnt, hogy 2022-ben visszaelőzött a délnyugati szomszédunk. A revíziók hatására ez egyelőre mégsem történt meg, bár nem kizárt, hogy a tavalyi adattal tényleg bekövetkezik majd a visszaelőzés. (Hogy ez miért nem egyértelmű, arról cikkünk végén írunk.)

átvette a krízisen áteső a régiós vezető pozíciót, ám úgy tűnt, hogy 2022-ben visszaelőzött a délnyugati szomszédunk. A revíziók hatására ez egyelőre mégsem történt meg, bár nem kizárt, hogy a tavalyi adattal tényleg bekövetkezik majd a visszaelőzés. (Hogy ez miért nem egyértelmű, arról cikkünk végén írunk.) Bulgária legfrissebb adatán óriásit húzott felfelé az Eurostat, és bár még mindig nagy a lemaradása, az euróaspiráns ország stabilan belépett a 60% feletti relatív fejlettségi tartományba.

legfrissebb adatán óriásit húzott felfelé az Eurostat, és bár még mindig nagy a lemaradása, az euróaspiráns ország stabilan belépett a 60% feletti relatív fejlettségi tartományba. A dinamizálódó Horvátországnak épp a legutóbbi revízió kellett ahhoz, hogy egy főre jutó GDP-ben Lettország elé kerüljön.

épp a legutóbbi revízió kellett ahhoz, hogy egy főre jutó GDP-ben elé kerüljön. A lengyel és a magyar fejlettségi mutató sokáig fej-fej mellett haladt egymás mellett, mostanra (részben szintén a statisztikai felülvizsgálatok következtében) szemmel látható vált Lengyelország előnye.

előnye. Szlovákia masszív alulteljesítő volt évekig, ám adatait erős módszertani kétségek övezték - gyakorlatilag közmegegyezés volt róla, hogy a relatív fejlettségi mutatója jóval feljebb kellene, hogy legyen. Ezen sokat javított a decemberi felülvizsgálat, 2020-ban például a magyarral egyforma adatot láthatunk - igaz, azóta ismét tágult a rés.

Végezetül a magyar-román viszonyról. Tavaly ősszel nagy visszhangot váltott ki, hogy az épp aktuális revízióval Románia egy főre jutó GDP-je nagyobb lett Magyarországénál. Ez még úgy is sokaknak meglepő volt, hogy a román gazdaság hosszú ideje igen gyorsan növekszik, és egyértelműen felzárkózott a régió középmezőnyébe. A hírt rengeteg vita követte, az viszont kevésbé ment át a közbeszédbe, hogy decemberben újra fordult a kocka: a román érték (75,3%) ismét a magyar (76,2%) alá került.

Ennek kapcsán érdemes a mutatóról néhány dolgot elmondani. Mint a revíziókból is látható, a vásárlóerő-paritáson kifejezett egy főre jutó GDP-t nem könnyű mérni. Elsősorban nem a GDP részével van a gond, hanem az összehasonlítási alapot megteremtő árszint-számítások tudnak sok fejtörést okozni, illetve emiatt a mutató értelmezése is nagy körültekintést igényel. A mutató komplexitása miatt az egyik évről a másikra a számok nem csak a reál-GDP-növekedés miatt változnak, mert ez csupán az egyik komponense a módosító tényezőknek, hanem az árarányok elmozdulása miatt is. A román és magyar fejlettségbeli különbség záródása (legalábbis a GDP/fő mutatón mérve) jelentős részben nem a gyorsabb reál-GDP-növekedés eredménye. Ezért a mutatót nehéz is idősorosan, a változásokra koncentrálva értelmezni, inkább keresztmetszeti megközelítésben érdemes róla gondolkodni.

Erről Oblath Gábor, a téma legnagyobb hazai szakértője a Portfolio hasábjain megjelent átfogó írásában így fogalmazott:

"Az egy főre jutó GDP euróban mért (nominális) szintje alapján Szlovákia fejlettebb, mint Magyarország, amelynek így mért fejlettsége meghaladja Romániáét, ellenben vásárlóerő-paritáson (purchasing power parity, PPP-n), vagyis reálértéken számítva, Magyarország és Románia egyaránt (és közel egyforma mértékben) fejlettebbnek mutatkozik Szlovákiánál. E térbeli paradoxonhoz a dinamikákat illető talányok is társulnak: ha a növekedést jelző volumenindexeket hasonlítjuk össze, Románia Magyarországhoz viszonyított fejlődése távolról sem olyan kimagasló, Szlovákia lemaradása pedig sokkal kevésbé drámai, mint amit a PPP-n mért reálszintek időbeli változása sugall."

Anélkül, hogy a módszertani mélységekbe belemennénk, azt érdemes rögzíteni, hogy a leggyakrabban használt, gazdasági teljesítmény alapú fejlettségi mutatóban Magyarország és Románia nagyjából hasonló szinten lehet. A következő revízió, vagy éppen majd a 2023-as új adatok bizonyára majd újra módosítják a sorrendet, akár többször is.

Címlapkép forrása: Getty Images