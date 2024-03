Egyre több a munkanélküli Magyarországon, miközben özönlenek hozzánk a külföldi munkások

A munkanélküliségi ráta 4,5-5%-ra emelkedett Magyarországon az idei év elejére, miután a gazdaság gyengélkedik. Ilyen magas munkanélküliségre utoljára a Covid-válságban volt példa. Mindeközben a vendégmunkások száma nem csökken: már megközelíti a 100 ezer főt, ami közel 20 ezres növekedés az inflációs válság előtti szinthez képest. Vagyis amíg a magyarok körében nőtt a munkanélküliség, addig a külföldi dolgozók létszámának növekedése töretlen volt.

Egyre kellemetlenebb hírek érkeztek a magyar munkaerőpiacról az elmúlt időszakban. Először csökkent az üres álláshelyek száma, ahogy a gazdasági helyzet romlott, majd megnőtt a csoportos leépítések száma, ezt követően pedig a munkanélküliségi ráta olyan magas szintre emelkedett, amit utoljára a Covid-válságban láttunk. A gazdasági recesszió miatt a vállalatoknak kevesebb dolgozóra van szükségük, és nagyon úgy tűnik, hogy már nem tudnak tovább várni a fellendülésre. Ezért már a dolgozói létszámot is érintik azok a racionalizálási lépések, amelyekre rákényszerülnek a vállalatok.

Januárban már 4,5%-os munkanélküliségi rátát becsült a Központi Statisztikai Hivatal, ami negatív meglepetést okozott a közgazdászok számára. Ez a ráta bár továbbra is visszafogott munkanélküliséget tükröz, már távol van a 2022 tavaszán-nyarán látott 3%-hoz közeli szintektől. Vagyis az inflációs válság egyre mélyebb nyomot hagy a munkaerőpiacon is, de ha abból indulunk ki, hogy a foglalkoztatottság és a munkanélküliség csak késve követi a gazdaság ciklikus ingadozásait, akkor nem is olyan meglepő, hogy most romlik a helyzet.

Ráadásul ha nem a hivatal által becsült munkanélküliséget nézzük, hanem a munkaerő-felmérés nyers adatait (3 havi átlagból számolt havi szintű munkanélküliség), akkor már korábban is megfigyelhetőek voltak a magasabb munkanélküliségi ráták, amely most 5%-ra emelkedett. A Covid-válságot leszámítva utoljára 2016-ban volt ilyen magas a ráta. (Igaz, a Covidban valójában ennél sokkal magasabb lehetett a munkanélküliség, csak a hivatal nem a munkanélküliek, hanem az inaktívak közé sorolta az állásvesztők egy részét, mert a lezárások miatt nem tudtak munkát keresni, így hivatalosan nem számítottak munkanélkülinek.)

Ez a kedvezőtlen trend látszik a munkaerőtartalék alakulásában is. Januárban újra a 400 ezret karcolta a munkanélküliek, közmunkások, illetve azon inaktívak tábora, akik szeretnének dolgozni (reményvesztett munkanélküli).

A munkanélküliség tehát szép lassan már hosszabb ideje emelkedik, bár kétségtelen, hogy az elmúlt hónapokban felgyorsult a növekedés. A nyers adatok alapján másfél év alatt a rekordalacsony szintet jelentő 150-160 ezer főről mostanra 250 ezerre nőtt a munkanélküliek száma. A 3 havi átlagadatok alapján pedig 225 ezer munkanélkülit számláltak.

Mindezek fényében különösen érdekes, hogy a vendégmunkások számában nem látunk visszaesést. Sőt, a külföldi dolgozók száma töretlenül emelkedett Magyarországon a tavalyi recesszió közepette is. A legfrissebb adatok alapján már csak „hajszálnyival” van 100 ezer fő alatt a létszámuk.

Összességében a munkanélküliek száma 2022 tavasza óta 60-90 ezer fővel nőtt hazánkban, miközben a külföldi munkások száma 20 ezerrel emelkedett, tehát a gazdasági szereplők nem pótolták teljesen vendégmunkásokkal a magyarok leépítését, vagyis valóban kevesebb dolgozóra van szüksége a gazdaságnak. Az viszont kétségtelen tény, hogy a hazaiak érzékelhető leépítése mellett nőtt a külföldiek száma.

A leginkább kézenfekvő magyarázat az, hogy magyarokat küldenek el a cégek, miközben külföldieket toboroznak. Bár a gazdasági tárca vizsgálata az egyik ilyen feltételezett esetben nem állapította meg, hogy valóban külföldi dolgozókat hoznak a magyarok helyett, a Portfolio cikkei arról árulkodnak, hogy számos cég igyekszik a hazai dolgozóknál nagyobb teherbírású, túlórákat mindig szívesen vállaló, kisebb béremelési igényű munkavállalókat toborozni.

Természetesen a helyzetnek számos magyarázata lehet azon túl, hogy egyes cégek vendégmunkásokra cserélik a magyarokat. Például az, hogy nagyrészt olyan vállalatok építenek le most, ahol nem igazán jellemző a vendégmunkások foglalkoztatása, miközben olyan vállalatok bővítenek, és hoznak be az országba vendégmunkásokat, amelyek a munkaerőhiányos állapot miatt nem találtak elegendő képzett, hazai dolgozót.

Erre utal, hogy a munkanélküliség tekintetében fokozódnak a regionális problémák. Néhány megyét nagymértékben érinti a leépítési hullám, elérve a 8-10%-os munkanélküliségi rátát. Szabolcs-Szatmár-Beregben, Borsod-Abaúj-Zemplénben, illetve Somogy megyében újra 9% feletti a munkanélküliség. Több megyében ráadásul egy év alatt 2%-pontnál is nagyobbat nőtt a munkanélküliségi ráta.

Ugyanakkor a munkaerő mobilitása visszafogott. Azokban a régiókban, ahol továbbra is teljes foglalkoztatottság, vagyis 2-3%-os munkanélküliségi ráta és további munkaerőfelvétel jellemző (pl. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom), adott esetben könnyebb külföldről dolgozókat importálni, mintsem néhány megyével távolabbról toborozni.

Összességében a gazdasági nehézségek miatt várhatóan a munkanélküliségi ráta a következő hónapokban is 4% felett maradhat Magyarországon, miközben nagyon úgy tűnik, hogy a külföldi dolgozók száma a tavalyi egész évet jellemző recesszió közepette sem akar csökkenni. A külföldi dolgozók elküldése minden bizonnyal sokkal nehézkesebb, ráadásul a munkaadóknak kevésbé fűlhet hozzá a foguk. Egyelőre a gazdaság lassú kilábalása miatt a munkanélküliség mérsékelt csökkenésére lehet csak számítani, miközben egyre nagyobb kérdés, hogy a kabinet a több magyar munkanélküli mellett hoz-e olyan intézkedéseket, amelyek visszafogják a külföldiek behozatalát.

