Magyarok ezreit teszik utcára - A koronavírust idézik a számok

Általában az adatközlő intézmények és a minisztériumok egyszerre adják ki közleményeiket a gazdasági adatokról. Esetleg a tárcák némi késéssel kommentálják az adatokat. Most azonban ezzel ellentétes eseményt láttunk. Az Nemzetgazdasági Minisztérium úgy adott ki közleményt az álláskeresők számáról, hogy a foglalkoztatási szolgálat oldalán se híre, se hamva nem volt az adatoknak. A gazdasági tárca a kedvező folyamatokat hangsúlyozta, az álláskeresők számának csökkenését emelte ki, ám a szolgálat később megjelent adataiból látszik: majdnem olyan sok embert bocsátanak el Magyarországon csoportos leépítés keretében, mint amennyit a Covid-válság időszakában rúgtak ki.

Hol vannak az adatok?

A statisztikai adatközléseket komolyan vevő országokban nem igazán megszokott módon, egy nappal a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleménye után jelentek csak meg a részletes adatok az álláskeresőkről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) oldalán. A gazdasági tárca keddi közleménye hangsúlyozta, hogy "soha nem volt még olyan kevés regisztrált álláskereső, mint 2023-ban", azonban nem ejtett szót arról, hogy az elmúlt hónapokban majdnem olyan sok embert érintett csoportos létszámleépítés, mint a Covid-válság időszakában.

"Decemberben 225 ezer alá csökkent az álláskeresők száma, ami a 2. legalacsonyabb szám az elmúlt három évtizedbe" - írta a gazdasági minisztérium, majd a kormányzat eredményeit sorolta. Vagyis az álláskeresők, a munkaerőhiány vagy éppen a leépítések kapcsán további információt nem tudhattunk meg. A közlemény kiadása után felkerestük az NFSZ weboldalát, azonban kedden nem volt elérhető a jelentés. Szerdán viszont már megtekinthetőek a decemberi statisztikák. (Érdekesség, hogy a jelentést január 2-ára datálták.) Ezzel a statisztikai adatközlés egyik fontos kritériuma sérült: az adatközlő oldalán csak később láthattuk a jelentést, mint ahogy annak egyes részleteit a gazdasági tárca közölte.

Az NFSZ elemzéséből kiderült, hogy decemberben csaknem 900 dolgozót érintett csoportos leépítés.

Egy hónap alatt a foglalkoztatók "összesen 894 személyt érintő csoportos létszámleépítésére vonatkozó döntést jelentettek be. A leépítésekre elsősorban a humánegészségügyi ellátás, a villamos berendezés gyártás ágazatban került sor, de érintették az élelmiszergyártás, információ szolgáltatás, kereskedelmi tevékenység kiadói tevékenység ágazatokat Budapesten, Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Baranya, Somogy, Nógrád és Hajdú-Bihar vármegyében" - írja az NFSZ jelentése.

Október és december között havonta átlagosan csaknem 2000 dolgozótól váltak meg csoportos leépítés keretében, miközben a gazdaság a tavalyi harmadik negyedévben kijött a recesszióból. Hasonlóan magas adatot az elmúlt években csak kétszer láttunk. Egyszer a legutóbbi recesszió kezdetén, 2022 közepén, ezt megelőzően pedig a Covid időszakban. A koronavírus-válság idején a mostaninál is magasabb számokat láttunk, akkor 3000 felett volt a háromhavi átlag csúcsa.

A tavalyi utolsó negyedévben a novemberi hónap volt a legrosszabb. Akkor 3400 embert érintett a csoportos leépítés.

Ennél magasabb havi leépítési adatot utoljára a Covid-válságban láttunk, akkor is csak egy hónapban.

Novemberben a leépítésekre elsősorban a humánegészségügyi ellátás ágazatban került sor, de érintették a pénzügyi közvetítés, villamos berendezés gyártása, jogi, számviteli, adószakértői tevékenység, ingatlanügyek, nem fém ásványi termék gyártása és kiadói tevékenység ágazatokat is.

Októberben közel 1600 főt érintettek a leépítések, a feldolgozóipar (élelmiszergyártás, gépgyártás, közúti járműgyártás, villamos berendezésgyártás) és az építőipar területéről a fővárosban, Pest, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Csongrád-Csanád vármegyében.

Elmondható, hogy békeidőkben, amikor a gazdaság növekszik, mindössze 2-300 embert szokott érinteni a csoportos leépítés havonta, így a legutóbbi hónapok adatai (a 900 és a 3400 közötti adatokkal) kifejezetten rossz hírnek tekinthetők.

Leépítések az építőiparban

A megemelkedő leépítéseket azonban nem tükrözik a munkanélküliségi és foglalkoztatás adatok. Ez leginkább azért van, mert bár csökken, továbbra is kifejezetten nagy a munkaerőhiány, vagyis hamar találnak maguknak állást azok, akiket elbocsátanak. Egyszerűbben fogalmazva, többen keresnek dolgozókat, mint amennyien elbocsátanak. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) részletes, iparági foglalkoztatási adatai egyelőre csak a harmadik negyedévre érhetőek el, de ezek is beszédesek annak kapcsán, hogy mely szekorokban lehet probléma.

A legnagyobb létszámnövekedés a piaci szolgáltatások ágaiban, azon belül az adminisztratív szolgáltatásokban (+9100 fő) és a szakmai tudományos tevékenységekben (+8800 fő) következett be, de arányait tekintve magas volt a létszámbővülés az ingatlanügyeletekben, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban és az információ, kommunikáció ágban is a harmadik negyedévben.

Az adminisztratív szolgáltatásokon belül a munkaerő-kölcsönzők létszáma bővült a legjelentősebben a külföldi állampolgárságú munkavállalók számának növekedése révén

- írja a KSH.

A tudományos műszaki tevékenységek és az információ, kommunikáció ág létszámnövekedésére jelentős hatással volt a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) feltételeinek szigorítása, amelynek hatására számos egyéni vállalkozó alkalmazottként dolgozott tovább. Az ipar növekedését (+4700 fő) a feldolgozóipar egyre lassuló és az energiaipar kisebb mértékű bővülése (+1200 fő) húzta.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN A KÖZIGAZGATÁSBAN SZÁMOS SZERVEZETNÉL CSÖKKENT A LÉTSZÁM, AMIT A SZIGORÚ KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS MAGYARÁZ.

A legerőteljesebb létszámcsökkenés (−4600 fő) az építőiparban következett be, ahol a termelési volumen is a tavalyi érték alatt maradt - írta a KSH, kiemelve, hogy a kereskedelemben és a szállítás, raktározás ágakban is létszámcsökkenést mértünk (−2200 és −1000 fő), amit a kereskedelmi forgalom visszaesése és a postai szolgáltatások terén bekövetkezett létszámcsökkenés magyaráz.

