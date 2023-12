Miért nem nőtt nagyot a munkanélküliség Magyarországon?

Miért nem nőtt a munkanélküliség világszerte, és miért látunk kedvező foglalkoztatási adatokat Magyarországon, ha a gazdaság gyengélkedett az elmúlt időszakban? Sokan feszegetik ezt a kérdést, ezért most utánajártunk, hogy pontosan milyen munkaerőpiaci folyamatok játszódnak le hazánkban.

Drágább lehet a kirúgás, mint a megtartás

Sokan meglepve tapasztalják, hogy nem nőtt a munkanélküliségi ráta globálisan az elmúlt hónapokban. Pedig igazából ez nem olyan meglepő. Az energia- és inflációs válság ugyanis nem hagyott olyan mély nyomokat a világgazdaságon, mint ahogy azt a problémák fellángolásakor látni lehetett. A legtöbb ország végül recesszió nélkül átvészelte az elmúlt időszakot, így érthető, hogy nem váltak meg a munkavállalóktól.

Még azok a vállalatok is kétszer (háromszor) meggondolták a leépítési szándékukat, amelyek éppen nem tudtak minden dolgozónak munkát adni akkor, amikor a kereslet visszaesésével szembesültek. Élénken él bennük a Covid tapasztalata, amikor a lezárások időszakában sorra rúgták ki a dolgozókat, ám a gazdaság gyors helyreállásakor nem nem tudtak elegendő munkavállalót toborozni. Vagy ha tudtak, akkor olyan magasra szökött bérigényekkel találkoztak, aminél jobban megérte volna megtartani őket a nehéz időkben. Ráadásul a néhány hónappal korábbi elbocsátások költségei is terhelték még a mérlegeket. Vagyis a tanulság az, hogy érdemes óvatosnak lenni az elbocsátásokkal, és inkább a munkaerőfelhalmozást választani.

De miért is rúgnának ki embereket a cégek akkor, amikor rengeteg a betöltetlen pozíció? Szerte a fejlett világban - az Egyesült Államokban és Európában - óriási munkaerőhiány alakult ki az energiaválság előtt. A legtöbb vállalat arra panaszkodott, hogy a növekedésük fő korlátja a túlságosan kevés képzett dolgozó. Vagyis ha a dolgok rosszabbra fordulnak, és kissé lassul a gazdaság, akkor biztosan nem a leépítésen kezdenek el gondolkodni. Hanem azon, hogy töröljenek néhány hirdetést az állásportálokon, vagyis csökkentsék a nyitott pozíciók számát. Ez be is következett, mostanra már számos országban kisebb a munkaerőhiány, mint korábban volt.

A leépítés csak akkor kerül szóba, ha a vállalat azt gondolja, hogy magasabb a dolgozók megtartásának költsége, vagyis a munkabér fizetése, mint a kirúgásé és a majdani toborzásé együttvéve. Utóbbi sokszor végkielégítéssel jár, ráadásul a toborzási költségek is egyre magasabbak, miközben igencsak bizonytalan, hogy később találunk-e szakképzett dolgozót. Mindeközben a többi munkavállaló elköteleződése is nagyban sérül egy olyan szervezetnél, ahol az első dolgok a kirúgás, ami a vezetők eszébe jut a nehézségek idején. Így hát könnyen - nem szándékolt módon - megnőhet a fluktuáció is.

Mi a helyzet itthon?

Még ha világszinten a fenti gondolatmenet meg is állja a helyét, Magyarország kissé más makropályát járt be. Nálunk több negyedéven keresztül recesszióban volt a gazdaság, akkora áremelkedés volt, ami sehol máshol Európában, ennek következtében pedig hatalmasat esett a fogyasztás.

Így joggal merül fel a kérdés, hogy itthon miért nőtt a foglalkoztatás és miért nem emelkedett nagyot a munkanélküliség? A foglalkoztatottak száma ugyanis új rekordot döntött az elmúlt hónapokban, és még akkor is szép számokat látunk, ha a közmunkásokat és az átmenetileg külföldön dolgozó magyarokat (utóbbi kb. 100 ezer fő) nem számoljuk.

Nagy a munkaerőhiány

Érdemes látni, hogy bár vannak elbocsátások, nagyon sok vállalatnál továbbra sem állt le a toborzás. A Profession kutatása szerint egyértelműen kevesebb vállalat keres új dolgozókat, kevesebb a hirdetés, miközben nagyot nőtt a dolgozók aktivitása a visszaeső reálbérek miatt (miután a legtöbben nem kaptak akkora béremelést, mint amennyivel nőttek az árak). A Manpower felmérése pedig azt mutatja, hogy a cégek harmada szeretné bővíteni a létszámot. A Központi Statisztikai Hivatal adatai is azt támasztják alá, hogy a vállalatok továbbra is keresik a dolgozókat, csak nem annyit, mint korábban. Számos cég növekedésének továbbra is fontos korlátja a munkaerőhiány, csak már nem ez a legsúlyosabb gondjuk, hanem a kereslet visszaesése. Ezt mutatja az is, hogy egyre több hazánkban a külföldi dolgozó is. Az azonban kérdéses, hogy őket miként számolja el a statisztika, hiszen a foglalkoztatottak számát elvileg a lakónépesség körében becsüli a KSH. Akárhogy is, a külföldek létszáma lassan eléri a 100 ezer főt a magyar munkaerőpiacon, miközben néhány éve még fele ennyien sem voltak; ráadásul a következő években egyre többen lehetnek.

Hogy megértsük a mostani helyzetet, érdemes hátrébb lépni egyet. Magyarországon ugyanis olyan súlyos munkaerőhiány volt az energiaválság előtt, amire hazánkban még sosem volt példa. Csaknem 100 ezer betöltetlen álláshelyet számlált a Központi Statisztikai Hivatal a tavalyi év közepén, ami mostanra 80 ezerre csökkent. Fontos kiemelni, hogy ez továbbra is olyan magas szám, ami extrém súlyos munkaerőhiányt jelent. Azelőtt tehát, hogy a munkanélküliség érdemben nőne, először az üres álláshelyeknek kell nagyot esniük.

Másrészt meg kell említeni, hogy mindeközben nőtt a munkanélküliség is. A magyar gazdaság mérsékelt visszaesésével párhuzamosan csaknem 1%-pontot emelkedett a munkanélküliségi ráta: a tavaly tavaszi-nyári, teljes foglalkoztatást tükröző 3,2-3,3%-ról mostanra 4%-ra nőtt. Ez összhangban van a GDP alakulásával. Csakhogy mezőgazdaság nélkül nem fél, hanem 2,5-3% körüli lenne a GDP visszaesése idén (vagyis a jó agrárév mentett sokat a GDP-n), így viszont már túl szépnek tűnhettek a munkanélküliségi adatok.

Tovább árnyalja a helyzetet, hogy a munkanélküliség növekedése részben azért következett be, mert megnőtt az aktívak száma. Vagyis több olyan ember jelent meg a munkaerőpiacon, akik korábban távol tartották magukat a munkapiactól, inaktívak voltak. A legnépszerűbb magyarázat erre az, hogy az inflációs válság közepette sokaknak nem volt más választásuk, minthogy elkezdjenek újra munkát keresni. Még azok is így tehettek, akik korábban már teljesen elveszítették a reményt, hogy állást találjanak.

Jönnek a leépítések

Az azonban vitathatatlan, hogy a leépítések is megkezdődtek. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint már olyan sok embert érint a csoportos leépítés, mint amit utoljára a Covid időszakában láttunk. Igazából a koronavírus-járvány közepette is csak egy rosszabb hónap volt, mint most novemberben. Ráadásul a munkanélküliség is felfelé kanyarodik, immár 4% feletti adatokat látunk. Miután a munkaerőpiac késve követi a gazdasági teljesítmény alakulását, így a tankönyvek alapján ez a trend nem meglepő. Főképp akkor nem, ha arra gondolunk, hogy milyen gyengén muzsikált a gazdaság agráriumon kívüli része. Azonban a friss adatok még ezzel együtt is kifejezetten jó munkaerőpiaci helyzetet tükröznek. A már korábban említett, jelentős számú üres álláshely miatt az elbocsátottak nagy része ugyanis gyorsan el tud helyezkedni. Annak tükrében viszont rossz hírt jelentenek a csoportos leépítések, hogy a gazdasági növekedés éppen ezekben a hónapokban indul meg, 2024-ben pedig már minden várakozás szerint fellendülés vár ránk. Vagyis a kilátások első ránézésre nem indokolnák az elbocsátásokat.

Csakhogy a gazdasági kilábalás egyelőre nem nyugszik túlságosan széles bázison. Számos ágazat továbbra is szenvedhet, az állami megrendelések késlekedhetnek, ami az építőiparban jelent nagy pofont, a beruházások gyengélkedhetnek, a hitelkamatok bár csökkennek, továbbra is magasak, miközben az export sem segít érdemben. A külpiacaink szenvedése a legnagyobb kockázat a hazai munkanélküliség alakulása szempontjából, hiszen az európai gazdasági kilátások bizonytalanságokkal terheltek, ami a kivitelre termelő cégeknek jelent nagy gondot. Ezt tükrözik a leépítési adatok is. Az elmúlt hónapokban ugyanis a feldolgozóiparban (élelmiszergyártás, gépgyártás, járműgyártás, villamos berendezés gyártás) és az építőiparban voltak jellemzőek a csoportos leépítések, de a szolgáltatószektort sem kerülték el teljesen.

Olyan sikerágaztokban is leépítések vannak, mint az IT. Baja Sándor, a Randstad vezére arról írt, hogy az elmúlt 10 évben sosem jelentkeztek hozzájuk szoftverfejlesztők, mindig nekik kellett felkutatni őket, most azonban változott a helyzet. Sok informatikai szakembert, akik főállásban vagy szabadúszóként dolgoztak, elbocsátottak - véli a Randstad vezére. A Grafton Recruitment kutatása is azt mutatja, hogy a junior IT-szakemberek között már válogatnak a cégek, míg korábban egyáltalán nem ez volt a jellemző, most viszont leépítéseket is láthatunk a szektorban. Mindeközben csődöt jelentett a Green Fox Academy programozóiskola, ami szintén a szektor problémáit jelzi.

Mégis, miután továbbra is nagyon sok az üres álláshely, a piac hamar felszívja az elküldött dolgozók döntő többségét. Habár a betöltetlen álláshelyek száma szemlátomást csökkent, továbbra is olyan magas, mint amikor a vállalatok 2018 és 2020 között óriási munkaerőhiányról beszéltek. Mivel a következő években tovább csökken a munkaképes korú népesség száma, így a vállalatok tisztában vannak azzal, hogy még nehezebb lesz képzett dolgozókat találni. Márpedig a gazdaság a következő években nőhet, így a legtöbb cégnek új dolgozókat kell toboroznia. Ahogy az alábbi ábrán látható, néhány éven belül már nem növelhető a (belföldi) dolgozók létszáma, hiszen a népesség alakulásénak fizikai határába ütközünk bele.

Összességében tehát Magyarországon is jellemző lehet a munkaerőfelhalmozás, vagyis sokan akkor sem rúgják ki a dolgozókat, ha éppen nem tudnak nekik elegendő munkát adni. Ahogy láttuk, a munkaerőhiány időszakában másképp zajlik le a munkaerőpiaci alkalmazkodás egy recessziós periódus közepette: a cégek előszőr a betöltetlen álláshelyek számát vágják vissza, mintsem dolgozókat küldenének el. Ha csökken a kereslet, akkor is rugalmasak maradhatnak a vállalatok, amit egyébként a szabályozás is támogat, az úgynevezett munkaidőkerettel: (főképp az iparban) a cégek könnyedén csökkentik a munkaórák számát, majd amikor felpörög a termelés, akkor ledolgoztatják az emberekkel ezt az munkaidőt. Egyes iparágakban (főképp az építőiparban) azonban megkezdődtek az elbocsátások, hiszen a vállalatok romló külső környezettel, visszaeső állami megrendelésekkel és csökkenő lakossági beruházásokkal szembesülnek. Ami a jövőt illeti, egyelőre a növekvő csoportos leépítések ellenére sem kell tartanunk attól, hogy nagyot nő a munkanélküliség itthon, hiszen továbbra is jelentős a munkaerőhiány. Vagyis azok, akiket elbocsátanak, viszonylag gyorsan el tudnak helyezkedni, számos esetben természetesen csak kompromisszumok árán.

