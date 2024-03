Égetően fontos kérdésekre kaphatnak választ a befektetők, megmozdulhat a forint árfolyama is

Portfolio 2024. március 04. 06:28

Roppant izgalmas hét elé nézünk, záporozni fognak a piacmozgató hatással bíró események mind belföldön, mind külföldön. Idehaza érkezik a GDP második becslése, a februári infláció, valamint kiskereskedelmi és ipari statisztikákat is közölnek. A piacokat viszont jobban érdeklik a külföldi hírek, és bizony ebből is lesz bőven. Az amerikai gazdaság túlfűtöttsége miatt aggódó befektetők nagyon várják már a munkaerőpiaci adatokat, de az Európai Központi Bank kamatdöntése is hozhat mozgásokat.