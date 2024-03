Kiszivárgott: a legrosszabbra is figyelmeztet Brüsszel, ami Magyarországot is érintheti

Az Európai Uniónak „nem érdeke” az, hogy az idén év végén lejáró orosz-ukrán gáztranzit szerződés megújítását szorgalmazza, így ha az Ukrajnán és Szlovákián át érkező gáz teljesen kiesne az uniós importból, az 5%-os importvesztést jelentene, ami érzékenyen érinthetné a mi régiónkat, és akár a legrosszabbra is fel kell készülni, ha mindez egy tartós hidegbetöréssel is párosulna – írta egy belső feljegyzésben az Európai Bizottság a tagállamoknak a mai energiaügyi tanácsülés előtt a Politico információi szerint.

Az ISIS elemzője szerint az ukrajnai tranziton keresztül az orosz gázimport kiesése leginkább Szlovákiát, Magyarországot és Ausztriát érintené, hiszen például a Magyarország és Oroszország között hosszú távú gázvásárlási szerződés egyik lábát, évi 1 milliárd köbmétert, a szlovák-osztrák útvonalon át teljesítik az oroszok. Ha ez kiesne, akkor a magyar kormány kommunikációja szerint ezt átterelnék teljes egészében a déli útvonalra, a Török Áramlatra, Bulgária és Szerbia felől, és a minapi törökországi diplomáciai fórumon is tárgyaltak ennek az útvonalnak a szállítási biztonságáról a felek.

Amint az alábbi ábrán látszik: az ukrán tranzit útvonalon régóta stabilan napi 42 millió köbméter körüli az orosz gázszállítás volumene, és hasonló a volumen a törökországi irányba is, amely felől a kiskundorozsmai átadási ponton Magyarország napi 20-22 millió köbméter körüli nettó importot bonyolít.

A 2019 végén kötött 5 éves orosz-ukrán tranzitszerződés idén év végi lejárata előtt már tavaly nyáron megindult az üzengetés, az ukránok azóta számos alkalommal leszögezték, hogy nem fogják azt megújítani, és miután a közelmúltban Robert Fico szlovák miniszterelnök kijevi látogatásán úgy fogalmazott, hogy ezt mégis meg lehet újítani, Kijevből kapta a hidegzuhanyt, hogy az ukránok nem fogják ezt megújítani.

A háttérben piaci szereplők úgy gondolják: egyre nő az esélye annak, hogy az orosz-ukrán határon létrejön egy nemzetközi átadási pont, és arra tudnak majd szerződni a nyugati gázvásárlók az oroszokkal, így az ukránoknak nem kell tranzitszerződést kötniük közvetlenül az oroszokkal, miközben a gáz nyugati irányú továbbítása miatt befolyna a zsebükbe a tranzitdíj.

A képletet bonyolítja az, amit a Bizottság anyaga is megemlít, hogy a 2022 októberében bevezetett német gázexport díj (ami idén januárban immár 1,54 euróra emelkedett MWh-nként) és annak potenciális tovagyűrűző hatásai (az osztrákok is sokszoros exportdíj emelést akarnak a határkeresztező pontokon, és az olaszok is) jócskán megdrágítja a mi régiónk országainak nyugati irányú, például német LNG-terminálok felőli gázbeszerzését, tehát az orosz gázról való leválás költségeit. Éppen ezért a Bizottság már számos tárgyalást bonyolított a régió országaival erről a témáról is, hogy a helyzetet hogyan kezeljék, illetve a német kormánnyal is folynak az egyeztetések. Magát a német díjat azért vezették be, mert az akkoriban elképesztő drágán felvásárolt piaci gázkészleten (a kötelező uniós betárolási célok teljesítése érdekében történt az Északi Áramlat felrobbantása körüli zavaros időkben), óriási, 10 milliárd euró körüli pénzügyi vesztesége keletkezett a gázrendszer üzemeltetőnek, és ezt próbálja visszaszerezni a Németországból kivitt gázra a határkeresztező pontokra kirótt díjjal. Ez viszont számos torzítást visz a közös uniós gázpiacba, magával az uniós piaci szabályokkal is ellentétes lehet, ami miatt gázpiaci szervezetek, illetve az energiatőzsdék szövetsége is a mielőbbi megszűntetését szorgalmazza, mielőtt még egyre több országban átveszik a német „gyakorlatot”.

Mindenesetre az orosz-ukrán tranzitszerződés megszűnése a mi régiónkban ellátásbiztonsági kockázatokat is felvet, ezt a Politico cikkében névtelenül nyilatkozó források is jelezték, ami a gázárakra is hatással lehet az őszi-téli hónapokban.

Címlapkép forrása: Getty Images