Elbúcsúzhatunk a 4%-os idei GDP-növekedéstől: vannak, akik a felére számítanak

A tavalyi évet a mezőgazdaság kiváló teljesítménye mentette meg a még nagyobb gazdasági visszaeséstől, és azzal, hogy a negyedik negyedévben stagnált a GDP, az áthúzódó hatás is gyenge, a külső környezet gyengélkedése miatt pedig összességében elérhetetlennek tűnik a 4%-os idei GDP-növekedés, amelyet a kormány hangsúlyoz, inkább 2-3%-os átlagos bővülés várható – rajzolódik ki a ma közzétett KSH-adatokra érkezett elemzői reakciókból.

Amint reggel megírtuk: tavaly az utolsó negyedévben stagnált a magyar gazdaság - erősítette meg a Központi Statisztikai Hivatal az előzetes GDP-adatot. A részletes számokból már az is látszik, hogy a pangás oka az ipari és kereskedelmi ágazatok visszaesése. A tavalyi 0,7%-os recesszió után idén már biztosan növekedés jön, de a kilátásokat beárnyékolja az exportpiacaink lassulása.

Pedig az első negyedév jó eredményére nagy szükség lenne. Ha most sem indul el a gazdaság dinamizálódása, akkor a kormányzat 4%-os éves átlagos növekedési célja igencsak messzire kerül

Az első negyedév kilátásairól jóval többet fogunk már tudni holnap, hiszen megjelennek a januári ipari, kiskereskedelmi és külkereskedelmi statisztikák. Amennyiben már az év elején is dinamizálódni tudna a gazdaság, a 3% közeli GDP-bővülés is reális lehet – írtuk reggel.

Azóta beérkezett három elemzői vélemény is, ezeket mutatjuk be alább.

Nagy János, az Erste Bank elemzője

"A növekedés legjelentősebb negatív tényezője ismét a bruttó felhalmozás volt, míg a fogyasztás visszaesése a vártnál enyhébbnek bizonyult. Az előző negyedévekkel párhuzamosan a mezőgazdasági és az egészségügyi tevékenységek szélsőséges teljesítménye a tavalyi szinten tartotta a teljes kibocsátást.

A termelési oldalon gyakorlatilag a mezőgazdaság kiemelkedő teljesítménye védte meg a gazdaságot a még nagyobb visszaeséstől. Az ipar és az építőipar 6,4%-kal, illetve 7,4%-kal csökkent éves szinten. A szolgáltatások 1,0%-kal zuhantak év/év alapon. Eközben a mezőgazdaság 81,1%-kal nőtt szintén éves alapon, amit a jobb időjárási körülmények és a tavalyi rendkívül alacsony bázisadatok is támogattak. Az információs és kommunikációs, valamint a humán-egészségügyi szolgáltatások érdemelnek említést: a két ágazat 5,0%-kal, illetve 8,3%-kal nőtt év/év alapon.

A végső felhasználás oldalán a háztartások végső fogyasztása mérsékelten, 0,2%-kal csökkent éves szinten. Meglehetősen kedvezőtlen, de nem okozott meglepetést, hogy a beruházások recessziója folytatódott a negyedik negyedévben: a szegmens 3,0%-kal esett vissza év/év alapon. A belső kereslet mérséklődése az import csökkenéséhez is vezetett (-9,0% y/y), miközben az export is mérséklődött (4,7% y/y). Így a nettó export pozitív hozzájárulása a GDP-hez 4,1 százalékpontot tett ki.

A tavalyi év második felének első felében megindult a fellendülés, de a folyamat a negyedik negyedévben megállt, elsősorban az ipar rendkívül gyenge teljesítménye miatt: korábban látható fellendülésre számítottunk például az SK Iváncsán zajló masszív kapacitásbővítése miatt, de a kedvezőtlen külső környezet miatt a termelés nagymértékben visszaesett. Előre tekintve arra számítunk, hogy a belföldi fogyasztás valamelyest javulni fog az erősen enyhülő inflációs nyomással párhuzamosan.

A reálbérek változása szeptemberben ismét pozitívvá vált, tényleges hatása a fogyasztásra azonban csak januártól várható, amikor az újabb béremelések életbe lépnek. A háztartások óvatossága a rendkívüli vagyonvesztés után rövid távon lassíthatja a fellendülést. A folyamatban lévő normalizáció mellett a kamatkörnyezet továbbra is magas, míg az uniós források kifizetésének késedelme és a még folyamatban lévő költségvetési konszolidáció negatívan hat az állami beruházásokra. Másrészt a kedvezőtlen külföldi környezet, különösen a legnagyobb kereskedelmi partner Németország nehézségei, megterhelhetik és visszahúzhatják a feldolgozóipari termelést, és így a beruházások pozitív hatásai elmaradhatnak. Mindent egybevetve 2024-ben évi 2,0%-os gazdasági növekedésre számítunk, jövőre pedig dinamikusabb lesz a gazdaság: akkor 3,4%-os növekedést várunk."

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza

"Termelési oldalról ismert volt, hogy az ipar és az építőipar teljesítménye kedvezőtlenül alakul, talán az építőipar teljesítménye lett a vártnál is gyengébb – mindkét ágazat teljesítménye csökkent éves és negyedéves alapon egyaránt. Az ipar gyenge teljesítményében vélhetően elsősorban az alacsony külső kereslet játszott szerepet, míg az építőipar visszaesését az alacsony rendelésállomány okozta – az államnak és az önkormányzatoknak nincs elegendő pénze beruházni, a vállalkozások pedig a bizonytalan gazdasági környezetre, az uniós források hiányára, illetve a magas kamatkörnyezetre tekintettel halasztják el invesztícióikat. A mezőgazdaság teljesítménye a várakozásoknak megfelelően bővült, ugyanakkor itt a növekedés a vártnál talán valamivel kisebb lett. A szolgáltatások teljesítménye a vártnál némileg rosszabbul alakult, bár negyedéves alapon bővült, de éves alapon 1,0 százalékkal csökkent – ez mindenképpen egy olyan tényező, ami hozzájárult a vártnál rosszabb teljesítményhez. Meglepően nagy, 8,7 százalékos volt a kereskedelem teljesítményének éves alapú visszaesése. Éves alapon ugyanakkor növelni tudta teljesítményét például a magas hozzáadott értékű információ, kommunikáció ágazat (5,0 százalék), illetve a humán-egészségügy, szociális ellátás ágazat (8,3 százalék).

Felhasználási oldalon a legnagyobb meglepetést a nehezen magyarázható készletváltozás tétel okozta: ez a tétel az előző negyedéves 1,0 százalékpont után 3,4 százalékponttal húzta vissza a növekedést, amely már önmagában is magyarázza a vártnál rosszabb teljesítményt. A háztartások fogyasztása éves alapon stagnált, míg negyedéves alapon már növekedni tudott – a fogyasztás tehát lassan és fokozatosan, de beindul. Itt azonban a jelek szerint a jövedelmi helyzet javulása (melyben az infláció visszaszorulásának van jelentős szerepe) még önmagában kevés, szükség van a háztartások hangulatának javulására, a költési kedv visszatérésére. A beruházások a lehetőségekhez képest kedvezően alakultak: negyedéves alapon bővülni tudtak, míg éves alapon az előző negyedéves 12,3 százalék után csak 3,0 százalékkal estek vissza. Ennek magyarázata a 2014 és 2020 közötti uniós ciklus projektjeinek zárása lehet – ez a jelek szerint érdemben segített a negyedik negyedéves GDP adaton. Ez ugyanakkor talán némileg magyarázhatja a készletváltozást is: a raktáron lévő gépek, esetleg építőanyagok felhasználása a beruházásokat gerjesztette, míg a készleteket apasztotta. A nettó export összességében 4,1 százalékponttal járult hozzá a növekedéshez a negyedik negyedévben éves alapon, melyből 3,7 százalék az árukhoz, 0,4 százalék a szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ez azonban az áruk esetében nem a kedvező exportadathoz kapcsolódik – annak hozzáadott értéke 6,6 százalékkal csökkent - , hanem az ennél is jobban mérséklődő importhoz.

A vártnál rosszabb negyedik negyedéves GDP-adatok az áthúzódó hatások miatt kedvezőtlen előjelet jelentenek 2024 vonatkozásában. Ugyanakkor az elmúlt években megszokottnál alacsonyabb, 4-5 százalékos infláció lehetővé teszi a fogyasztás bővülését. Ennek kapcsán azonban kockázatot jelent a háztartások óvatossági motívuma. A beruházások szintén növekedhetnek, tekintettel a kedvezőbb kamatkörnyezetre, illetve az uniós források megindulására. Kérdés az export alakulása: a külső környezet itt óvatosságra ad okot. Összességében várakozásaim szerint az idén a gazdaság teljesítménye 3 százalék körüli mértékben bővülhet – kedvezőtlen esetben, például a mezőgazdaság visszaesése vagy a német gazdaság leállása esetén – ennél némileg kisebb mértékben."

Virovácz Péter, ING vezető elemző

Az elemző egyik fő állítása a terjedelmes elemzésben az, hogy

a kormány minap is hangoztatott 4% körüli idei évi átlagos GDP-növekedési előrejelzése lényegében elérhetetlennek tűnik,

hiszen a tavaly év végi gazdasági stagnálással a statisztikai áthúzódó hatás mindössze 0,4%, és ezt figyelembe véve minden negyedévben 1,5% körüli bővülésre lenne szükség a 4% eléréséhez, amelyre négy negyedéven át még nem volt képes a magyar gazdaság extrém fellendülési periódust leszámítva (Covid utáni felpattanás). 2018-ban volt közel ilyen kivételes sorozatos teljesítményhez a magyar gazdaság, de akkor sokkal alacsonyabb kamatkörnyezet és támogató külső környezet is volt.

Úgy látja, hogy "a reálbérek növekedése, a csökkenő kamatkörnyezet és az uniós források megérkezése miatt a fogyasztás és a beruházások lassan javulni fognak. Ezzel szemben a munkanélküliség növekedését figyelmeztető jelnek látja. A belföldi kereslet élénkülését egyre inkább ellensúlyozhatja az export további gyengülése, különösen a legutóbbi globális gyártási helyzetet figyelembe véve.

Megfogalmazása szerint az ipar idén a növekedést hátráltathatja, az építőipar nem lesz meghatározó, és a mezőgazdaság is hátráltatja a növekedést a magas bázis és az átlagos terméshozamú év miatt (vagy akár átlag alatti, ahogyan azt egyes friss jelentések sugallják). A szolgáltatási ágazat lehet tehát a gazdaság egyedüli hajtóereje idén. Ennek fényében a 2024-re vonatkozó legfrissebb GDP-növekedési előrejelzésünk 2,1%."

