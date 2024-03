Itt az ideje felkészülni: anticiklon jön, visszatérnek a fagyok

A HungaroMet jelentése szerint a Kárpát-medence, beleértve Magyarországot is, szerdától kezdődően az északi anticiklon déli szélén fog elhelyezkedni. Ennek eredményeként a hét közepén északi és északkeleti irányból hűvösebb levegő áramlik a térségbe. A hőmérséklet akár 6-8 Celsius-fokkal is csökkenhet, elérve a sokévi átlagot.

A hét további részében, különösen pénteken és szombaton, az ország nagy részén gyenge légköri fagy várható.

Csütörtök hajnalban élénk, helyenként erős szélre lehet számítani, kivéve az Északi-középhegység szélvédett területeit, ahol gyenge fagy lehetséges. Péntekre viszont a szél alábbhagy, ami lehetővé teszi az égbolt kiderülését az ország nyugati és északi részén. Ezzel ellentétben a déli és délkeleti területeken felhőzet maradhat. Az előrejelzés szerint az Alföld egyes részein kívül több helyen is gyenge fagyra kell számítani mínusz 4 és 0 fok közötti minimumokkal, míg az északi völgyekben ennél hidegebb idő is előfordulhat.

Szombat hajnalban kevés felhőzet várható és a szél is gyenge maradhat, bár enyhén javulhat az időjárás. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 0 fok körül alakul, de az északi-északkeleti határ közelében akár mínusz 5 fokig is csökkenhet. Vasárnaptól kezdve jelentős enyhülés következik be, de ezzel egyidejűleg növekszik a csapadék esélye is.

Címlapkép forrása: Getty Images