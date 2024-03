Ez lehet a jövő a robotsebészet irányába

Már a magánegészségügyben is elérhetőek olyan komplex beavatkozások, amelyek a betegek gyorsabb gyógyulását teszik lehetővé, ezek közül az egyik ilyen a még viszonylag új beavatkozási formának tekinthető endoszkópos gerincsebészeti technika. Az új módszer meghonosítójával, Czigléczki Gáborral beszélgettünk ennek apropóján, a gerinc- és idegsebészeti eljárások specialistája a Portfolio-nak adott interjújában kitért arra, hogy miért vált ki az állami rendszerből, miért nem próbálta ki magát külföldön, és színre lépésével mi is a célja. Állítja: a gerincbetegség népbetegség, közben viszont a betegek nem tudják, merre induljanak el ilyen típusú fájdalom esetén,

Legutóbb öt évvel ezelőtt beszéltünk a Magyarországon először alkalmazott új endoszkópos gerincsebészeti módszer kapcsán. Milyen változások történtek ezen a téren azóta?

Valóban 2018-19-ben kezdtük el az új endoszkópos technikát a gerincbetegek számára, akkor még bevezetési fázisban, az elmúlt években pedig arra törekedtünk – amennyire a Covid-járvány és az állami keretek engedték -, hogy minél nagyobb számban végezzük el ezt a műtétet. Ameddig tudtuk, végeztük az állami finanszírozás keretében. Személyes karrierutamban tavaly történt nagyobb változás, amikor a magánszektor felé fordultam és megalapítottam a saját endoszkópos központomat. Azóta nagyon sok ilyen műtétet csináltunk, elmélyedtünk ebben a technikában, csúcsra fejlesztettük.

Amikor 2019-ben beszélgettünk, kiderült számomra, hogy Európában is különleges helyzetben voltak akkor ezek a magyar betegek, mert elsőként juthattak hozzá ehhez a műtéti technikához. Hogyan változott ez a versenyelőnyünk?

Európában is az elsők voltunk ezzel a technikával, idővel azonban ez az előny elveszett, mert nem tudtuk azt a mennyiséget csinálni, amit szerettünk volna.

A kihívás az volt, hogy minél nagyobb számban tudjuk alkalmazni ezt a műtéti technikát, ezt akartam megoldani és ezért is váltam ki.

Nem volt elég az állami keret?

Amikor behoztuk ezt a technikát, volt egy kezdeti finanszírozás erre a célra, ami lassan elapadt, az eszközök közben viszont amortizálódtak, és az utófinanszírozás már nehézkessé vált, nem tudtuk olyan mennyiségben csinálni, ahogy szerettük volna. Kezdetben ezek hosszabb beavatkozások voltak a betanulási fázisban, de a sok eset után mi is fejlődtünk, és oda jutottunk, hogy az új technika beavatkozási ideje megegyezik a hagyományos technika idejével, 1-1,5 óra alatt kész vagyunk a beavatkozással. A koronavírus járvány is közbeszólt, a kényszerű leállás után már nem tudtunk olyan mennyiséggel újraindulni, amit szerettem volna.

És miért pont a magán, miért nem egy másik állami intézmény?

Kellett egy olyan partner, aki tartósan tudja finanszírozni ezt a technikát.

Az endoszkóp egy olyan eszköz, ami 30-50 műtétre jó, de bármikor beüthet az, hogy 20 után tönkremegy, és hirtelen kell egy másik. Ha hirtelen nincs másik, akkor leállnak a műtétek. Ez a partner a Szent Magdolna Magánkórház lett, ők nagy potenciált láttak ebben a technikában, és befogadták. 2022 óta olyan volumenben tudom alkalmazni ezt a műtéti technikát a pácienseknél, hogy időközben megalapítottam a saját központomat, amely Magyarországról és a környező országokból egyaránt fogad betegeket.

Ha már említette a külföldi versenytársakat, akik felzárkóztak ránk, nem lett volna lehetősége nemzetközi téren folytatni?

Számomra nem volt opció, hogy itt hagyom az országot, itt szerettem volna megcsinálni ezt.

A magyar szakemberek világszinten is nagyon elismertek, és a nehézségek ellenére mindenki megteszi, amit tud.

Most már szerencsére van egy olyan háttérbázis, hogy jobban lehet tervezni. Külföldről is egyre jobban próbálunk betegkört szerezni és a magyar betegeknek is egy megfizethető ellátást nyújtani. Abban hiszek, hogy mindig nyújts többet, tanulj újat és járj a többiek előtt

Vagyis van egy árelőnye a magyar ellátásnak.

Abszolút.

Az endoszkópos technikáért tőlünk nyugatra, de akár bizonyos keleti országokban is van, hogy a magyar árak dupláját fizetik, annyira egyedi ez a műtét.

Talán a törökökkel voltunk az elsők, akik az európaiak számára lehetővé tették ezt a műtétet, de azóta egyre jobban terjed a technika. A kétcsatornás megoldás új távlatokat nyit, szélesíteni lehet az ellátotti kört. Az a távlati cél, hogy egy közép-európai régiós központot hozzunk létre. Egyelőre a magyar betegek igényeit próbáljuk felmérni és nekik egy megfizethető szolgáltatást biztosítani.

Az 5 év, amennyi idő eltelt, már nevezhető középtávnak, akár trendeket is meg lehet figyelni ezalatt, elsősorban a betegekre gondolok. Változott-e a betegek egészségi állapota? Korábban fordulnak-e orvoshoz?

Sajnos azt kell mondanom, hogy nem igazán változott. Sőt egyre rosszabb a helyzet. Nem igazán teszik meg a prevenciós lépéseket. Az emberek többsége úgy van vele, hogy ha fáj, majd elmúlik, nem foglalkoznak vele. El is mondják, emlékeznek arra, hogy már több éve fáj a derekuk, gerincük, aztán egyre gyakrabban jelentkeztek a panaszok, aztán tartósan fennmaradt a fájdalom. De ez nem feltétlenül az ő hibájuk. Egyszerűen nem tudnak arról, hogy mire kéne figyelni, és azt gondolják, hogy elmúlik, ám valójában csak ideig-óráig tart ez a tünetmentes folyamat, a háttérben kopnak a gerinc struktúrái, kopnak a szalagok, a porckorongok, és eljutnak egy olyan szintre, amikor már állandó fájdalommal szembesül emiatt a beteg. Régebbi adatok szerint akár évente 30 napot is táppénzen töltenek az emberek derékfájdalommal, ez gazdaságilag is egy nagy probléma.

Vagyis nem lett tudatosabb ezen a téren a magyar beteg?

Kellenének prevenciós programok, tájékoztató anyagok, amelyek felhívják a figyelmet erre a problémára, hiszen tömeges problémáról van szó. Amit személy szerint ezen a téren meg lehet tenni, azt megteszem. Blogot vezetek, ahol 230 hiteles tájékoztató cikket találnak az érintettek, vannak nyomtatott kiadványaim, videóim, és egy előadás-sorozat is indult 2024-ben a legfontosabb gyakorlati, megelőző jellegű témákban.

Mi ezzel a fő cél?

A betegek edukációja. Közös érdekünk, hogy a páciensek hiteles forrásból értesüljenek. Próbálom egységes platformra terelni az érintetteket, mert az egyéni megkeresések, emailek, Facebook-hozzászólások felemésztették volna minden szabadidőmet. Nagyon sok levelet kapok nap mint nap, amire próbálok válaszolni, de sajnos nem mindig érek a végére. A megkeresések száma alapján is állíthatom, hogy

ez egy népbetegség. Közben viszont a betegek azt sem tudják, hol induljanak el és hogy a magán-, illetve az állami ellátásban milyen utat kell bejárniuk.

Az a fő probléma, hogy a gerincfájdalmak krónikus betegséggé alakulnak, de mint egy cukorbetegséggel vagy magas vérnyomással, meg lehet tanulni együtt élni. Más a helyzet ha műtétre van szükség, de nincsenek például bénulásos tünetek, akkor a betegek várólistára kerülnek. Iyenkor a betegnek azt kell eldönteni, hogy ezt ki tudja várni, vagy megpróbálja a magánt. Természetesen vannak olyan páciensek, akiknek a magánút anyagilag sajnos nem elérhető. A másik kérdés a lefedettség. Vannak olyan megyék, ahonnan nagyon sok beteg érkezik, mert nincsenek közel nagy központokhoz, ahol volna idegsebészeti ellátás, és keresik a megoldást. Nyilván Budapesten több ilyen központ is van, de itt is több hónapos várólisták lehetnek. Akik szeretnének mielőbb visszaállni a munkába, azoknak nem opció az, hogy 3-6 hónapot várnak, hanem pár héten belül szeretnék a műtétet, hogy minél rövidebb időre essen ki a munkából.

Ez a viszonylag új műtéti technika azzal az előnnyel is jár, hogy gyorsabb lehet a felépülés?

Igen, a beteg gyorsabban gyógyulhat. Nagyon kicsik a bőrmetszések, nem akkora műtéti megterhelés a betegnek. Az endoszkópos műtét után pár órával már fel tud kelni a beteg, ki tud menni a vécére, belátható időn belül hazaengedjük őket. Végzik az otthoni gyógytornát, és szépen gyógyulnak. A 4-6. héttől ambuláns gyógytornára járnak, és ha minden rendben van, begyógyult a seb, akkor fokozatosan visszatérhetnek a munkához. 6 hét után van egy kontroll, megbeszéljük, hogy gyógyul, mit tapasztalt, olyan úton jár-e, amit vártunk. Ha esetleg nem olyan mértékben javul, akkor rehabilitációt írunk elő. Szerencsére erre ritkán van szükség.

De jól sejtem, hogy ez sem tud önmagában csodaszer lenni.

Így van. A gerincbetegség általában egy szinten alakul ki, de a gerinc egy mechanikai rendszer. Ha az egyik szinttel volt már probléma, a többivel is lehet. Ha egy porckorong nagyon beteg volt, sérv alakult ki, a többi is kopott az évek során. A betegtől függ, hogy mennyire tartja be az utasításokat, milyen életmódot folytat, gondolok itt a testsúlykontrollra, a gyógytornára, stb. Ha ezek mind működnek együttesen, akkor lehet tartós, jó eredményeket elérni. Aki pedig úgy tesz a műtétet követően, mintha mi sem történt volna, annak előfordul, hogy másik szinten, de akár ugyanazon a szinten is kialakulhat a betegsége.

Ez nem az orvostól vagy a technikától függ, hanem a beteg hozzáállásától. Ez nem egy foghúzás, hogy utána azzal nincs többé gond, ez egy krónikus probléma, amivel együtt kell tudni élni.

Vagyis meg kéne tanulnunk jól bánni a testünkkel.

Igen, sok embernél csak egy alaposabb vizsgálaton vagy már a betegség kialakulása után derül ki, hogy például adott izmok nem funkcionálnak vagy kórosan működnek és így a gerinc túlzott terhelés alatt volt a mindennapok során. Ennek nyomán az egész rendszer működése romlik, és valamelyik alkotóeleme, mint egy fogaskerék, fokozottan kopik például porckorong, ízület vagy szalag. Sok múlik azon, hogy milyen előzetes tudásunk van a témában és az első panaszok esetén mit lépünk, elmegyünk-e kivizsgáltatni, vagy akár egy gyógytornászt meglátogatunk-e.

Tudom, hogy garanciák nincsenek, de mégis egy ilyen beavatkozás mennyire lehet eredményes hosszú távon?

Több 100 ilyen műtét volt már Magyarországon, és a hazai tapasztalatok is azt mutatják, hogy

hosszú távon is eredményes ez a fajta beavatkozás.

A technika hatékonysága lassan évtizedes Ázsiában, arról rengeteg eredmény van.

Ez lehet a jövő a robotsebészet felé, a következő lépés az lesz, hogy robotkarral ezzel a két csatornával dolgozik a sebész.

Remélhetőleg Magyarországon is pár éven belül meg tudjuk valósítani az erre épülő új technikát.

