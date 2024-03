Szélsőséges alkotmánysértés a lengyel politikában? - Lemondásra szólították fel az alkotmánybíróság tagjait

Az alkotmánybíróságot érintő határozatot szavazott meg szerda este a lengyel parlamenti alsóház (szejm), a képviselők többsége által elfogadott dokumentumban lemondásra szólították fel a taláros testület tagjait.

A szöveg mellett a jelen lévő 437 képviselő közül 240-en szavaztak, 197-en ellenezték a határozat elfogadását, senki sem adott le tartózkodó szavazatot. Nemmel szavazott a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) jelen lévő 177 tagja, továbbá a PiS listájáról megválasztott Kukiz´15 párt három képviselője, a szintén ellenzéki Konföderáció 16 tagja és egy független képviselő. A határozat szerint érvénytelen a 15 tagú taláros testület azon három bírájának mandátuma, akiket az előző, a PiS vezette kormány idején, 2015-ben választottak meg. Szabálytalannak minősítették Julia Przylebska alkotmánybírósági elnök megbízatását is.

Felidézték: az alkotmánybíróságnál fennálló helyzet miatt az Európai Bizottság tavaly februárban kötelezettségszegési eljárást indított el Lengyelországgal szemben.

A taláros testület tevékenysége az utóbbi években

olyan mértékben sértett alkotmányt és jogot, hogy képtelenné vált a normakontrollal összefüggő feladatainak teljesítésére

- fogalmaztak. Ezért - mint írták - az alkotmánybíróságot "újjá kell alakítani".

A határozatban lemondásra szólították fel az összes alkotmánybírót, ez a lépés - mint írták - "a demokratikus változások folyamatához való csatlakozást" jelentene.

Az alkotmánybíróság számos eddigi döntése jogilag hibás - vélték a képviselők, és úgy ítéltek meg, hogy a törvényesség elvét sértheti, ha a közigazgatási szervek a tekintettel lennének az ilyen végzésekre tevékenységük során.

A határozat az alkotmánybíróságot érintő jogszabálycsomag része, amelyet Adam Bodnar igazságügyi miniszter és főügyész a kormánykoalíció politikusaival együtt hétfőn mutatott be. A csomag három törvény tervezetét is tartalmazza, amelyek közül az egyik az alaptörvény módosításáról szól. Ezeket a tervezeteket még nem nyújtották be a szejmbe.

A szerdai parlamenti vita során Krzysztof Szczucki, a PiS képviselője "az alkotmánnyal szembeni merényletnek" nevezte a határozatot. Hivatkozva arra, hogy az alkotmánybírákat a lengyel joggal összhangban a parlament választotta meg, és az államfő iktatta be, Szczucki aláhúzta: parlamenti határozat révén nem lehet érvényteleníteni az alkotmánybírósági döntéshozatali munkát és változtatni a testület összetételén.

Címlapkép forrása: Getty Images