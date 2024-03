Bemutatják Damien Hirst korábban soha nem látott műveit

2024. március 2. és június 23. között Damien Hirst a franciaországi Château La Coste egészét beveszi a The Light That Shines című nagyszabású kiállításával. Az 500 hektáros terület mind az öt pavilonját olyan neves építészek tervezték, mint Renzo Piano, Oscar Niemeyer és Richard Rogers. A tárlat mintegy 90 szobrot és festményt foglal magában. Hirst ikonikus sorozatai mellett eddig olyan soha nem látott műveket mutat be, mint például a Natural History, amely különféle konzervált állatokat, például teheneket, madarakat, cápákat sorakoztat fel.

A Natural History sorozat alkotásai a Damien Hirst: The Light That Shines kiállításon a Château La Coste-ban Forrás: Designboom

Damien Hirst gazdag munkássága a szépség, a vallás, a tudomány, az élet és a halál bonyolult kölcsönhatását vizsgálja. Hirst, aki arról híres, hogy formaldehiddel tartósít állati testeket, a Château La Coste Renzo Piano pavilonjában mutatja be Natural History sorozatának legfontosabb darabjait. Mindeközben a Richard Rogers Galériában először mutatja be a The Empress Paintings című kiállítását, melyen vörös és fekete, kaleidoszkópszerű mintázatokba rendezett pillangószárnyakat felsorakoztató munkákat tekinthetünk meg.

A The Empress Paintings” sorozat alkotásai a „Damien Hirst: The Light That Shines kiállításon a Château La Coste-ban Forrás: Designboom

A Jean-Michel Wilmotte által tervezett Régi Borraktárban a látogatók a Cosmos Paintings és a Meteorites and Satellites sorozat szobraival találkozhatnak, amelyek most debütálnak. A Hubble Űrteleszkóp által rögzített mélyég-felvételek által inspirált Cosmos Paintingeket Hirst úgy alkotta meg, hogy a vásznait feketére festette, majd további festékrétegeket vitt fel rájuk, így szimulálva az univerzum hatalmas kiterjedését. A bronzból készült műholdak nosztalgiát idéznek, és laza inspirációt merítenek Degas bronzöntvényeiből. A fém információs címkéikhez Hirst viktoriánus betűtípust választott, amely az antikvitás és a modernitás keverékét adja.

A Cosmos Paintings és a Meteorites and Satellites sorozat alkotásai a Damien Hirst: The Light That Shines kiállításon a Château La Coste-ban Forrás: Designboom

Az Oscar Niemeyer Auditorium-ban szobrokat és fénydobozokat állítanak ki a Treasures from the Wreck of the Unbelievable című sorozatából, amely először 2017-ben volt látható a velencei Punta della Dogana és a Palazzo Grassi területén. A művész a Bastide Galériában mutatja be legújabb sorozatát, a The Secret Gardens Paintings című alkotását. A vibráló színű virágokat ábrázoló triptichonok és festmények élénk színű festékfröccsenések absztrakt rétegét viselik magukon, és a kertek művészeti ábrázolásának hosszú hagyományára építenek. A pavilonokban bemutatott műveken kívül a kiállítás részeként a birtok különböző pontjain - többek között Frank Gehry Zenepavilonjában és a Tadao Ando Művészeti Központban - is elhelyeztek néhány szabadtéri szobrot.

A Treasures from the Wreck of the Unbelievable sorozat alkotásai a Damien Hirst: The Light That Shines kiállításon a Château La Coste-ban Forrás: Designboom

"Paddy McKillen messze túlmutat a briliánson azzal, amit a Château La Coste-ban elért, ami egy csodálatos és egyedi hely. Izgatottan várom, hogy az első olyan művész legyek, aki végigviheti a kiállítást, és az egész birtokon bemutathatja munkáit, különösen a Frank Gehry, Oscar Niemeyer és Richard Rogers által tervezett megapavilonokban. Paddy McKillen zseni, nagyszerű barát és csodálatos ember, aki a legfantasztikusabb helyeket teremti meg az emberek számára. Nagyon boldog vagyok, hogy részese lehetek Paddy víziójának. - osztotta meg Damien Hirst.

A The Secret Gardens Paintings sorozat alkotásai a Damien Hirst: The Light That Shines kiállításon a Château La Coste-ban Forrás: Artnet

"Ez a nagyszerű kiállítás egy több éves ötletből született. Nevetések és kacagások, beszélgetések és teázások közepette nagyszerű ötletek bontakoztak ki, mint mindig, amikor Damien az ő játékos énjét nyújtja. Tökéletesen megtervezte a kiállítást. Minden egyes elemet a művészet és az építészet tiszteletére tervezett, mindezt Cézanne provence-i tájképének közepette.” - mondta Paddy McKillen, a Chateau La Coste alapítója.

Forrás: Designboom

Címlapkép: Damien Hirst Natural History sorozatának egyik darabjával Címlapkép forrása: The Art Newspaper