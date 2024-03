Erre már nincs csodaszer: durva felmelegedésre figyelmeztetnek a tudósok vízen és földön

Az európai földmegfigyelő ügynökség, a Copernicus Intézet jelentése szerint február volt a kilencedik egymást követő legmelegebb hónap, amióta adatunk van erről, miközben a tengerfelszín globális átlaghőmérséklete és a tengeri levegő hőmérséklete is csúcson ragadt.

Június óta minden hónapban új csúcsot döntött az év ezen időszakában mért globális átlaghőmérséklet.

A februári hőmérséklet 1,77 Celsius-fokkal volt melegebb, mint az iparosodás előtti időszak hasonló becsült átlaga.

Eközben a tengerfelszíni mérések szerint az óceán a múlt hónapban minden idők melegrekordját érte el.

"Az éghajlat a légkörben lévő üvegházhatású gázok tényleges koncentrációjára reagál" - mondta Carlo Buontempo, az Európai Bizottság megbízásából működtetett Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat igazgatója. "Ha nem sikerül ezeket stabilizálni, akkor elkerülhetetlenül új globális hőmérsékleti rekordokkal és azok következményeivel kell szembenéznünk."

Az elmúlt 12 hónapban a globális hőmérséklet a valaha dokumentált legmagasabb volt, 1,56 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti átlagot.

Tavaly a Nemzetközi Energiaügynökség szerint az energiával kapcsolatos globális szén-dioxid-kibocsátás 1,1%-kal új csúcsra emelkedett. A tudósok aggodalmukat fejezték ki az óceánokban emelkedő hő miatt is. A tengerfelszín globális átlaghőmérséklete februárban volt a legmagasabb a feljegyzett hónapok közül. A Copernicus szerint a napi átlag 21,09 Celsius-fokot ért el a hónap végén.

Az El Niño, amely hozzájárult az óceánok melegebb hőmérsékletéhez, tovább gyengült az egyenlítői Csendes-óceánban, de a tengeri levegő hőmérséklete általában véve "szokatlanul magas szinten" maradt - áll a jelentésben.

Friederike Otto, az Imperial College London Grantham Institute for Climate Change and the Environment vezető oktatója szerint a bolygó veszélyes ütemben melegszik.

Az éghajlatváltozásra nincs csodaszer vagy varázslatos megoldás.Tudjuk, hogy mit kell tennünk - le kell állítani a fosszilis tüzelőanyagok elégetését, és fenntarthatóbb, megújuló energiaforrásokkal kell helyettesíteni azokat. Amíg ezt nem tesszük meg, az éghajlatváltozás által felerősített szélsőséges időjárási események továbbra is életeket fognak tönkretenni.

