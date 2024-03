Új fenntartó jelentkezett be az ország egyik legjobb gimnáziumáért

A Milton Friedman Egyetem és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ kezdeményezte a III. kerületi önkormányzattal való tárgyalást a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium és a Zipernowsky Károly Általános Iskola fenntartásának átadásáról.

Jelenleg mindkét iskola állami fenntartású. A javaslat alapján a Milton Friedman Egyetem lenne az új fenntartó.

Kiss László, a kerület DK-s polgármestere közleményében azt hangsúlyozta, hogy a fenntartóváltás csak a szülői közösség, a diákönkormányzatok és a pedagógus közösség egyöntetű támogatásával lehetséges.

A politikus felidézi, hogy "sajtóhírekből tudható, hogy mintegy hatvan állami közoktatási intézmény kapcsán felmerült annak a lehetősége, hogy az állam helyett más lesz a fenntartó. Önkormányzatunkat megkereste a Milton Friedman Egyetem és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ, hogy személyes egyeztetéseket folytassanak a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium és az egyetem közvetlen szomszédságában lévő Zipernowsky Károly Általános Iskolát átvételéről".

A két iskola esetében – a kapott tájékoztatás alapján - tandíjas képzés kialakítása nem merült fel, és természetesen továbbra is világi intézmények maradnának.

A Milton Friedman Egyetem fontos része a III. kerületi oktatási rendszernek, mellyel a kerületi működése kezdete óta önkormányzatunk szakmai együttműködést tart fenn. A tanítóképzésük részeként a Zipernowsky Károly Általános Iskolával jelenleg is együttműködésben állnak, amely a későbbiekben gyakorlóiskolává válhatna - írta a polgármester.

Terveik szerint az intézmények fenntartója a Milton Friedman Egyetem lenne. "Önkormányzatunk álláspontja, hogy minden fenntartóváltás kizárólag a szülői közösség, a diákönkormányzatok és a pedagógus közösség egyöntetű támogatásával lehetséges. Nem támogatunk semmilyen olyan átszervezést, ami nem élvezi a teljes közösség támogatását" - húzták alá a közleményben.

A 24.hu-nak választ küldött az üggyel kapcsolatban Bakonyi László, a Milton Friedman Egyetem hivatalvezetője. „A Milton Friedman Egyetem a törvényes határidőig kezdeményezte a Békásmegyeren működő Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola és a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium fenntartói jogának átvételét az Észak-budapesti Tankerületi Központnál. A megkeresésről értesítettük a Belügyminisztérium illetékeseit is. Az átadási folyamatot a törvényi előírások szerint a tankerületi központ szervezi, ennek megfelelően megkezdődtek velük az egyeztetések" - írták. Azt is hozzátették, hogy "egyetemünk két évvel ezelőtt már átvette a Bethlen Gábor Technikum fenntartói jogait és feladatait, amely esetben a gazdasági és az informatikai képzések terén lehetséges szakmai együttműködés volt az elsődleges cél. Az átvétel sikerének is része lehet abban, hogy a technikumba jelentkezők száma jelentősen növekedett, idén kétszer annyian jelentkeztek be képzéseinkre, mint a korábbi tanévekben".

Az egyetem

A Milton Friedman Egyetem oldalán elérhető tájékoztatás szerint 2018. október 11-én, másfél éves tárgyalási és tranzakciós folyamat eredményeként az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) tulajdonába került a Zsigmond Király Egyetem. "Az intézmény világi képzést nyújt; státusza „egyházi fenntartású világi magánegyetem”, amely piaci alapon működik, és az alkalmazott tudományok egyetemeként biztosít oktatást" - áll a honlapjukon.

2018. december 14-én Dr. Pártos Ferenc, az egyetem elnöke sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az intézmény nevet vált, és Milton Friedman Egyetem néven folytatja működését az új fenntartó, az EMIH stratégiai céljait követve. Ebben a törekvésben, a néhai Milton Friedman, Nobel díjas, magyar- zsidó származású közgazdász családja és a szellemi örökségét gondozó alapítvány az egyetemet formálisan is támogatja.

