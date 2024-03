Bíróság elé citálták a Pfizer-vakcina gyártóját, döntöttek az eljárásról

A közelmúltban az Egyesült Államok 2. kerületi fellebbviteli bírósága helybenhagyta a Do No Harm konzervatív csoport által a Pfizer gyógyszeripari óriáscég ellen benyújtott kereset elutasítását. A per a vakcinagyártó ösztöndíjprogramját támadta, amelynek célja a vállalaton belüli vezetői sokszínűség előmozdítása a fekete, latin-amerikai és indián származású személyek képviseletének növelése révén.

A New York-i székhelyű fellebbviteli bíróság úgy döntött, hogy a Do No Harm nem volt jogosult megtámadni a Pfizer programját, arra hivatkozva, hogy a szervezet nem azonosította az állítólagos diszkrimináció által sértett konkrét tagokat. A bíróság határozatában hangsúlyozta, hogy így nem értékelhető, hogy valaki hátrányt szenvedett az esélyjavítónak szánt program miatt.

A Pfizer közleményben reagált a döntésre, amelyben elégedettségét fejezte ki, és megerősítette elkötelezettségét, hogy a sokszínűséget támogat munkáltató, amely büszke a méltányosság és a befogadás iránti elkötelezettségére.

Ezzel szemben a Do No Harm nyilatkozatot adott ki, amelyben kifejezte szándékát, hogy további fellebbviteli felülvizsgálatot kezdeményez, és kijelentette, hogy a bíróság döntése „eltér a kialakult precedenstől, és indokolatlanul megnehezíti a szervezetek számára a polgári jogok védelmét”.

A virginiai székhelyű konzervatív nonprofit szervezet azt állítja, hogy orvosokat, orvostanhallgatókat és másokat képvisel azzal a céllal, hogy megvédje az egészségügyi ellátást az általa „radikálisnak, megosztónak és diszkriminatívnak” nevezett, a fehér embereket hátrányosan érintő ideológiáktól – derül ki a Reuters összefoglalójából.

A jogvita 2022-ben kezdődött, amikor a Do No Harm beperelte a Pfizert a Breakthrough Fellowship Programja miatt, a fehér és ázsiai-amerikai jelentkezőkkel szembeni diszkriminációra hivatkozva. A per során a Pfizer módosította a program kritériumait, így az nyitottá vált mindenféle hátterű jelentkező számára.

A vakcinagyártó elleni per több jogi érvre hivatkozott, többek között az 1866. évi polgárjogi törvény 1981. szakaszának megsértésére, amely tiltja a faji előítéletességet a szerződéskötések során, valamint az 1964. évi polgárjogi törvény VI. címének megsértésére, amely az alkalmazottakat és a munkára jelentkezőket védi a faji megkülönböztetéstől.

A fellebviteli bíróság véleménye, amelyet Beth Robinson amerikai kerületi bíró adott ki, elutasította a Do No Harm érvelését, megjegyezve, hogy a szervezet azt állította, hogy két névtelen fehér vagy ázsiai-amerikai tag nem tudott jelentkezni az ösztöndíjra, de a bíróság előtt nem fedték fel az érintettek személyazonosságát, amely a diszkriminációt vizsgáló ügyekben alapvető elvárás. A Joe Biden demokrata elnök által kinevezett Robinson bíró megerősítette az alsóbb fokú bíróság döntését, miszerint a Do No Harm nem tudta bizonyítani a kereshetőségi jogot.

Míg két másik kerületi bíró egyetértett az elutasítással, Richard Wesley, a republikánusok által delegált amerikai kerületi bíró részben egyetértett a vakcinagyártó elleni keresettel. Wesley bíró aggodalmának adott hangot, hogy az ítélet szerencsétlen precedenst teremtett azzal, hogy az egyesületeknek meg kell nevezniük a tagjaikat, hogy bizonyítani tudják a perképességet.

Ez a jogi csata a sokszínűségi programok megtámadásának szélesebb körű tendenciáját tükrözi az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának 2023-as döntése nyomán, amely törvénytelennek nyilvánított bizonyos faji alapú egyetemi felvételi, esélyegyenlőségi programokat.

