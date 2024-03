Megjöttek a Continental éves eredményei

Portfolio 2024. március 08. 10:25

A Continental az elmúlt pénzügyi évben teljesítette terveit, így a DAX-on jegyzett, Magyarországon is többezer munkavállalót foglalkoztató vállalat a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére is közelebb került középtávú céljaihoz. A korrigált üzemi eredmény 31,6 százalékkal nőtt 2023-ban, a nettő eredmény pedig 1,2 milliárd euróra emelkedett. 2024-ben is a piaci szintet meghaladó növekedést tűzte ki az autóipari óriás, és az automotive szektor további erősödését várja.