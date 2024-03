Súlyos titok derült ki az ürülékből főzött luxuskávéról

Ha az ázsiai cibetmacska által elfogyasztott, megemésztett majd kiürített kávébabokból készült kávé fogyasztásának gondolata még önmagában nem riaszt el attól, hogy megkóstold a világ egyik legdrágább kávéját, akkor lehet, hogy egy másik szomorú megfigyelés ad majd okot rá, hogy ne igyál belőle.

A héten a People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) figyelmeztetést adott ki a Balin tartózkodó turistáknak, miután egy nyomozó titkos felvételeket mutatott be arról, hogyan állítják elő a cibetmacska ürülékét, amely részben megemésztett kávébabokat tartalmaz - számolt be a CNBC.

A videón az állatok ürülékkel, piszokkal és bomló kávébogyókkal borított ketrecekbe zárva voltak láthatóak, sokuknak nyílt sebeik voltak a PETA szerint. A felvételeket a PETA nyomozói a bali Caturban lévő farmon végzett titkos munkájuk során szerezték meg - mondta a szervezet vezető alelnöke, Jason Baker.

A bali idegenvezetők gyakran vezetik félre a turistákat azzal, hogy azt állítják, hogy a kopi luwakot (a világ egyik legdrágább kávéját) vad cibetmacskák ürülékéből nyerik. A valóság az, hogy ennek a kávénak a nagy része ezeknek az állatoknak a kegyetlen körülmények között, fogságban, farmokon történő tartásából származik

- mondta.

A PETA szerint ez nem az első ilyen jellegű megállapítás. Egy korábbi, 2022-es vizsgálat során szintén találtak fogságban tartott ázsiai pálmacibeteket, amelyek során a szervezet szerint folyamatosan kávébogyókkal etették őket. A kávébogyó a kávénövény gyümölcse. Normális esetben a kávét ennek a gyümölcsnek a magjából, vagyis a babból készítik. A cibetmacska ürülékéből gyűjtött kávébab ár fontonként 45 és 600 dollár között mozoghat, ezért a világ egyik legdrágább kávéjának is nevezik.

A vadonban az ázsiai pálmacibet macskák, amelyek nem tartoznak a macskafélék családjába, különféle gyümölcsöket, például mangót, chikut és rambutánt, valamint rovarokat és kisemlősöket esznek." Baker kiemeli, hogy a probléma túlmutat Balin, és az egész Indonéziában és más, a kávét felszolgáló országokban is fennáll.

"A cibetmacskák ketrecbe zárása nélkül lehetetlen megtermelni az exporthoz szükséges mennyiséget" - mondta.

Címlapkép forrása: Nicky Loh/Getty Images for World Animal Protection