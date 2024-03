Így befolyásolják a nyugdíjas nők helyzetét a demográfiai és kereseti tényezők

Milyen helyzetben vannak a nők a magyar nyugdíjrendszerben? A válaszhoz egyrészt elemezni szükséges a demográfiai folyamatokat, másrészt az egyenjogúság egyik fő pillérének, az egyenlő munkáért egyenlő bér általános elvének érvényesülését (a kereseti rés alakulását), és ennek törvényszerű következményeit a nyugdíjak összegének (a nyugdíjrés mértékének) alakulására. Emellett a várható teljes nyugdíjas női élettartamra jellemző pénzáramlást is meg kell vizsgálni. Kétrészes cikksorozatom első részében a fenti szempontok közül a demográfiai folyamatok és a kereseti rés kérdését járom körül.

Demográfia

A 2022-es népszámlálás adatai szerint a teljes, 9,6 millió fős magyar lakosságban a nők aránya 52%-ot (4,992 millió fő) tesz ki. A 65 évesnél idősebbek (1,995 millió fő) körében azonban ez az arány 61,6%-ra (1,228 millió fő) emelkedik. 65 éves kor fölött minél idősebb egy évjárat, annál nagyobb arányban teszik ki a nők az évjárat tagjait, vagyis minél idősebb a magyar, annál inkább nő.

65 évesnél idősebb korcsoportok létszáma és megoszlása Magyarországon Korcsoport Férfiak száma (fő) Férfiak aránya (%) Nők száma (fő) Nők aránya (%) 65-69 286.856 43,5 372.834 56,5 70-74 209.480 40,3 310.073 59,7 75-79 140.034 37,2 235.999 62,8 80-84 81.405 32,2 171.274 67,8 85 plusz 49.093 26,2 138.411 73,8 65 plusz összesen 766.868 38,4 1.228.591 61,6 Forrás: a szerző összeállítása a KSH adatai alapján

Ennek oka változatlanul az, hogy a magyar férfiak 65 éves korban várható további élettartama (13,2 év) jelentősen, 4,1 évvel rövidebb, mint a magyar nőké (17,3 év). Ennek ellenére a nők várható élettartama sem ad okot elégedettségre, mert az Eurostat adatai szerint egy 65 éves magyar nő várható élettartama átlagosan hat évvel rövidebb, mint egy spanyol (23,5 év) vagy egy francia (23,3 év) nőé, nem véletlen, hogy az EU-átlaghoz (20,9 év) képest is 3,6 év a női elmaradás Magyarországon. (Ezek az adatok tükrözik a Covid negatív hatását az élettartamok alakulására.)

65 éves korban várható további élettartam az EU-ban és néhány tagállamában férfi (év) nő (év) EU-átlag 17,3 20,9 Magyarország 13,2 17,3 Svédország 19,6 22,1 Spanyolország 19,2 23,5 Franciaország 19,2 23,3 Írország 19,2 21,8 Forrás: a szerző összeállítása az Eurostat adatai alapján

Ezt a drámai különbséget a magyar férfiak hátrányára elsősorban az okozza, hogy a középkorú magyar férfiak mortalitása fájdalmasan magas. Ennek persze ezernyi oka van, de a lényeg az, hogy a korai (és nem az időskori) halálozás magas szintje okozza a magyar férfiak élettartamának rövidségét.

Ezen a helyzeten ezért az javíthat, ha a fejlett európai mintákat követve a középkorú férfiak halálozási aránya csökken. Ez a magyar lakosság megállíthatatlan fogyására is a legjobb gyógyír lehet: az idejekorán elhunytak – főként férfiak – számának radikális csökkentésével az évi átlagban 130 ezer magyart elragadó halálozás leszorítható és közelíthető lehet az éves átlagban 90 ezres születésszámhoz, hogy évi 40 ezer főnél akár jelentősen kisebb legyen a fogyatkozás.

A két nem magyar nyugdíjhelyzetének vizsgálatához a fentiek alapján fontos adat, hogy a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltésével nyugdíjba vonuló hölgyek átlagosan 208 hónapon át, a férfiak 159 hónapon át kapják majd a nyugdíjukat. Ha egy hölgy teljesíti a nők kedvezményes nyugdíja feltételeit, akkor sokkal hosszabb ideig, átlagosan 244 hónapon át részesül majd nyugellátásban (a Nők40-et jellemzően 62 éves korukban igénylik az érintett hölgyek).

A 65 éves korban várható további élettartamok két nem közötti eltérésének további közvetlen következménye, hogy Magyarországon az özvegy nők száma (688 ezer fő) közel ötször annyi, mint az özvegy férfiaké (140 ezer fő). Ez a szomorú tény is jelentősen befolyásolja a nők nyugdíjhelyzetét.

A demográfiai folyamatokat azonban nem csak a halandóság (a mortalitás) határozza meg, hanem a termékenység (a fertilitás) is. A termékenységet a teljes termékenységi arányszám révén mérik, amely azt mutatja meg, hogy egy termékeny (15 és 49 év közötti) életkorban lévő nő összesen hány gyermeknek ad életet.

A teljes termékenységi arányszám 1900 óta 50 évente megfeleződik Magyarországon Év Termékenységi arányszám 1900 5,32 1950 2,7 2000 1,35 2050 0,66 (?) Forrás: a szerző összeállítása a KSH adatai alapján

Száz termékeny korú nőnek 1900-ban 532 gyermeke, 1950-ben 270 gyermeke, 2000-ben már csak 135 gyermeke született. Ha ez a trend folytatódik, akkor 2050-ben száz termékeny korú nőnek már csak 66 gyermeke születik. A helyzetet nem véletlenül próbálja javítani a kormányzat, de az erőfeszítések hatása elenyésző (a 2011-es 1,23-hoz képest 2023-ra 1,53-ra nőtt a teljes termékenységi arányszám, ami így is messze elmarad a reprodukció szintjéhez alapesetben is szükséges 2,1-es mértéktől). 2024 januárjában ráadásul történelmi mélypontra zuhant a születések száma, mindössze 6650 gyermek született, ami 2023 januárjához képest is 12%-os visszaesést mutat.

A közelmúlt magyar történetében a társadalmi reprodukciós szintet mindössze két rövid időszakban (Ratkó-gyermekek: 1952-1956 között, Ratkó-unokák: 1973-1978 között) haladta meg a teljes termékenységi arányszám, 1979 óta még megközelíteni sem képes a szükséges szintet.

Ha jellemző mutatóként a 30 éves nők gyermekeinek számát vizsgáljuk, akkor megdöbbentő fejleményeket azonosíthatunk:

30 éves nők gyermekeinek száma Év Év 1990 2019 gyermektelen 13% 56% (4,3-szer annyi!) 1 gyermeke van 24% 24% 2 gyermeke van 50% 13% (3,8-szer kevesebb) 3 vagy több gyermeke van 13% 7% (alig több, mint feleannyi) Forrás: a szerző összeállítása a KSH adatai alapján

A teljes termékenységi arányszám önmagában nem képes érzékeltetni a társadalmi reprodukció helyzetét, hiszen a születések száma nem csak a nők gyermekvállalási hajlandóságától, hanem a szülőképes életkorban lévő hölgyek létszámától is függ.

A 15-49 éves női korosztályok létszáma 1980 és 2010 között átlagosan 2,2 millió fő volt, ez a létszám folyamatosan apad és 2030-ra 1,6 millió főre csökkenhet. 2010-hez képest 2023-ra a szülőképes korban lévő nők létszáma 404 ezer fővel (18,3%) csökkent, ezen belül a 20-29 éves nők 18,5%-kal, a 30-39 éves nők 17,5%-kal, a 40-49 éves nők 23%-kal vannak kevesebben.

A demográfiai folyamatok eredőjeként a magyar társadalom elöregedése megállíthatatlanul zajlik.

A 65 éves és idősebb lakosság számának alakulása 2022-2041 között 65 éves és idősebb lakosság létszáma Nők aránya a 65 éves és idősebb lakosságban 65 éves és idősebb lakosság aránya a teljes magyar lakosságon belül 2022 1.995.459 61,60% 20,80% 2030 2.135.479 60% 23,60% 2041 2.396.325 58% 28% Forrás: a szerző összeállítása a KSH adatai alapján

A tavalyi népszámlálás adatai szerint már több mint minden ötödik magyar 65 éves vagy idősebb volt, a KSH interaktív korfái szerint 2030-ban már majdnem minden negyedik, 2041-ben (ekkor töltené be a 65 éves nyugdíjkorhatárt a Ratkó-unokák legnépesebb évjárata) közel minden harmadik magyar 65 éves vagy idősebb lesz.

Az idős népességen belül a nők folyamatosan meghatározó többségben vannak.

Kereseti rés

A női egyenjogúsági követelések között kezdettől fogva kiemelt helyen szerepel az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének érvényesítése. Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződésének híres 157. cikke az EU egyik alapelvévé teszi, hogy „a férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak”. Ezt az alapelvet több EU tanácsi irányelv is kibontja, köztük egy 2006-os direktíva az egyenlő díjazásról, és egy 2023-as irányelv a bérek átláthatóságáról. Ez utóbbi először vezet be szankciókat a diszkriminatív bérpolitikát folytató nagyobb munkáltatók ellen, egyúttal kártérítési lehetőséget teremt a bérdiszkrimináció elszenvedőinek.

Emellett a 250 főnél több dolgozót alkalmazó cégeknek kötelezően intézkedési tervet kell kidolgozniuk, ha a nemek közötti bérkülönbség meghaladná az 5%-ot. Ennek az irányelvnek a gyakorlati alkalmazása persze évekbe telhet, de minden munkáltatónak tisztában kell lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb szembesülnie kell a bérdiszkrimináció kérdéseivel. Magyarország sem lesz kivétel, a nemek közötti egyenlőséget célzó nemzeti stratégia 2027-ig, a nők családban és társadalomban betöltött szerepének erősítéséről szóló határozat 2030-ig vázolja a feladatokat. (Más kérdés, hogy mindezzel az érintettek egyelőre nincsenek igazán tisztában.)

A két nem közötti bérkülönbséget a kereseti rés alapján lehet bizonyítani. Magyarországon a kereseti rést a férfiak és a nők bruttó havi átlagkeresetei összevetésével (az egyszeri juttatások, pótlékok beszámításával), az Európai Unió gyakorlatában pedig a bruttó férfi és női átlagos órabérek összehasonlítása alapján számítják. A magyar képlet szerint az adott évi bruttó férfi átlagkereset összegéből ki kell vonni a bruttó női átlagkereset összegét, majd az eredményt el kell osztani a bruttó férfi átlagkereset összegével. E képlet alapján a kereseti rés 2022-ben 17,3%-os, 2023-ban 15,5%-os volt.

Az EU-számítás szerint az uniós tagországokban az átlagos kereseti rés 2022-ben 13%-os volt. Ennél rosszabb értékeket mértek Észtországban (20,5%), Ausztriában (18,8%), Németországban (17,6%) és Magyarországon (az említett 17,3%), viszont jobb eredmény született Romániában (3,6%), Szlovéniában (3,8%), Lengyelországban (4,5%) és Olaszországban (5%). Az egyetlen ország, amelyben a nők átlagkeresete 2022-ben egy hajszálnyival meghaladta a férfiakét, az EU legkisebb alapító tagja, Luxemburg volt.

A kereseti rés számítása nehéz feladat, hiszen nagyon rugalmas és változékony definíciók halmazában kell kiigazodni, mindenekelőtt abban a kérdéskörben, hogy mi számít egyenlő vagy egyenlő értékű munkának, és a sok ágazatban mért számtalan kereseti adatot milyen súlyozással kell átlagolni. Magyarországon például kiugróan magas a kereseti rés a „sport, művészet, szórakoztatás” néven szereplő ágazatban (43,9%), amit a férfi sportolók és edzők meghökkentően magas keresete indokol, de a „pénzügy, biztosítás” ágazatban (37,3%) is nagyon magas ez az érték, ami feltehetően a vezetők férfi túlsúlyával és javadalmazásával függ össze. Emellett hasonló okok következtében az orvosi bérrendezést követően az egészségügyi ágazatban és az alapítványi fenntartásúvá vált egyetemek tanárai körében is jóval nagyobb az átlagnál a kereseti rés.

A kereseti rés annak ellenére makacsul fennáll, hogy a rés egy százalékpontos csökkentése bizonyítottan a GDP 0,1%-os növekedését eredményezi, vagyis Magyarországon az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének tényleges megvalósítása önmagában is a GDP 1,5-1,7%-os növekedését eredményezhetné. A női kereseteket azonban több tényező is nyomás alatt tartja.

Miért alacsonyabb a nők keresete?

A nők karrierje életük során többször megszakadhat, majd újraindulhat (fűrészfog-karrier). A nők pályaíve ugyanúgy kezd emelkedni, mint a férfiaké, de a gyermekszülés miatt visszazuhan, majd a gyermek bölcsődébe, óvodába íratása után újraindul, aztán megint visszazuhan, ha megszületik a második gyermek, utána megint nekilendül, de vagy a harmadik gyermek, vagy az idős közeli hozzátartozók kényszerű ápolása miatt megint visszakonyul, és így tovább. Emiatt sokkal kiszolgáltatottabb egy nő a munkahelyén. A férfiakra nem jellemző ez a rángatózó pályaív, a nekilendülések és visszaesések pénzügyileg fájdalmas ritmikája.

Láthatatlan munka

A láthatatlan munka (Unpaid Care and Domestic Work, UCDW) az a jellemzően nők által végzett, gyermekneveléssel, családtagok gondozásával és a háztartással kapcsolatban végzett munka, amely nem jelenik meg a GDP mérése során, noha az UCDW hiányában az egész gazdaság – és vele az egész társadalom – összeroskadna.

A nők által végzett láthatatlan munka világszerte az APEC 2022-es felmérése szerint napi 4 óra 20 perc munkavégzést jelentett, amelynek révén az ILO számításai szerint a nők 726 milliárd dollár értékben járultak volna hozzá a 11 billió dollárra tehető globális GDP-hez, annak 6,6%-át állítva ezzel elő.

A láthatatlan munka tavalyi becsült időtartama Magyarországon napi 11 millió órát, éves szinten 4 milliárd órát tett ki, amit a fizikai munkakörökben mért tavalyi átlagos bruttó órabérrel (1855 Ft) beszorozva 7.448 milliárd forintot, a tavaly 66 ezer milliárd forintra becsült magyar GDP 11,3%-ával egyenértékű hozzáadott értéket kapunk.

Ez 1500 milliárd forinttal több, mint a teljes tavalyi éves nyugdíjkassza, közel 1000 milliárd forinttal több, mint a teljes autógyártás hozzáadott értéke a GDP-ben, és közel háromszorosa annak az értéknek, amellyel a magyar mezőgazdaság járult hozzá a GDP-hez. Ez azonban láthatatlan munka, így nem is látszik a hivatalos makrogazdasági adatokban. Pedig a gyermeknevelés révén a nők által létrehozott hozzáadott érték 100%-os, nem úgy, mint egy autó vagy egy akkumulátor magyarországi előállítása esetén...

Más megközelítésben ugyanezt a tényt bizonyítja egy friss dán-magyar közös egyetemi kutatás is, amely szerint egy munkaképes korú szülő az élete során 17,5 évnyi átlagkeresetnek megfelelő erőforrást áldoz a társadalom javára, míg egy nem szülő csak 6,6 évnyit, vagyis az európai államok nagyrészt a családokra terhelik a saját jövőbeni adóbevételük előállításának költségeit.

A fűrészfog-karrier és a láthatatlan munka női nyugdíjvárományra gyakorolt negatív következményeit jelentősen enyhítené, ha a magyar nyugdíjrendszerben is lehetőség lenne a nyugdíjjogosultságok szülők közötti megosztására.

Ausztriában a nyugdíjszámlák rendszere lehetővé teszi, hogy a szülők osztozzanak a gyermekneveléssel szerezhető biztosítási időtartamok során a dolgozó szülő által szerzett jóváíráson, hogy a gyermekével otthon maradó szülő leendő nyugdíjának összege ne csökkenjen túlzott mértékben. Az a szülő ugyanis, aki nem marad otthon a gyermekét nevelni, hanem dolgozik, az átadhatja az ebben az időszakban a járulékfizetése alapján járó jóváírása legfeljebb 50 százalékát a gyermeküket otthon nevelő másik szülő részére. (A jóváírás mértéke minden évben a dolgozó szülő 14 havi bruttó keresete összegének 1,78%-a.) Gyermekenként legfeljebb hét évi jóváírás osztható meg ilyen módon. A megosztásra irányuló döntés válás esetén sem vonható vissza. További mintaértékű osztrák szabály, hogy a nyugdíjjogosultság szempontjából a gyermekneveléssel a születéstől számított legfeljebb 48 – járulékfizetés nélküli – naptári hónap számítható be. (Ikerszülések esetében pedig legfeljebb 60 naptári hónap.) Így nem kell számolgatni – mint a hazai rendszerben –, hogy melyik gyerek után mikor, milyen támogatást kapott a szülő.

a nyugdíjszámlák rendszere lehetővé teszi, hogy a szülők osztozzanak a gyermekneveléssel szerezhető biztosítási időtartamok során a dolgozó szülő által szerzett jóváíráson, hogy a gyermekével otthon maradó szülő leendő nyugdíjának összege ne csökkenjen túlzott mértékben. Az a szülő ugyanis, aki nem marad otthon a gyermekét nevelni, hanem dolgozik, az átadhatja az ebben az időszakban a járulékfizetése alapján járó jóváírása legfeljebb 50 százalékát a gyermeküket otthon nevelő másik szülő részére. (A jóváírás mértéke minden évben a dolgozó szülő 14 havi bruttó keresete összegének 1,78%-a.) Gyermekenként legfeljebb hét évi jóváírás osztható meg ilyen módon. A megosztásra irányuló döntés válás esetén sem vonható vissza. További mintaértékű osztrák szabály, hogy a nyugdíjjogosultság szempontjából a gyermekneveléssel a születéstől számított legfeljebb 48 – járulékfizetés nélküli – naptári hónap számítható be. (Ikerszülések esetében pedig legfeljebb 60 naptári hónap.) Így nem kell számolgatni – mint a hazai rendszerben –, hogy melyik gyerek után mikor, milyen támogatást kapott a szülő. A német nyugdíjrendszerben a kisgyermekek nevelése akár önmagában megalapozhatja az öregségi nyugdíjra való jogosultságot. A kisgyermek nevelése alapján a gyermek hároméves koráig a szülők évente 1 nyugdíjpontot, összesen egy gyermek után 3 pontot kapnak. A szülők meg is oszthatják egymás között e pontokat. Ez a rendelkezés két gyermek esetében már önmagában megalapozhatja egy szülő nyugdíjjogosultságát: ha valaki legalább 5 évig él Németországban, és ezalatt felnevel legalább két kisgyermeket legalább 3 éves korukig, akkor anélkül is nyugdíjjogosultságot szerezhet, hogy keresőtevékenységet folytatott volna, miután ezt a gyermeknevelési időtartamot a német nemzetgazdasági átlagbér alapján veszik figyelembe minden évben – ezt jelenti az évi 1 nyugdíjpont gyermekenként. Az évi 1 pontra a kisgyermekes szülő attól függetlenül jogosult, hogy folytat-e keresőtevékenységet. A gyermeknevelésre tekintettel további plusz nyugdíjpontok is járnak. Ha a gyermekét nevelő szülő dolgozik, és fizeti a nyugdíjjárulékot, akkor évente gyermekenként a gyermek 4-10 éves kora között egyharmad nyugdíjpontot kaphat, de évente összesen az összes gyermekére tekintettel is legfeljebb 1 pontot. (A gyermekszámtól is függő anyai nyugdíjjogosultság magyarországi hívei előtt feltehetően ez a pontrendszer lebeg példaként.)

a kisgyermekek nevelése akár önmagában megalapozhatja az öregségi nyugdíjra való jogosultságot. A kisgyermek nevelése alapján a gyermek hároméves koráig a szülők évente 1 nyugdíjpontot, összesen egy gyermek után 3 pontot kapnak. A szülők meg is oszthatják egymás között e pontokat. Ez a rendelkezés két gyermek esetében már önmagában megalapozhatja egy szülő nyugdíjjogosultságát: ha valaki legalább 5 évig él Németországban, és ezalatt felnevel legalább két kisgyermeket legalább 3 éves korukig, akkor anélkül is nyugdíjjogosultságot szerezhet, hogy keresőtevékenységet folytatott volna, miután ezt a gyermeknevelési időtartamot a német nemzetgazdasági átlagbér alapján veszik figyelembe minden évben – ezt jelenti az évi 1 nyugdíjpont gyermekenként. Az évi 1 pontra a kisgyermekes szülő attól függetlenül jogosult, hogy folytat-e keresőtevékenységet. A gyermeknevelésre tekintettel további plusz nyugdíjpontok is járnak. Ha a gyermekét nevelő szülő dolgozik, és fizeti a nyugdíjjárulékot, akkor évente gyermekenként a gyermek 4-10 éves kora között egyharmad nyugdíjpontot kaphat, de évente összesen az összes gyermekére tekintettel is legfeljebb 1 pontot. (A gyermekszámtól is függő anyai nyugdíjjogosultság magyarországi hívei előtt feltehetően ez a pontrendszer lebeg példaként.) A svéd nyugdíjrendszerben a kisebb keresetű, azaz a gyermekkel otthon maradó házastárs javára a magasabb keresetű házastárs átruházhatja a tárgyévi prémium nyugdíjjogosultságát (a svéd állami nyugdíjrendszer tényleges tőkefedezeti pillérét nevezik prémium nyugdíjpillérnek). Az átruházásról évente dönthetnek a házastársak. Emellett a gyermek négyéves koráig (örökbefogadott gyermek esetén a gyermek 10 éves koráig) a szülő névleges egyéni nyugdíjszámláján nyugdíjjóváírás jár (a svéd állami nyugdíjrendszer névleges tőkefedezeti pillérében vezetik ezeket az egyéni nyugdíjszámlákat). A svéd állam által fizetett nyugdíjjárulék összegének (a nyugdíjjóváírás mértékének) alapjául szolgáló névleges jövedelmet háromféle számítási módszer szerint állapíthatják meg, ezek közül a szülő számára legjobb eredményre vezető névleges jövedelem alapján határozzák meg a nyugdíjjóváírást. A három számítás alapja: a gyermek születését megelőző évben elért jövedelem, vagy a nemzeti átlagjövedelem 75%-ával megegyező összeg, vagy a svéd jövedelemalap összege (iba). A szülők dönthetik el, hogy melyikük nyugdíjszámláin írják jóvá a gyermeknevelés alapján járó nyugdíjjogosultságokat. Ezek a nyugdíjjogosultságok attól függetlenül járnak az érintett szülőnek, hogy van-e egyéb jövedelme vagy más szülői ellátása.

a kisebb keresetű, azaz a gyermekkel otthon maradó házastárs javára a magasabb keresetű házastárs átruházhatja a tárgyévi prémium nyugdíjjogosultságát (a svéd állami nyugdíjrendszer tényleges tőkefedezeti pillérét nevezik prémium nyugdíjpillérnek). Az átruházásról évente dönthetnek a házastársak. Emellett a gyermek négyéves koráig (örökbefogadott gyermek esetén a gyermek 10 éves koráig) a szülő névleges egyéni nyugdíjszámláján nyugdíjjóváírás jár (a svéd állami nyugdíjrendszer névleges tőkefedezeti pillérében vezetik ezeket az egyéni nyugdíjszámlákat). A svéd állam által fizetett nyugdíjjárulék összegének (a nyugdíjjóváírás mértékének) alapjául szolgáló névleges jövedelmet háromféle számítási módszer szerint állapíthatják meg, ezek közül a szülő számára legjobb eredményre vezető névleges jövedelem alapján határozzák meg a nyugdíjjóváírást. A három számítás alapja: a gyermek születését megelőző évben elért jövedelem, vagy a nemzeti átlagjövedelem 75%-ával megegyező összeg, vagy a svéd jövedelemalap összege (iba). A szülők dönthetik el, hogy melyikük nyugdíjszámláin írják jóvá a gyermeknevelés alapján járó nyugdíjjogosultságokat. Ezek a nyugdíjjogosultságok attól függetlenül járnak az érintett szülőnek, hogy van-e egyéb jövedelme vagy más szülői ellátása. Svájcban a hivatalosan keresőtevékenységet nem folytató anya a keresőtevékenységet folytató házastársa által fizetett járulékkal szerezhet biztosítási éveket (ez esetben a minimális nyugdíjjárulék legalább kétszeresét kell a házastársnak fizetnie). Emellett a svájci nyugdíjrendszerben a nők bónusz éveket szerezhetnek a gyermekneveléssel és a rokonápolással. A nem dolgozó hölgy nyugdíja összegét a házastárs járulékfizetése által megállapítható átlagjövedelem révén számítják ilyen esetben.

A felvillantott példák mindegyikében kulcsszerepet játszik a házastársak között megosztható nyugdíjjóváírás eszköze, amely a magyar nyugdíjrendszerben egyelőre azért nem másolható, mert nincsenek egyéni nyugdíjszámlák, amelyeken minden érintett nyugdíjjogosultsága egyértelműen és hitelesen nyilvántartható – és így akár egymás között is megosztható – lenne.

A jelenleg működő, de érdemi funkciót betölteni nem képes társadalombiztosítási egyéni számlákat érdemes lehet ilyen indokok alapján továbbfejleszteni.

Részmunkaidő

Többségében nők dolgoznak olyan foglalkoztatási formákban, amelyek révén csak alacsony nyugdíjváromány szerezhető. Ide tartoznak

a részmunkaidős állások (akár minimálbér alatti, arányosított keresettel),

az egyszerűsített foglalkoztatási formában végezhető (alkalmi) munkák,

az őstermelői tevékenység,

a kisadózással végzett vállalkozói tevékenységek stb.

Ha ilyen állásban egy érintett időszakban a járulékalapot képező kereset nem éri el a mindenkori minimálbér összegét, akkor a szolgálati időt is arányosítani kell a nyugdíjszámítás során, így kettős veszedelemnek van kitéve a megszerezhető nyugdíj összege: a siralmasan alacsony járulékalap mellett még a szolgálati idő is zsugorodhat. Részmunkaidős állásokban a leépítés, így a munkanélküliség veszélye is nagyobb.

Alacsony fizetésű ágazatokban végzett munka

Az „elnőiesedett” szakmákban (oktatás, egészségügyi és szociális szakdolgozói ágazatok, adminisztratív munkakörök, jogalkalmazói állások stb.) az elérhető átlagkereset is jellemzően alacsonyabb. Ha alacsony(abb) életpálya-átlagkereset számítható az érintett nő élete során szerzett bruttó keresetek alapján, akkor a nyugdíja is alacsony(abb) lesz.

Üvegplafon

A nők vezetői érvényesülése előtt változatlanul tornyosulnak az akadályok, a legszívósabban fennálló akadály az üvegplafon jelensége. A vezető beosztásokban dolgozó nők karrierje egy szint után jellemzően beleütközik ebbe a láthatatlan plafonba, ezt bizonyítja, hogy 2023-ban Magyarországon a vezetőknek mindössze 35%-a volt nő, és keresetük átlagosan 23%-kal volt kisebb, mint a férfi vezetőké.

Látens nemi és életkori diszkrimináció

A nemi vagy életkori megkülönböztetés a munkaerőpiacon természetesen tilos Magyarországon is, ezért nem jelenhet meg olyan álláshirdetés, amelyben kikötik, hogy gyermekvállalás előtt álló nők, vagy kisgyermekes nők, vagy ötvenévesnél idősebb nők, stb. ne is jelentkezzenek, de az érintett nők történetei szerint a rejtett előítéletek továbbra is erősen befolyásolhatják a munkaerő felvételét és a karrierlehetőségek menedzselését.

