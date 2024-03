Sulyok Tamás új köztársasági elnök: az alaptörvény és a jogállamiság a két sarokpont a munkámban

A köztársasági elnöki palota előtti Szent György téren zajlott vasárnap délután Sulyok Tamás új köztársasági elnök beiktatási ünnepsége, amelyen vezető politikusok, a tudományos és a művészeti élet jeles képviselői is megjelentek, és amelyen az új államfő is beszédet mondott.

Az államfő az MTI tudósítása szerint egyebek mellett azt hangsúlyozta, hogy az alaptörvényben meghatározott jogkörben a jogállamot kívánja képviselni, és azt is kiemelte, számára minden hatalom csak a jog keretei között értelmezhető.

A köztársasági elnök megjegyezte: személyiségéből adódóan képtelen hajlékony értelmezési keretű vagy érdekalapon változó jelentésű fogalmi kerettel operálni, a jogállam fogalmát annak eredeti jelentése szerint csak úgy használja, hogy az állam működésének egésze a jognak van alávetve.

Feladatom és szolgálatom mostantól más, mint amit eddig végeztem, de az alapértékek ugyanazok, mint amikhez eddig is hűen, határozottan tartottam magam. Köztársasági elnökként is az alaptörvény munkám sarokpontja, kerete és mércéje

- fogalmazott Sulyok Tamás, hozzátéve: az alaptörvény pontosan fogalmaz, a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.

Ez az egység az, amit nem lehet és nem is enged megbontani és ez a működési forma az, amelynek keretei között értelmezi a szolgálatát és melynek határait következetesen fogja őrizni és nem engedi átlépni - rögzítette.

A hirado.hu tudósítása szerint Sulyok többek között azt is mondta: köztársasági elnökként minden cselekedetével azért fog dolgozni, hogy mi magyarok, örökségünkhöz hűen büszkék lehessünk majd az előttünk álló kihívások kezelésére is. Hozzátette: még a váratlan események is felkészülten érhetik azokat, akik biztos támasszal rendelkeznek,

az én támaszom a jog, én ehhez mértem és híven kívánok dolgozni.

Az új államfő leszögezte: "a hazát, a nemzetet szolgálni a legnagyobb megtiszteltetésnek tartom. Esküm szentesíti hazámhoz fűződő hűségemet és elkötelezettségemet, amellyel a jogállamiság garanciáját nyújtó alaptörvény érvényesülése iránt mindig is kiálltam. Elnökként mindenkor a magyar emberek méltóságának védelmezője kívánok lenni, az elmúlt több mint 30 év lehetővé tette, hogy elődeim kikövezzék az utat, amin járnom lehet, a jó példákat követni fogom, de igyekszem hozzátenni magam utcaköveit" – fogalmazott az államfő a hirado.hu tudósítása szerint.

Sulyok Tamás beiktatási beszédében többek között az alábbiakról is beszélt az MTI beszámolója szerint:

A közbizalomnak a 21. századi Magyarország kötőanyagának kell lennie, demokratikus államberendezkedésünk enélkül nem képzelhető el. Leszögezte: bizalom nélkül nincs működőképes állam, gazdaság és jogrendszer sem.

Nem lehet szembemenni az emberek akaratával, az államnak szolgálnia kell a polgárait. Az állam sem működik ugyanakkor hibátlanul, ezeket a hibákat hivatott kiküszöbölni a jogorvoslati rendszer, az Alkotmánybíróság és a bíróságok munkája.

Sulyok a jog alapján álló, értékközpontúságot követő együttműködést ajánlott, rámutatva: "Magyarország jövője, családjaink békéje és országunk stabilitása rajtunk áll".

Hazánk megkérdőjelezhetetlenül a Nyugat része, tudatos elhatározással vált azzá, amelyet nemzedékek sora erősít meg folyamatosan mind a mai napig. A magyar ezért egyben európai, és nemcsak földrajzi, hanem szellemi értelemben is, de nem olvad bele, hanem összeforr vele, és ez a kettő nem ugyanazt jelenti.

Rámutatott: feladatunk nehézségét az adja, hogy Európa jövője nemcsak rajtunk múlik, hanem az európai nemzetek összességén, a közösség minden egyes tagján. Hogy Európa tagadás lesz vagy ígéret, múlt vagy jövő, azt 27 állam polgárai döntik el - mondta, hozzátéve: ennek a döntésnek csak egyhuszonhetedéért tudunk mi, magyarok, felelősséget vállalni.

Nemzeti hitvallásunk kijelöli az utat a más népekkel való kapcsolattartásban, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével. Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb és legfontosabb eredményének nevezte, hogy ma Magyarország köztársasági elnöke nemcsak lelki értelemben hanem közjogi értelemben is felelős határon innen és túli honfitársaiért, aminek határozottan eleget is kíván tenni - hangsúlyozta. Beszélt arról is, hogy különös aggodalommal szemléli a háború sújtotta ukrán államban élő kárpátaljai magyarok életét.

Kiemelten fontosnak nevezte továbbá a szomszédos országokkal, Magyarország regionális partnereivel a jó kapcsolatokat és a szoros együttműködést a visegrádi országokkal.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd