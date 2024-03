Mihalek Zsuzsa Oscar-díjat nyert

Mihalek Zsuzsa, a Szegény párák díszletberendezője nyerte az Oscar-díjat Shona Heath és James Price látványtervezővel közösen.

A legjobb produkciós tervezés kategóriában nyert a három alkotó.

Az Oscar-szobrot Mihalek Zsuzsa nevében is Shona Heath és James Price vette át a Dolby Színház színpadán.

A legjobb smink és haj díjat is a Szegény párák hozta el, majd később az is kiderült, hogy a legjobb jelmez kategóriában is ez az alkotás nyert.

A Magyarországon forgatott Szegény párákat 11 Oscarra jelölték.

Mihalek Zsuzsa februárban a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díját is elnyerte munkájáért.

Címlapkép: Oscar-szobor a vörös szőnyegen a 96. éves Oscar-díjátadón a Dolby Színházban a Hollywood & Highland Centerben 2024. március 9-én Forrása: 2024 Los Angeles Times via Getty Images