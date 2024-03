Mérföldkőhöz ért a Paks II. projekt, év végén jön az első betonöntés is

Portfolio 2024. március 12. 11:35

A két nagytömegű kulcsfontosságú atomerőmű berendezésből az egyik, a zónaolvadék-csapda gyártása már befejeződött Oroszországban, a másik, a reaktortartály gyártása pedig áprilisban kezdődik – jelentette be a mai budapesti tárgyalásai nyomán a Roszatom vezérét fogadva Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az első fejlemény mérföldkő, és ugyanígy mérföldkő lesz az is, hogy év végén megtörténik az első betonöntés is a Paks II. telephelyen, amelynek szavai szerint műszaki akadálya nincs, jól haladnak a munkálatok. Ezek alapján megerősítette, hogy a 2030-as évek elején termelésbe állhat a Paks II.