Nagyon gyengén teljesít az ipar, most az is kiderült, hogy miért

Visszaesett az ipari teljesítmény januárban, az előző hónaphoz képest a termelés volumene 1,1 százalékkal volt kisebb. Ezzel folytatódott a szektor lejtmenete, a mai részletes adatközléssel a zsugorodás okairól is többet tudhattunk meg.

Az ipar már hosszabb ideje visszafogott teljesítményt nyújt. 2022 eleje óta stagnáló és csökkenő periódusok váltják egymást, ami összességében egy lassú ereszkedő trendet mutat. Az utóbbi időszak gyenge teljesítménye hozzájárult ahhoz, hogy a negyedik negyedévben stagnált a magyar gazdaság, és az idei évet sem kezdte jól.

Míg 2023 elején a belföldi értékesítések visszaesése okozta az ipar gyengélkedését, addig mostanában már inkább a külső kereslet okoz problémát. Az utóbbi hónapok karakteresebb termeléscsökkenését elsősorban a nyugati és (közvetve) kínai felvevőpiacaink lassulására vezetnek vissza a szakértők.

A ma megjelent ágazati bontásból több érdekesség kiderül. Egyrészt az, hogy alig volt olyan területe az iparnak, aminek a teljesítménye ne esett volna vissza. A 13 nagy ágazat közül negyedéves és havi alapon is csupán kettő tudott növekedni. Az ipari recesszióhoz legnagyobb mértékben a nagy súlyú ágazatok járultak hozzá. A járműgyártás teljesítménye meredeken esett, a gyenge konjunktúra mellett ideiglenes ellátási problémák is akadályozták a termelést. Érdekesen alakul az akkumulátorgyártást magába foglaló villamos berendezés ágazat teljesítménye. Az óriási felfutás után vett egy éles kanyart, és 2023 közepétől látványosan esik a kibocsátás. Emögött leginkább az elektromos autók értékesítésének akadozását sejthetjük. Az általánosan gyenge konjunktúrára jellemző, hogy visszaesett az elektronika, az élelmiszeripar, a gumi- és műanyagipar, a gépipar és a fémfeldolgozás teljesítménye is.

A termelési cikcakkok most annyira lefelé mutatnak, hogy a következő hónapban akár növekedhet is az ipar (ebben elsősorban a járműgyártás technikai okainak enyhülése segíthet), de ettől még az ipar kilátásai nem fényesek. Amíg a nemzetközi konjunktúra nem javul, addig nem várhatunk érdemi élénkülést a szektortól. Erre utal, hogy az ipari rendelésállomány görbéje egyre inkább lekonyul.

A gyenge évkezdet miatt az idei 4%-os gazdasági növekedésről szóló álmok szertefoszlottak. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tegnap jelentette ki, hogy ez már nem realitás, a friss elemzői előrejelzések konszenzusa 2,5%. Ebben a romlásban vastag szerepet játszik az ipar, amelynek teljesítménye januárban már 4,1%-kal múlta alul az egy évvel korábbit.

Címlapkép forrása: Getty Images