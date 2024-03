Nem várt helyről szerezheti a bevételeit Amerika ősellensége: további nukleáris rakétatesztekre fordítja a pénzt

A republikánus Chris Smith New Jersey-i képviselő és a demokrata Jeff Merkley oregoni szenátor szerdán levelet küldött Antony Blinken külügyminiszternek és a Belbiztonsági Minisztériumnak, amelyben a kínai tenger gyümölcseit korlátozó lépések meghozatalára sürgették az amerikai hatóságokat. Indoklásuk szerint sokan kényszerfoglalkoztatottak, és a szomszédos Észak-Koreából érkeztek. A kínai élelmiszeripar tengeri haltermékeit az Egyesült Államok számos területén vásárolják. Jut belőle a katonai bázisokra, az iskolai élelmezési programokba, sőt, még a kongresszusi étkezdébe is szállítanak a cikkekből.

A feltételezések szerint a kényszermunkásokat a phenjani rezsim küldte Kínába, hogy a munkájukért kapott béreket a nukleáris fegyver- és ballisztikusrakéta-programjainak finanszírozására tudja fordítani.

Az egész ügy a The New York Times riportjából eredt, amikor bemutatták, hogy milyen szörnyű körülmények között kell a dolgozóknak élniük.

A levél írói szerint az ellátási láncok fokozott ellenőrzésével, valamint a kényszermunkát alkalmazó gyárak termékeinek betiltásával egyszerre lehetne az emberkereskedelemre és az észak-koreai rezsimre is csapást mérni. Szeretnék elérni, hogy Washington szövetségesei is hasonlóan cselekedjenek, így be szeretnék vonni Dél-Koreát és Japánt is.

