Aggasztó inflációs adat érkezett az USA-ból

Az elemzők által vártnál nagyobb mértékben emelkedett az amerikai termelőiár-index februárban havi és éves összevetésben egyaránt.

Az amerikai munkaügyi minisztérium statisztikai intézete, a U.S. Bureau of Labor Statistics csütörtökön azt közölte, hogy februárban havi bázison a termelőiár-index szezonális kiigazítással 0,6 százalékkal, 2023 augusztusa óta a leggyorsabb ütemben emelkedett az elemzők által várt és az előző havi 0,3 százalékos növekedést követően.

Februárban a termelőiár-index emelkedése éves szinten 1,6 százalék, tavaly szeptember óta a legnagyobb mértékű volt az előző havi 1,0 százalékos növekedés után. Az elemzői várakozások átlagában kisebb, 1,1 százalékos emelkedés szerepelt februárra.

A gyakran változékony élelmiszer- és energiaárakat nem tartalmazó termelői maginfláció éves összevetésben az előző havival megegyezően 2,0 százalék volt februárban is, meghaladva az elemzői várakozások átlagában szereplő 1,9 százalékot.

A termelői magárindex havi összevetésben az elemzők által várt 0,2 százalékot felülmúlva 0,3 százalékkal emelkedett februárban a januári 0,5 százalékos növekedés után. Az ipari termelői árak megbízhatóan jelzik előre a fogyasztói árak alakulásának trendjét, mivel közvetlenül megjelennek az áruk és szolgáltatások végső árában. Az amerikai munkaügyi minisztérium statisztikai hivatala, a U.S. Bureau of Labor Statistics kedden közzétett adatai szerint az Egyesült Államokban a fogyasztóiár-emelkedés mértéke éves összevetésben 3,2 százalékra gyorsult februárban a januári 3,1 százalék után. Az elemzők februárra is 3,1 százalékos adatot vártak.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) által inkább követett, a kamat alakítása szempontjából különösen fontos, élelmiszer- és energiaárak nélküli maginfláció éves szinten az elemzők által várt 3,7 százalékot felülmúlva 3,8 százalék, csaknem 3 éve a legalacsonyabb volt februárban a januári 3,9 százalék után. Havi szinten a maginfláció az elemzői várakozásokban szereplő 0,3 százalékot meghaladva, az előző havival megegyezően 0,4 százalék volt februárban is.

A Fed inflációs célja 2 százalék. Legutóbbi, december 13-án végződött kétnapos kamatdöntő ülésén a Fed a piaci várakozásoknak megfelelően ismét nem változtatott az 5,25-5,50 százalékos irányadó dollárkamat-tartományon. A Fed a 2022 márciusában 0,00-0,25 százalékról indított tíz egymást követő kamatemelés után tavaly júniusban tartott először szünetet a monetáris szigorításban. Legutóbb júliusban emelte a kamatot, 25 bázisponttal; azóta pedig négy alkalommal nem változtatott az irányadó dollárkamat-tartományon.

A Fed következő kamatdöntése március 20-án esedékes.

Az elemzők többsége arra számít, hogy a Fed júniusban kezdheti meg a kamatcsökkentést, ugyanakkor egyes szakértők azt is elképzelhetőnek tartják, hogy már májusban kamatvágásról születhet döntés.

Címlapkép forrása: Getty Images