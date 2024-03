Kiszivárgott: bedőlhet az uniós napelemes szektor, tarolhatnak a kínaiak

A Bizottság a tagállami fővárosokra vár, amelyek a jelek szerint "nincsenek oda" egyhangúlag amiatt, hogy határozottan kiálljanak a működési alapú támogatás mellett, inkább valamilyen beruházási jellegű támogatás körvonalazódik bizottsági javaslatra, ha az átmenne a tagállamokon. Ez azonban már túl késő lenne, a küszöbön álló iparági bedőlésen, elbocsátásokon nem segítene. A lap utal rá, hogy

a legnagyobb német napelem gyártó már a napokban befejezte a termelést és 500 ember kerülhet utcára pillanatok alatt, európai szinten pedig 4 ezer fős létszámot említ.

A március EU-csúcson még lehetnek fordulatok, a témáról egyeztethetnek a tagállami vezetők is, de az időfaktor tényleg nagy kérdés, hogy mikorra mi fog ebből kisülni, és az ténylegesen olyan segítséget jelent-e a szektornak, amire most van szüksége. Mindez azért is nagyon pikáns, mert közben az európai zöld átállás hangsúlyosan épít a napelemek, naperőművek beépítésére, így a kínai gyártók már most is 80% körüli importsúlya az európai beépített új napelemes kapacitásokban még tovább nőhet.

Ahogy a cikk írja: lényegében teljes mértékben Kína hozzáállásán múlik az európai zöld átállás sikere, igaz ha a kínaiak leállítanák a napelem panelek uniós szállítását, akkor az EU még mindig fordulhatna amerikai és indiai gyártókhoz.

