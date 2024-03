Még nőnek a bolti eladások az USA-ban, de már lassul a növekedés

Februárban az amerikai kiskereskedelmi forgalom 0,6%-os növekedést mutatott, főként az autókereskedések és benzinkutak teljesítményének köszönhetően, bár a fogyasztói kiadások lassulása figyelhető meg az infláció és a magasabb hitelköltségek miatt – írja a Reuters. A kiskereskedelmi forgalom a Fed monetáris politikájának kilátásai miatt fontos, az erős gazdaság ugyanis eltántoríthatja a jegybankot a kamatcsökkentéstől.

Februárban az Egyesült Államok kiskereskedelmi forgalma növekedést mutatott, amelyet elsősorban az autókereskedések és a benzinkutak eladásainak bővülése hajtott. A Kereskedelmi Minisztérium népszámlálási hivatalának csütörtöki jelentése szerint a forgalom 0,6%-os emelkedést mutatott.

Ez alacsonyabb a Reuters által megkérdezett közgazdászok által várt 0,8%-nál. A januári adatokat lefelé módosították, így az előzőleg bejelentett 0,8% helyett 1,1%-os csökkenést regisztráltak.

A fogyasztói kiadások növekedési üteme lassulni látszik, ami részben az inflációnak és a magasabb hitelköltségeknek tudható be. Az úgynevezett mag kiskereskedelmi forgalom, amely nem tartalmazza a gépjárművek, benzin, építőanyagok és élelmiszeripari szolgáltatások eladásait, februárban változatlan maradt. Ez a mutató szorosan kapcsolódik a bruttó hazai termék (GDP) fogyasztói kiadási összetevőjéhez.

A gazdaság első negyedévi teljesítményét illetően az atlantai Federal Reserve 2,5%-os éves növekedést jósol. Ez kedvező képet fest a negyedik negyedévben tapasztalt 3,2%-os bővülés után is. A munkaerőpiac továbbra is viszonylag szilárdnak tűnik, ami segíti a fogyasztói kiadások fenntartását annak ellenére is, hogy a háztartások egyre inkább az alapvető szükségletekre koncentrálnak.

A Federal Reserve kamatemelési ciklusa - amely során 2022 márciusa óta összesen 525 bázisponttal emelték meg a kamatlábakat - várhatóan júniusban fordulatot vesz majd kamatcsökkentés formájában.

Címlapkép forrása: Shutterstock