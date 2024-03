Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár áll majd Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mellett a kormányinfón most, hogy Szentkirályi Alexandra budapesti főpolgármester-jelölt lesz – tudta meg az ATV

Hivatalos bejelentés még nincs Kovács Zoltán szerepéről, az ATV bennfentes értesülések alapján írta meg ezt az információt.

Arra is kitérnek, Tarlós István volt főpolgármester támogatja Szentkirályi Alexandra jelölését a főpolgármesteri választáson, illetve arról is írnak, hogy Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár indulásával is számol a politikus.

