Válságtól az összefogásig: Európa energiajövője a tét

Az energiaválság rávilágított a viszonylag jól integrált európai uniós villamosenergia- és gázpiacok ellenálló képességére és ellátás-biztonsági előnyeire. Paradox módon azonban a válság lökést adott a nemzeti rendszerek elkülönülése felé mutató tendenciának is. Az energia- és klímapolitikai célok elérése érdekében a tendenciát meg kell fordítani, és fokozni szükséges a széttöredezettséggel szemben a megfizethetőség, ellátásbiztonság és fenntarthatóság területén egyaránt jelentős előnyöket kínáló nemzetközi együttműködést - hívja fel a figyelmet a Bruegel elemzésében.

Valami megtört

Az energiaválság jókora kihívást jelentett az EU villamosenergia-piacai számára is, azok azonban kiemelkedően jól teljesítettek. A nagykereskedelmi árak megfelelő jelzésként szolgáltak az áramexport és -import számára, így az egységesülő európai árampiac önmagában képes volt a határokon áthaladó áramlást az aktuális termelés és igények alapján optimalizálni, külön politikai intézkedések nélkül is. Emellett a magas árak a villamos energia és a földgáz iránti kereslet csökkentését is elősegítették Európában.

Ezek alapján úgy vélhetnénk, hogy a legtöbb uniós ország egyetért abban, hogy az EU integrált árampiacai megőrzésének és megerősítésének előnyei egyértelműek, ez azonban nem feltétlenül van így.

Bizonyos jelek alapján

az Európai Unió egységes belső villamosenergia-piaca felé tartó integrációs folyamat lendülete megtört,

miután a kormányok eltérő következtetéseket vontak le az energiakrízis tapasztalataiból, és miközben példátlan nagyságú beruházásokra van szükség a termelő és hálózati kapacitás növeléséhez.

Számos napvilágra került nemzeti terv és intézkedés torzítja Európa villamosenergia-piacát, és azzal a kockázattal jár, hogy egy széttagoltabb rendszer felé tolja el azt - figyelmeztet a Bruegel. Ilyenek egyebek mellett az „inframarginális” villamosenergia-termelőkre vonatkozó ideiglenes bevételi sapkára vonatkozó szabályozás átmeneti spanyol és portugál kivételei, Németország ipari fogyasztók áramtarifáit mérséklő intézkedései vagy az átviteli hálózati kapacitások csökkentése például Norvégiában és Lengyelországban.

Mindez szembemegy azzal, az 1990-es évek közepén uralkodó politikai szándékkal, melynek értelmében Európa létrehozta a belső energiapiacot a költségek csökkentése, a kevesebb szennyezés és a megbízhatóság növelése érdekében.

Válaszút előtt

A fentiek miatt a thinktank szerint az EU jelenleg politikai válaszút előtt áll, mely döntő fontosságú nem csak energiarendszere, hanem iparpolitikája jövője szempontjából is, és ami szorosan összefügg az energiaválság tanulságaival.

A választás leegyszerűsítve arról szól, hogy az energiakrízis két fő tanulsága közül melyik felé mozdul el Európa:

a nemzeti mozgástér és önállóság növelése felé, vagy a hatékonyabb működést, alacsonyabb költségeket és növekvő európai versenyképességet eredményező integráció fokozása irányába?

Másképp megfogalmazva, az európai gazdaság következő évtizedei szempontjából döntő fontosságú dilemma arról szól, hogy a belső energiapiac helyett inkább minden ország egyénileg próbálja-e meg elkerülni az akadályokat a klímasemlegesség felé vezető rögös úton, ami a rendszert egyre inkább a nem hatékony széttagoltság felé tereli, avagy hogy a nagyobb rugalmasságot, költséghatékonyságot és befektetőbarátabb környezetet ígérő európai villamosenergia-piac elérése érdekében megpróbálják-e megfékezni a belföldi fókuszú nemzeti beavatkozásokat.

Össze kell fogni

Az orosz gázfüggőség felszámolását és a megújulók részarányának radikális növelését megcélzó REPowerEU terv megvalósítása masszív beruházásokat tesz szükségessé a következő évtized során. A villamosenergia-termelésbe és -tárolásba érkező beruházások éves volumenének kétszeresére kell emelkednie, és el kell érnie az EU GDP-jének 1%-át. A beruházások nem megfelelő hatékonyságú megtervezése és megvalósítása értékes tőke- és humánerőforrásokat hagy kárba veszni, a jelentős többletköltségek megfizetésének terhe pedig az államra, illetve végső soron az adófizetőkre hárul, ami az energiaátmenet társadalmi elfogadottságát is veszélyezteti.

A nemzeti villamosenergia-piacok integrációja jelentős előnyökkel jár, amelyek javítják az európai energiarendszer rugalmasságát és lehetővé teszik a zöld átmenet megvalósítását.

A közös tervezés és üzemeltetés optimalizálásával olyan műszaki-gazdasági előnyök biztosíthatóak, amelyek a rendszerek külön-külön történő kezelésével nem elérhetőek.

Az előnyök a megújuló energiaforrások részarányával párhuzamosan növekednek, és elősegítik a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának, valamint a rövid távú áringadozások mértékének csökkentését. A regionális megújulós adottságok leghatékonyabb kiaknázásával költségmegtakarítás válik lehetővé, mérséklődik a drága tartalék-, illetve rugalmassági kapacitások iránti igény, és növekszik a sokkokkal szembeni ellenálló képesség. Ezen túlmenően a nagyobb energiapiaci integráció a vezetés és irányítás hatékonyságát is javítja a verseny, az innováció és a hitelesség fokozása által - ez különösen hasznos a villamosenergia-ágazatban, amelyet hosszú beruházási időigény és nagyfokú koncentráció jellemez a tisztán nemzeti piacokon.

A nemzeti rendszereket összekötő interkonnektorok használatának optimalizálásával az energiakereskedelem hatékonyságát növelve kiaknázhatóak a határon átnyúló megosztott kiegyenlítésben rejlő lehetőségek. Ez eurómilliárdos nagyságú megtakarítást tesz lehetővé, a határokon átnyúló kereskedelemből származó jóléti nyereség pedig ennél is jelentősebb egy nagyságrenddel, és csak 2021-ben hozzávetőleg 34 milliárd eurót tett ki, 2022-ben, az energiaválság súlyosbodása idején pedig valószínűleg még magasabb volt. Becslések szerint

a határokon átnyúló összekapcsolás 25 százalékkal csökkentheti a rendszerköltségeket,

az európai villamosenergia-piacok teljes integrációjának éves haszna pedig 2030-ban elérheti a 43 milliárd eurót.

Számos előny van

A további piaci integráció ugyanakkor jelentős politikai döntéseket igényel, a belpolitikai korlátok pedig e tekintetben gyakran számosak és nehezen leküzdhetők. A kihívást az is nehezíti, hogy

a beruházási hullámnak lényegében azonnal el kell kezdődnie.

A piaci integráció előnyei:

Nagyobb ellátásbiztonság kevesebb tartalék erőművel.

Kisebb (fosszilis) tüzelőanyag-használat, kevesebb import, kevesebb szennyezőanyag-kibocsátás.

Nagyobb rugalmasság kevesebb tárolóberuházással.

Az áringadozások mérséklődése.

Nagyobb megújulóenergia-termelés kevesebb beruházással (a jobb elhelyezkedésnek köszönhetően).

Alacsonyabb tőkeköltség.

Több innováció.

Magasabb fogyasztói haszon az erősebb versenynek köszönhetően.

