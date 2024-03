A Spar állítja, a kormány vételi ajánlatot küldött nekik, hogy enyhítsék a különadót

Hans Reisch, a Spar osztrák anyavállalatának vezérigazgatója a Die Pressének adott interjúban beszélt az Európai Bizottsághoz intézett panaszukról, melyet a magyarországi kiskereskedelmi különadó miatt nyújtottak be. Reisch elmondta, hogy a magyar kormány egyfajta megoldást javasolt a helyzetre: a csökkentés feltétele az lett volna, hogy az állam részesedést szerezne a vállalatban.

A Spar vezetője hangsúlyozta, hogy bár a cég több mint 600 üzlettel rendelkezik Magyarországon, és jelentős szereplője az élelmiszer-kiskereskedelemnek, az országos gyakorlatok gazdaságilag nehezen fenntarthatóvá teszik a vállalat működését. Az árplafon és a kiskereskedelmi különadó együttesen jelentős terhet ró a vállalatra, ami számos nehézséget okoz a fenntartható üzletmenetben.

Hans Reisch azonban határozottan elutasította annak lehetőségét, hogy a cég elhagyná Magyarországot, mivel jelentős befektetéseket hajtottak végre és több ezer munkahelyet teremtettek az országban.

A Spar vezetője úgy véli, elfogadhatatlan, hogy egy olyan vállalatot, amely az ország javát szolgálja, ilyen módon kezeljenek. Azt állította az interjúban, hogy kendőzetlenül közölték a magyar kormány részéről, hogy „ha az állam részesedést szerezne a vállalatunkban, akkor sokkal könnyebb lenne a helyzet” a különadó esetében.

A Spar magyarországi ügyvezető igazgatója, Heiszler Gabriella korábban kifejtette, hogy a kiskereskedelmi különadó által kiváltott nehézségek miatt hosszú távon nem lehet fenntartani a vállalat nyereségességét. Ugyanakkor a Spar hosszú távú terveit ez a helyzet nem befolyásolja, és továbbra is elkötelezettek a magyarországi jelenlét mellett.

Mint arról korábban írtunk a Portfolio-n, már tavaly az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának jelezték a Magyarországon jelenlévő kiskereskedelmi láncok, hogy a kormány különböző hatalmi eszközökkel próbálja őket kiszorítani, akkor diszkriminatívnak nevezték a különadót. Más ágazatokból is bírálták a magyar kormány lépéseit, például az építőanyaggyártók is ugyanígy hátrányos megkülönböztetésről beszélnek. Panaszaik meg is jelentek az Európai Bizottság tavalyi országjelentésében.

A magyar kormány a Telexnek válaszul cáfolta most Reisch állításait, hangsúlyozva, hogy az Európai Unió Bírósága korábban már jogszerűnek minősítette a kiskereskedelmi különadót. A Kabinetiroda kiemelte, hogy minden más állítás alaptalan, és cáfolta, hogy bármilyen utalás történt volna az állami tulajdonrészesedésre a Sparban.

