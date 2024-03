Történelmi választási vereséget hoz a gazdasági válság a briteknél

A nyomor-index, amely Sunak hivatalba lépése óta átlagosan közel 12-es értéket mutat, a közvélemény gazdasággal szembeni elégedetlenségét mutatja, amely az 1990-es évekre emlékeztet. Bár az elkövetkező hónapokra vonatkozó előrejelzések optimisták, és érhet a gazdasági fordulat, a kézzelfogható előnyök nem biztos, hogy azonnal elnyerik a választók tetszését. Sunak döntése, miszerint őszig elhalasztja a választásokat, összhangban van a recesszió visszaszorulásával, az alacsonyabb inflációval, a reálbérek emelkedésével és a kamatlábak csökkenésével kapcsolatos várakozásokkal.

Az infláció továbbra is Sunak legkomolyabb problémája, mivel még a hitelkamatok is magasak most az országban. Az előrejelzések azonban pozitívabb kilátásokat jeleznek, az infláció várhatóan mérséklődik, a munkanélküliség pedig enyhén emelkedik. Ennek ellenére továbbra is vannak kihívások, többek között az emelkedő adóterhek, a közszolgáltatások finanszírozási problémái és a generációkat átívelő tartós gazdasági nehézségek.

Miközben Sunak ezeket a gazdasági nehézségeket próbálja kezeli, pártja népszerűsége a közvélemény-kutatások szerint már most beszakadt, amikor a kormányzó pártok a gazdasági válságos időszakokat követően veszítik el hatalmukat. A Munkáspárt jelenleg 40-45 százalékon áll, míg a toryk csak 20-24 százalékot kapnának egy most tartott választásnak.

Címlapkép: Rishi Sunak, Nagy-Britannia miniszterelnöke a Rolls-Royce gyártóüzemében tett látogatása során 2024. március 14-én az angliai Bristolban. A fotó forrása: Leon Neal/Getty Images