Magyarországon bővíti védelmi innovációs hálózatát a NATO

A katonai szövetség védelmi innovációs szervezete, a NATO DIANA bejelentette, hogy sokszorosára bővíti magyarországi jelenlétét: technológiai fejlesztést végző gyorsító- és tesztközpontokat kapcsol be a kutatás-fejlesztési hálózatába - írta hétfői közleményében a Honvédelmi Minisztérium.

A NATO DIANA célja, hogy a honvédelmi alapú innováció a legmodernebb technológiák fejlesztésén és átvételén, valamint védelmi eszközök gyártásán túlmenően olyan hozzáadott értékeket állítson elő, amelyek széles társadalmi körben is hasznosíthatók.

A katonai szövetség dinamikusan növekedő védelmi ipari innovációs hálózatához Magyarország egy akcelerátorral, vagyis gyorsítóközponttal és tesztközpontokkal csatlakozik, hogy egyaránt erősítse a hazai és a NATO-n belüli nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködést, továbbá az új technológiák hasznosítását - emeli ki a közlemény..

A kettős, honvédelmi és polgári felhasználás lehetősége hozzájárul a magyar ipar fejlődéséhez, ugyanis az akcelerációs folyamat támogatja, hogy a magyar cégek NATO-szinten is bemutathassák és értékesíthessék termékeiket. Ez további munkahelyeket teremt, és gazdaságélénkítő hatása van - tették hozzá.

A tájékoztatás szerint

az első magyarországi DIANA-gyorsítóközpont VIKI-Nokia néven kezdi meg működését,

a Védelmi Innovációs Kutatóintézet NZrt. (VIKI) és a Nokia Solutions and Networks Kft. együttműködésének eredményeként.

Azt is kiemelték, hogy tovább erősíti Magyarország NATO-n belüli szerepvállalását hat magyarországi DIANA-tesztközpont akkreditációja. A központokat a Pécsi Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem, a BHE Bonn Hungary Electronics Kft., az Alverad Technology Focus Kft., az ITSec Area Kft., valamint a Nokia Bell Labs hozta létre. Emlékeztettek arra: a NATO innovációs hálózatának térképére 2023-ban már felkerült két magyarországi tesztközpont: a ZalaZONE Gépjármű Próbapálya és a ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központ szintén akkreditált DIANA-tesztközpont.

Porkoláb Imre dandártábornok, védelmi innovációért felelős miniszteri biztos azt hangsúlyozta:

Mindez azt jelenti, hogy a DIANA ökoszisztémájában Magyarország immár kilenc intézménnyel van jelen. Mindez kimagasló hazai tudásbázisról, szakértő közösségről és a legmodernebb infrastruktúráról tanúskodik a mesterséges intelligencia, az automatizáció és az 5G területén.

A magyar jelenlét ilyen erősödése a DIANA-ban hozzájárul a tudástranszfer előmozdításához, valamint a hazai innovátorok pályázatainak sikerességéhez - tette hozzá.

A dandártábornok beszélt arról is, hogy idén nem csupán a NATO megalakulásának 75., hanem Magyarország csatlakozásának 25. évfordulóját is ünnepeljük. Úgy fogalmazott, hogy a magyar hozzájárulás a DIANA hálózatához "a szövetség iránti elkötelezettségünket is bizonyítja".

