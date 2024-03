Nagy hír érkezett a lakossági napelemes pályázóknak: kifogással élhetnek az adószám miatt elutasítottak

Az az adószámmal rendelkező magánszemély, akinek elutasította a kiíró a támogatási kérelmét az új lakossági napelemes pályázatban, mert azt feltételezte, hogy a megjelölt ingatlanban gazdasági tevékenységet folytat (ami kizáró ok), méltányossági alapon kifogást nyújthat be a döntés ellen – jelentette be kedden egy közleményben a kiíró NFFKÜ Zrt. Ha a kifogásban hitelt érdemlően tudja igazolni a pályázó, hogy az adott ingatlanban nem zajlik gazdasági tevékenység, (csak egy másik ingatlanban), akkor ez alapján újra fogja értékelni a támogatási kérelmet a kiíró, és így megnyílhat az út a támogatás elnyerésére – gyakorlatilag ez a lényege a keddi bejelentésnek.