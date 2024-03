Véget ért Magyarország legsúlyosabb problémája

A Covid-válság sudden stopját leszámítva 2017-es szintre csökkent az üres álláshelyek száma Magyarországon a tavalyi év végére.

Az elmúlt években a munkaerőhiány volt a magyar gazdaság legsúlyosabb problémája. A vállalatok nem találtak megfelelően képzett dolgozókat a termelésük további bővítéséhez, így nem meglepő, hogy sosem látott magasságba emelkedett az üres álláshelyek száma. Amíg azonban 2022 közepén elérte a 100 ezer főt a betöltetlen munkahelyek száma, addig a tavalyi év végére 75 ezer alá csökkent ez a szám.

Az üres álláshelyek számának csökkenését az okozza, hogy a versenyszférában látványos a visszaesés. A 70 ezres rekordmagasságot követő visszaesés hatására mostanra már csak 47 ezer betöltetlen álláshely van. A Covid-válság sokkját nem számítva ez 2017-es mélypontnak felel meg. Vagyis a munkaerőhiány jelenleg kisebb, mint akkor volt, amikor komoly problémává kezdett válni a jelenség.

A vállalatok a tavalyi recesszió miatt folyamatosan csökkentették a nyitott pozíciókat, hiszen a termelésük visszaesett. Számos vállalat nemcsak a hirdetéseket törölte, hanem elkezdte csökkentetni a dolgozói létszámot is, ennek hatására jelentősen nőtt a munkanélküliség. Az iparvállalatokat a belföldi gazdaság gyengélkedése és az exportrendelések visszaesése is sújtja, ahol már kevesebb mint 15 ezer a nyitott pozíció, miközben másfél éve még 25 ezer dolgozót kerestek a cégek. Döcög az építőipar is, ahol a megrendelések tavalyi visszaesése miatt csökkentek az üres álláshelyek és a szektorban nőtt a munkanélküliség. Igaz, a legfrissebb adatok már kilábalásról tanúskodnak, azonban kérdéses, hogy kitart-e a lendület.

Címlapkép forrása: Getty Images