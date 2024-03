Nagy a baj: elképesztő trükközésekre kényszerülnek a népszerű édességnél

Azt hihetné az ember, hogy csak az AI-őrület főkolomposainál és a kriptodevizák világában lehet elképesztő árfolyamalakulásokat látni - ez azonban közel sem igaz, az árupiac is tartogat finoman szólva is érdekes grafikonokat, a kakaó jegyzése például gyakorlatilag úgy néz ki, mintha a vonaldiagram átszúrná felfelé a grafikont. A mögöttünk álló hónapokban valósággal felrobbant az árfolyam, a jegyzés átlépte a fontonkénti 8400 dolláros szintet is,

ami új történelmi csúcsot jelent.

Csak hogy érzékeltessük a helyzet súlyát: egy évvel ezelőtt még 3000 dollár/fontos áron kereskedtek a kakaóval.

A rakétaként kilövő árfolyamhoz hozzájárul még az afrikai nehézségeken felül (részletek a következő fejezetben) a spekulatív pénzáramlás is, ugyanis a hedge fundok a kínálat folyamatos szűkösségére számítva már tavaly óta öntik a pénzt a "kakaó ellen" fogadva. A londoni és a New York-i határidős piacon a CFTC szerint a spekulánsok összesen 8,7 milliárd dollárnyi értékben kötöttek ügyletet a kakaóár emelkedésére hajtva, ilyen jelentős tőke még soha nem volt jelen a piacon.

Elsősorban a kedvezőtlen időjárási körülmények hátráltatják a termelést, de más nehézségek is adódnak:

Elsősorban tehát

a nyugat-afrikai kakaóellátással kapcsolatos tartós aggodalmak miatt láthatjuk ezt a szélsőséges árfolyamalakulás a kakaó piacán.

Azért komoly probléma az afrikai meleg időjárás és az erős passzátszél a globális kakaóipar számára, mert a legnagyobb termelőországok Afrikában találhatók - Elefántcsontpart és Ghána együttes kakaótermelése a globális kínálat közel 60 százalékát adja.

Az Elefántcsontparton tapasztalt, kedvezőtlen időjárási viszonyok miatti alacsony termelés tehát a kakaóár-emelkedés egyik fő katalizátora

- a mögöttünk álló hónapokban elsősorban ennek köszönhetően ugrott rekordszintre az árfolyam.

A legfrissebb adatok szerint a legutóbbi szüreti időszakban, azaz október 1. és március 10. között az elefántcsontparti termelők 1,22 millió tonna kakaót szállítottak a kikötőkbe, ami 29%-kal kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Eközben az ország kakaóexportját felügyelő szerv közölte, hogy várakozásai szerint az átlagos termés az áprilisban kezdődő időszakban 33%-kal 400 000 tonnára csökkenhet a tavalyi 600 000 tonnáról. Ezt megelőzően a Nemzetközi Kakaószervezet (ICCO) február 29-én azt vetítette előre, hogy a 2023/24-es globális kakaóhiány 374 000 tonnára fog lőni, a 2022/23-as 74 000 tonnáról, elsősorban a kedvezőtlen termesztési feltételek és a termést érő betegségek miatt.

The Inevitable Chocolate Crisis:Cocoa prices have surged past their previous all-time high, in place for 46 years, as global production falls well short of demandFor the third consecutive crop season, global consumption in 2023-24 will meaningfully surpass production pic.twitter.com/zXs0EI3wCd