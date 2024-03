Napelemek: bekövetkezett, amire sokan számítottak

Miközben a nagyméretű, kereskedelmi célra termelő magyarországi napelemparkok állománya jelentős mértékben tovább bővült, a hazai háztartási méretű naperőművek kapacitásának növekedése alaposan lelassult 2024 elején. A napenergia magyarországi helyzetéről és kilátásairól is szó lesz a Portfolio április 11-i Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján. További részletek itt érhetők el

Érdekes statisztika

A januári megközelítőleg 78 megawattos (MW) bővülést követően februárban közel 99 MW-tal 3478 MW-ra nőtt a nagy napelemparkok beépített teljesítőképessége, így a szegmens eddigi 2024-es teljesítménye alapján idén akár meg is dőlhet a 2023-ban elért 776,8 MW-os éves kapacitásnövekedési rekord. Darabszámuk a januári 26 után februárban 31-gyel 3244-re emelkedett.

Ugyanakkor mást mutatnak az 50 kilowatt alatti teljesítményű háztartási méretű (HMKE) naperőművekre vonatkozóan - egyelőre csak február 1-jéig terjedően - rendelkezésre álló, az elosztóktól, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH) származó, a Mavir által ismertetett adatok. Ezek szerint tavaly év vége és idén február eleje között országszerte mindösszesen alig több, mint 21 MW-tal 2362,2 MW-ra nőhetett a napelemes HMKE-kapacitás.

Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint a fentieken túl a saját célra termelő naperőművek további 260 MW-tal járulnak hozzá a magyarországi napenergia kapacitáshoz, amely így március elején (a februári HMKE-adatok nélkül is) elérte a 6100 MW-ot.

Csökken a kereslet

Egyetlen hónap adataiból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, ráadásul az év eleje szezonálisan sem feltétlen kedvez a telepítéseknek, mindenesetre a statisztika arra utalhat, hogy

a HMKE-szegmensben megkezdődhetett a kapacitásbővülés előrevetített lassulása,

ami valószínűtlenné teszi a 2023-as 848,5 MW-os rekord idei megdöntését. A napelemes HMKE kapacitás bővülésének lassulását magyarázhatja, hogy a kereslet megugrásának időszakaiban befutott nagy mennyiségű igény, illetve megrendelés - jelentősebb utánpótlás hiányában - mostanra elkezdhetett kipörögni.

Az elmúlt bő másfél évben jókora hullámzás volt megfigyelhető a háztartási méretű napelemes rendszerek keresletében. Az igények száma előbb a rezsicsökkentési rendszer átalakításának 2022 júliusi bejelentésekor, majd az ideiglenes hálózati korlátozások bevezetése előtt, 2022 őszén is megugrott, és egy szokatlan egyszeri keresletnövekedés az elszámolási rendszer átalakításáról szóló hírek tavaly őszi megjelenésekor is tapasztalható volt. Ezen időszakokon kívül viszont a telepítő cégektől és a hálózati engedélyes (elosztó) társaságoktól származó információk szerint a napelemes HMKE-k iránti kereslet jelentősen visszaesett és - a napelemes pályázaton kívül - a korábbi években látottaknál alacsonyabb szinten állt be.

2023 végétől 2024 február elsejéig összesen 2406 darab napelemes HMKE állt üzembe Magyarországon, így összesített darabszámuk a legutóbbi elérhető adatok szerint 259 733. Összevetésül: az e szempontból is rekordnak számító 2023-as évben összesen 85 735-tel nőtt a hazai napelemes HMKE-k száma (vagyis a havi átlag jócskán 7000 felett alakult). A legutóbbi információk szerint február közepéig a Napenergia Plusz Program nevű, energiatároló telepítését is támogató pályázat keretében több, mint 26 ezren jelentkeztek.

A regionális eloszlást illetően a legnagyobb bővülést 2024 elején az ELMŰ budapesti és környéki szolgáltatási területén lehetett regisztrálni a napelemes HMKE-k darabszámában és beépített teljesítőképességében. A régióban 2023 végétől február elejéig összesen 998 darab új háztartási méretű napelemes rendszer települt, 9,38 MW beépített teljesítőképességgel.

A másik végletet az észak-magyarországi régió képviseli; a Mavir adatai szerint az MVM ÉMÁSZ szolgáltatási területén

2024 első bő hónapjában nem nőtt a napelemes HMKE-k darabszáma

(26 273), a beépített teljesítőképesség tekintetében pedig érdekes módon egyenesen csökkenést mutatnak az adatok (252,69 MW-ról 245,33 MW-ra).

Lehetett erre számítani

Az adatok összhangban állnak a prognózisokban foglaltakkal, a várakozások szerint ugyanis a háztartási méretű naperőművek hazai kapacitása a következő időszakban jóval szerényebb mértékben bővül majd, mint az elmúlt években. A Mavir elosztókkal és MEKH-hel közösen készített, a hivatal által jóváhagyott 2023-as hálózatfejlesztési terve a napelemes HMKE-k beépített teljesítőképességének évi 100-200 MW-os növekedésével számol egészen a 2030-as évek elejéig. Összevetésül: az éves növekedés mértéke az elmúlt 4 év mindegyikében meghaladta a 200 MW-ot, és legutóbb 2019-ben nem érte el ezt (147 MW).

A hazai napelemes telepítő cégek jelentős részét tömörítő Manap iparági egyesület elnöke, Szolnoki Ádám kedvezőbb esetben 300-400 MW, a negatív szcenárió megvalósulása esetén pedig 150-200 MW körüli éves kapacitásbővülést valószínűsít a 2027-ig terjedő időszakban. A nagy, ipari méretű napelemparkok szegmensében az éves bővülés jóval nagyobb mértékű lehet és valahol 500 és 1000 MW között alakulhat a következő években a várakozások, illetve a közzétételi eljárások keretében befogadott, illetve benyújtott hálózati csatlakozási igények alapján.

A kormány a tavaly frisített Nemzeti Energia- és Klímatervben a 2019-ben kijelölt 6000-6500 MW-ról 12 000 MW-ra emelte a 2030-ig Magyarországon telepítendő fotovoltaikus kapacitásra vonatkozó célszámot. A célok egyértelműen elérhetőnek tűnnek az elmúlt időszak eredményei alapján, teljesítésüket ugyanakkor nehezítik a kapcsolódó hálózatfejlesztési kihívások, valamint több más, például a szabályozási környezetben tapasztalható, az iparágat is érzékeny helyzetbe hozó probléma is, amelyekre a Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség (MNNSZ) az év elején közleményben is felhívta a figyelmet.

A napenergia-termelés is követi a kapacitásbővülést



Februárban a nagy naperőművek 282,7 gigawattóra (GWh) villamos energiát termeltek a januári 232,1 GWh-t követően, amivel a bruttó hazai felhasználás 7,6%-át fedezték. (A napelemes HMKE-k termelése ennek körülbelül a felét érheti el a MEKH becslése szerint.) A napelemparkok kihasználtsága 12,45% volt a januári 9,30%-ot követően.



A kapacitás növekedésének és a kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően februárban megdőlt a nagy napelemparkok pillanatnyi energiatermelésére vonatkozó rekord is. Az 50 kW feletti naperőművek termelése február 16-án dél körül rövid időre elérte a 2761,3 MW-ot, ezzel átadva a múltnak a tavaly augusztusi 2731,2 MW-os rekordot. A kapacitás bővülésével és a besugárzás szezonális ciklusnak megfelelő növekedésével a következő hetekben, hónapokban várhatóan újabb napenergia-termelési rekordok születnek majd.

Címlapkép forrása: Portfolio