Visszatér a Facebook elfeledett, legértelmetlenebb funkciója

A Facebook újjáéleszti a klasszikus „Bökés” (poke) funkciót, hogy visszahozza a nosztalgia és az egyszerűség érzését a platformra – jelentette be a Meta.

A közösségi médiaóriás nemrégiben jelentette be a poke funkció frissítéseit, beleértve a jobb javaslatokat arra vonatkozóan, hogy kit érdemes megbökni, valamint egy könnyebben megtalálható aloldalt is létrehoztak. Sőt a keresési eredményekből közvetlenül a barátok bökésére is lehetőség nyílik – írja a Tech Crunch.

Ezek az apró változtatások jelentős növekedést eredményeztek a piszkálási aktivitásban: csak az elmúlt hónapban 13-szorosára nőtt a bökések száma. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy ez a funkció a Facebook korai, 2004-es korszakából származik, egyre nagyobb teret nyer a fiatalabb felhasználók körében: a bökések több mint 50%-a 18 és 29 év közötti személyektől származik.

Eredetileg a Facebook nem határozta meg egyértelműen a bökdösés célját, így a felhasználók azt úgy értelmezhették, ahogyan akarták, akár játékos ugratásról, akár finom flörtnek is vehették. Most, hogy a funkció a Facebook 20. évfordulója körül újra felbukkan, azt úgy állítják be, mint egy egyszerű módot a barátok "üdvözlésére", amely egy könnyed interakciót kínál a platform számtalan funkciója közül.

Címlapkép forrása: Shutterstock