A Bank of England is kamatdöntő ülést tartott

A várakozásoknak megfelelően nem módosította tavaly augusztus óta érvényes, 5,25 százalékos alapkamatát idei második kamatdöntő ülésén a Bank of England.

A brit jegybank - az EU-n kívüli legnagyobb európai gazdaság központi bankja - tizennégy kamatemelést hajtott végre azután, hogy 2021 decemberében, 0,10 százalékos mélységi kamatrekordról indulva elkezdte szigorítási ciklusát az inflációs nyomás enyhítése végett.

Az így elért 5,25 százalékos alapkamat 16 évi csúcs. A kamatemelési sorozat kezdete óta a mostani kamatdöntő ülés volt ugyanakkor az ötödik egymás után, amelyen a monetáris tanács nem módosította a jegybanki kamatszintet.

A Bank of England csütörtöki beszámolója szerint a kilenctagú testület megosztott volt: nyolcan kamattartásra szavaztak, egy tanácstag 0,25 százalékpontos kamatcsökkentésre voksolt. Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója a kamattartásról szóló döntés csütörtöki bejelentése utáni sajtótájékoztatóján biztatónak nevezte a legújabb inflációs adatokat. Hozzátette ugyanakkor: a pénzügypolitikai döntéshozóknak meg kell győződniük arról, hogy az éves inflációs ütem visszatér a jegybank 2 százalékos szintjére "és ott is marad".

Bailey szerint még nem jött el a kamatcsökkentés ideje, de a folyamatok a megfelelő irányban haladnak.

A brit statisztikai hivatal (ONS) éppen a kamatdöntés csütörtöki ismertetése előtti napon jelentette be, hogy a fogyasztói árak átlagosan 3,4 százalékkal voltak magasabbak februárban, mint egy évvel korábban. Januárban 4 százalékos tizenkét havi inflációt mértek Nagy-Britanniában. A februári 3,4 százalékos éves ütem több mint két és fél évi mélypont.

A tizenkét havi brit infláció 2022 szeptembere és 2023 márciusa között ugyanakkor minden hónapban meghaladta a tíz százalékot, és 2022 októberében tetőzött 11,1 százalékon. Ez 1981 októbere óta a legmagasabb éves ütem volt.

Londoni elemzői várakozások szerint azonban az infláció a továbbiakban még meredekebb ütemben csökken, és ez már a kamatpolitika enyhítésére késztetheti a brit jegybankot.

Az egyik tekintélyes londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) a kamatdöntő ülés eredményének csütörtöki ismertetése után közölte: azzal számol, hogy a Bank of England júniustól enyhítési ciklusba kezd, az idén négy kamatcsökkentést hajt végre, és irányadó kamata 2024 végéig 4,25 százalékra csökken.

A cég hangsúlyozza ugyanakkor, hogy várakozása szerint a Bank of England alapkamata a 2020-as évtized végéig 2,5 százalék környékén mozog majd, vagyis a korábbi évtizedek átlagánál sokkal magasabb szinten marad.

A CEBR kiemeli, hogy a Bank of England irányadó kamata 2009-től a legutóbbi emelési ciklusig jórészt 1 százalék alatt volt.

Címlapkép forrása: Getty Images