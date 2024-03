Elindulnak a sztrádafelújítások és -fejlesztések, amikre a magyar autósok vártak

Portfolio 2024. március 21. 08:46

Március 20-án elindultak az idei szintrehozási munkálatok az M7-en, három helyszínen. A tönkrement burkolat cseréjének előkészítő munkái is megkezdődtek. A következő hetekben pedig az idei legkomolyabb építési feladatokba is belevágnak az M3-on, de idővel sorra kerül az M1, M15, M35, M4, M7, M70 és M8 sztrádák és gyorsforgalmik is – közölte a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő.