Szijjártó Péter: itt a mérföldkő a paksi atomerőműnél

A paksi bővítésről tárgyalt Szijjártó Péter többek között az orosz Roszatomot vezető Alekszej Lihacsovval - a magyar tárcavezető szerint fontos mérföldköveket sikerült elérni az építkezés során.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb, a török, az iraki és a fehérorosz kormány képviselőivel, illetve a Roszatom orosz atomenergetikai vállalatot vezető Alekszej Lihacsovval folytatott tárgyalása után arról számolt be, hogy utóbbi találkozón ismét áttekintették a paksi bővítés állását.

Szijjártó Péter újabb mérföldköveket emlegetett a projekttel kapcsolatban, mondván, hogy a blokkhoz szükséges két legfőbb nukleáris eszköz gyártása közül az egyik, az úgynevezett zóna-olvadékcsapda gyártása már lezárult, így megkezdhették a műszaki átadás-átvétel folyamatát.

"Hogyha mindent rendben találunk, akkor a második negyedév során Paksra el is fogjuk tudni hozni ezt a hatalmas eszközt" - mondta. Tájékoztatása szerint a másik nagy tömegű eszköz, a reaktortartály gyártása április elején indul - már zajlik az építkezés előkészítése, jelenleg a talajszilárdítást végzik német, amerikai és más alvállalkozók. Ennek során 72 ezer cölöpöt kell lefúrni, amelyből 9234 megvan, ez 12 százalék feletti eredményt jelent. Aláhúzta, hogy rendkívül fontos mérföldőre kerül majd sor az idei év végén, amikor is lekerülhet az első beton a földbe, ennek azonban lényeges előfeltétele az itt alkalmazandó technológia tesztelése, ami a múlt pénteken meg is kezdődött.

Kitért arra is, hogy eközben folynak az egyeztetések a Framatome és a Siemens konzorciumával arról, hogy milyen módon lesz alkalmazható majd a német és francia irányítástechnika az erőműben.

Címlapkép forrása: Portfolio