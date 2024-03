A Pfizer és az AstraZeneca komoly bejelentést tett, az amerikai kormány tiltása ellenére

Az AstraZeneca és a Pfizer vezérigazgatói ígéretet tettek arra, hogy támogatják a kínai biogyógyszeripar növekedését, annak ellenére, hogy amerikai politikusok az ágazat ellátási láncainak diverzifikálását követelik. Washington korábban felszólította a gyógyszercégeket, hogy váljanak le Kínára, amennyire csak lehet.

Az Astrazeneca és a Pfizer akkor jelentette be, hogy bővíti kínai jelenlétét, amikor az Egyesült Államok kormánya és az amerikai kongresszus tárgyal a Biosecure Actről. A törvény kitiltaná a kínai biotechnológiai vállalatokat a szövetségi megrendelésekből, közbeszerzésekből, az USA cégeit pedig arra kötelezné, hogy minél jobban diverzifikálják ellátási láncukat és függetlenítsék azt a kínai beszállítóktól.

A tiltás ellenére az AstraZeneca az elmúlt 12 hónapban 6 milliárd dollár értékű globális licencszerződést kötött hét kínai biotechnológiai vállalattal, és a Pfizer-vakcina gyártója is elkötelezett a kínai terjeszkedés mellett. A két gyógyszergyártó úgy látja, hogy Kína fontos szerepet játszik gyártási stratégiájukban és a gyógyszerfejlesztési központjaikként.

Az ázsiai ország a globális gyógyszeripar kulcsszereplőjévé vált, mivel egy sor reform megkönnyítette az innovatív gyógyszerek kínai értékesítését, és ezzel a gyógyszerfejlesztés központjává tette Kínát. A nyugati gyógyszeripari cégek egyre inkább a helyi biotechnológiai vállalatokat keresik, hogy gyógyszerjelölteket fejlesszenek ki potenciális kasszasikerekké – írja a Bloomberg.

Az AstraZeneca-vakcina gyártója bejelentette, hogy Sanghaj lesz a harmadik nagy kutatási és fejlesztési telephelye a világon, az amerikai és európai üzemek mellett. A vállalat Kínát is integrálta globális gyártási rendszerébe, az elmúlt évben több mint 1 milliárd dollárt fektetett be két nagy gyártóüzembe is. A Pfizer továbbra is elkötelezett a kínai terjeszkedés mellett, és lehetőséget lát az országban a holisztikus, innovatív gyógyszerfejlesztésre.

Címlapkép forrása: Getty Images