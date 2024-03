Beütöttek a szankciók Oroszországnak, véget érnek a Szokol-szállítmányok

Az LSEG és a Kpler szállítmányozási nyilvántartások adatai szerint kedd este kiköt a kínai Tiencsin kikötőjében az utolsó, az Egyesült Államok által szankcionált orosz Szokol-olajat szállító tartályhajó. Az előző hat szankcióval sújtott tartályhajó március elején rakta ki Kínában az olajszállítmányát, aminek következtében az országba rekordmennyiségű tengeri orosz kőolaj került.

Az Oroszország ukrajnai háborúja miatti amerikai szankciók ellenére a szállítások többsége a Washington által engedélyezett mentességi időszakon belül történt. A hetedik tartályhajó, a Szahalin-sziget megkezdte útját Tiencsinbe, miután több mint három hetet töltött Santung tartomány partjainál – írja a Reuters.

Oroszország az Egyesült Államok szigorított szankciói közepette a Szokol-olaj többletével küzd, több millió hordó maradt a raktárakban a fizetési nehézségek és a hajózási cégekkel szembeni büntetőintézkedések miatt. India, amely korábban az orosz nyersolaj egyik legnagyobb vásárlója volt, a szigorodó szankciók közepette csökkentette oroszországi importját, lehetővé téve Kínának, a világ legnagyobb olajimportőrének, hogy növelje a könnyű orosz típusú kőolaj felvásárlását.

A kínai vállalatok, köztük a Sinopec, a PetroChina, a Sinochem, a CNOOC és a santungi független finomítók márciusban Szokol nyersolajat kaptak, ami hozzájárult a hónap rekordmagas tengeri orosz nyersolajimportjához. Ez a behozatal várhatóan eléri a napi 1,816 millió hordót, ami a távol-keleti orosz fajták, köztük a Szokol és az ESPO jelentős vásárlásainak köszönhető.

A legtöbb tartályhajó egy hajó kivételével az amerikai szankciók által biztosított ideiglenes mentességi időszakon belül rakodott ki. Az orosz nyersolajra vonatkozó, a G7-ek által vezetett, 2022 decembere óta érvényben lévő árkorlátozás célja, hogy korlátozza Oroszország pénzügyi forrásait az ukrajnai katonai akcióihoz azáltal, hogy korlátozza a nyugatról szállított szolgáltatásokat a hordónként 60 dollár feletti árú rakományokra. Kína ellenezte az egyoldalú szankciókat, hangsúlyozva a normális kereskedelmi tevékenységek tiszteletben tartásának és védelmének fontosságát.

Címlapkép: Illusztráció – Különböző típusú hajók javításán dolgozik a Huafeng Ship Repair Co., LTD a kínai Zhoushanban, 2024. március 9-én. A fotó forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images.